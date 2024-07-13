Сили ППО збили 4 "шахеди" з 5,- Повітряні сили

У ніч на 13 липня росіяни атакували України 5 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Безпілотники запустили із Приморсько-Ахтарська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. П’ятий - вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО збила 5 крилатих ракет та 11 "шахедів" з 19, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА