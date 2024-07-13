УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4292 відвідувача онлайн
Новини
9 057 24

Російські "шахеди" вдруге за два дні залітають до Білорусі. Країна підіймала авіацію, - "Беларускі Гаюн"

Російські "шахеди" вдруге за два дні залітають до Білорусі. Країна підіймала авіацію, - «Беларускі Гаюн»

Під час атаки військ РФ на Україну у ніч проти 13 липня один із російських дронів типу Shahed зайшов на територію Білорусі і пролетів понад 350 кілометрів. Для перехоплення дрона Білорусь підіймали вертоліт і винищувач.

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

За даними "Беларускі Гаюн", російський "шахед" близько 03:00 в ніч проти 13 липня перетнув білорусько-український кордон у районі населеного пункту Лоєва (Гомельська область) та продовжив рух на північ.

Шахед пролетів Гомель і Жлобин, увійшов у Могильовську область, а потім і в Мінську область, максимально наблизившись до білоруської столиці.

Через БПЛА о 5 ранку по тривозі на перехоплення було піднято вертоліт Мі-24 і винищувач Су-30. 

Далі безпілотник увійшов до Вітебської області Білорусі та, ймовірно, долетів до Вітебська. Всього територією Білорусі "шахед" пролетів понад 350 км. Що сталося з ним далі, невідомо.

Російські "шахеди" вдруге за два дні залітають до Білорусі. Країна підіймала авіацію, -

До слова, це вже другий такий випадок за два дні, коли російський дрон залетів на територію РБ. 

Нагадаємо, що у суботу вранці, 13 липня, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що у ніч на 13 липня росіяни атакували України 5 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Чотири БПЛА було збито, а п’ятий - вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі".

Крім цього, раніше повідомлялося, що увечері 11 липня один з російських "шахедів", які запустили по території України, залетів у Білорусь і перебував у повітряному просторі РБ щонайменше 1 годину.

Читайте також: Один з ворожих "шахедів", якими РФ атакувала Україну 11 липня, годину літав у Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Білорусь (8080) безпілотник (4917)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Яка-яка країна піднімала авіацію? Бульбостан - це не країна, це кємська волость наросії.
показати весь коментар
13.07.2024 17:31 Відповісти
+7
Хочуть бульбашів на війну "витягти". Вдарять по Мінську, а скажуть, що це Україна.
показати весь коментар
13.07.2024 17:11 Відповісти
+5
Тут цікаво інше - може, це наше реб їх так дезорієнтують? Чи це так їх рашисти програмують? Взагалі, цікава ситуація
показати весь коментар
13.07.2024 17:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хочуть бульбашів на війну "витягти". Вдарять по Мінську, а скажуть, що це Україна.
показати весь коментар
13.07.2024 17:11 Відповісти
І що не збили? Ото вже картопляники.
показати весь коментар
13.07.2024 17:13 Відповісти
Чому б ні, один "саюз тайожний".
показати весь коментар
13.07.2024 17:14 Відповісти
Чи тільки Воронежу не спати.
показати весь коментар
13.07.2024 17:16 Відповісти
А нашо авіацію підіймали ? Благословити Гєрані на політ до України?
показати весь коментар
13.07.2024 17:14 Відповісти
Все спеціально робится рашиською ордою що б втягнути біснуватого бацку у війну проти України ,але виродки запамятайте якщо сунетесь вся ваша нафтопереробка буде знищена.
показати весь коментар
13.07.2024 17:15 Відповісти
От якби вони на бульбашів попадали...
показати весь коментар
13.07.2024 17:16 Відповісти
Тут цікаво інше - може, це наше реб їх так дезорієнтують? Чи це так їх рашисти програмують? Взагалі, цікава ситуація
показати весь коментар
13.07.2024 17:19 Відповісти
Які ж «мужні» бульбашки! Мало не збили «ворожого» дрона!
показати весь коментар
13.07.2024 17:30 Відповісти
Яка-яка країна піднімала авіацію? Бульбостан - це не країна, це кємська волость наросії.
показати весь коментар
13.07.2024 17:31 Відповісти
***** вже бульбанського гауляйтера не попереджає?
показати весь коментар
13.07.2024 17:39 Відповісти
Що тут не зрозуміло? Зараз фюрер проводить навчання з косоокими ось і тренують їх на своїх шахедах.
показати весь коментар
13.07.2024 18:09 Відповісти
Два рази не в щот . От на третій раз убіб
показати весь коментар
13.07.2024 18:14 Відповісти
...але потім він же все одно зайшов для атаки в Україну зі сторони Білорусі.То це як?
показати весь коментар
13.07.2024 18:33 Відповісти
Сам придумав?
показати весь коментар
13.07.2024 21:59 Відповісти
Ну ж не написали,що він впав там чи повернувся в рашку.
показати весь коментар
13.07.2024 22:32 Відповісти
Тобто таки придумав . Пофантазуй ще щоб хоч щось заплатили, бо за таке навряд чи щось заробиш
показати весь коментар
14.07.2024 00:32 Відповісти
Што-та пашло ні так ...
показати весь коментар
13.07.2024 18:39 Відповісти
А может это был не шахед, а разведывательный дрон? Который летел вместе с шахедами и собирал информацию... А потом приземлился "на базе".
показати весь коментар
13.07.2024 18:44 Відповісти
Бий своїх, щоб чужі боялись?
показати весь коментар
13.07.2024 19:09 Відповісти
А вдарити по пускових установках слабо?
показати весь коментар
13.07.2024 19:20 Відповісти
А это- залёт!
показати весь коментар
13.07.2024 23:11 Відповісти
і що цікаво, що пролетіли 350 км по території Білорусі і повертались на рассею, судячі по маршруту, і тільки тоді їх збили, а не раніш.
показати весь коментар
14.07.2024 09:52 Відповісти
 
 