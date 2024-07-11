РУС
По всей Украине третий раз за день объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К (обновлено)

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К!", - сообщили в ПС.

Также зафиксированы российские самолеты Ту22М3 в Черном море.

23:18 отбой угрозы. Тревога продолжалась 28 минут.

