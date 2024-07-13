Російські "шахеди" вдруге за два дні залітають до Білорусі. Країна підіймала авіацію, - "Беларускі Гаюн"
Під час атаки військ РФ на Україну у ніч проти 13 липня один із російських дронів типу Shahed зайшов на територію Білорусі і пролетів понад 350 кілометрів. Для перехоплення дрона Білорусь підіймали вертоліт і винищувач.
Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.
За даними "Беларускі Гаюн", російський "шахед" близько 03:00 в ніч проти 13 липня перетнув білорусько-український кордон у районі населеного пункту Лоєва (Гомельська область) та продовжив рух на північ.
Шахед пролетів Гомель і Жлобин, увійшов у Могильовську область, а потім і в Мінську область, максимально наблизившись до білоруської столиці.
Через БПЛА о 5 ранку по тривозі на перехоплення було піднято вертоліт Мі-24 і винищувач Су-30.
Далі безпілотник увійшов до Вітебської області Білорусі та, ймовірно, долетів до Вітебська. Всього територією Білорусі "шахед" пролетів понад 350 км. Що сталося з ним далі, невідомо.
До слова, це вже другий такий випадок за два дні, коли російський дрон залетів на територію РБ.
Нагадаємо, що у суботу вранці, 13 липня, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що у ніч на 13 липня росіяни атакували України 5 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Чотири БПЛА було збито, а п’ятий - вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі".
Крім цього, раніше повідомлялося, що увечері 11 липня один з російських "шахедів", які запустили по території України, залетів у Білорусь і перебував у повітряному просторі РБ щонайменше 1 годину.
