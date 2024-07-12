Силы ПВО сбили российский дрон вблизи Киева, - КГВА

Вечером 11 июля силы ПВО сбили российский БПЛА на подступах к Киеву.

Об этом пишут в телеграм-канале КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеский дрон был сбит на подступах к Киеву. Какая у него была цель - определят военные специалисты. Эта информация - не для гражданского населения. Жителям Киева надо знать, помнить и придерживаться всем известной информации - при объявлении воздушной тревоги всегда направляться в укрытие!", - говорится в сообщении.

Ранее по всей Украине в третий раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов".

