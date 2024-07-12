ППО збила 5 крилатих ракет та 11 "шахедів" з 19, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Увечері 11 липня росіяни атакували Україну 5 крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101, які запустили із літаків стратегічної авіації з Саратовської області. А протягом ночі - 19 "шахедами" та безпілотниками невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарська та Курської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Він зазначив, що основний напрямок удару ворога був Старокостянтинів

"До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", - розповів командувач.

Силами ППО ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. 11 "шахедів" та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

"Решта вісім безпілотників локаційно втрачено. Імовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних БпЛА. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила. У разі виявлення підозрілих предметів просимо самостійно не вчиняти жодних дій, а терміново повідомляти про їх місцезнаходження поліцію, ДСНС чи місцеву адміністрацію", - наголосив Олещук.

