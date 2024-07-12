ПВО сбила 5 крылатых ракет и 11 "шахедов" из 19, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Вечером 11 июля россияне атаковали Украину 5 крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101, которые запустили с самолетов стратегической авиации из Саратовской области. А в течение ночи - 19 "шахедами" и беспилотниками неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарска и Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.

Он отметил, что основным направлением удара врага был Староконстантинов

"К отражению воздушного нападения противника привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", - рассказал командующий.

Силами ПВО ракеты были сбиты в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях. 11 "шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.

"Остальные восемь беспилотников локально потеряны. Вероятно, с целью перегрузки противовоздушной обороны, враг использует имитаторы ударных БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В случае обнаружения подозрительных предметов просим самостоятельно не совершать никаких действий, а срочно сообщать об их местонахождении полицию, ГСЧС или местную администрацию", - подчеркнул Олещук.

Также читайте: Силы ПВО сбили российский дрон вблизи Киева, - КГВА