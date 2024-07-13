Сили ППО збили 4 "шахеди" з 5,- Повітряні сили
У ніч на 13 липня росіяни атакували України 5 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Безпілотники запустили із Приморсько-Ахтарська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. П’ятий - вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі", - йдеться в повідомленні.
Может рэб, может какой хитрый РДК поработал, но почин прекрасный! Так держать.
Если делать перенаправление трафика на БССР то будет прекрасно! Прогулка вдоль НПЗ остудит гарячие анальные обьятия двоих недовождей
"Сегодня ночью БПЛА (дрон-камикадзе типа «шахед»), запущенный РФ, вновь зашёл в воздушное пространство Беларуси - это уже https://t.me/Hajun_BY/7989 второй раз за последние два дня. ...
В 2:36 ночи канал «Николаевский Ванёк» https://t.me/vanek_nikolaev/25120 сообщил , что последний шахед был замечен вблизи границы с Беларусью, между украинскими городами Славутич и Чернигов. По нашим данным, уже в районе 3:00 шахед пересек беларусско-украинскую границу в районе г.п. Лоев (Гомельская обл.) и продолжил движение на север.
Шахед пролетел Гомель и Жлобин, вошёл в Могилёвскую область, а затем и в Минскую область, максимально приблизившись к Минску (Жодино и Борисову).
В районе 5 утра по тревоге на перехват были подняты вертолет Ми-24 и истребитель Су-30, авиация была замечена как раз в районе пролёта БПЛА - границы Минской, Могилёвской и Витебской областей.
Далее шахед вошел в Витебскую область Беларуси и, предположительно, долетел до Витебска.
Суммарно дрон-камикадзе типа «шахед» ночью и утром 13 июля пролетел над территорией Беларуси более 350 км.
Что произошло с шахедом далее, на данный момент неизвестно.".