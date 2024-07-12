Один з ворожих "шахедів", якими РФ атакувала Україну 11 липня, годину літав у Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

Увечері 11 липня один з російських "шахедів", які запустили по території України, залетів у Білорусь і перебував у повітряному просторі РБ щонайменше 1 годину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що БПЛА зайшов до Білорусі з Чернігівської області України в районі н.п. Лоїв і взяв курс на північний захід (у напрямку Мозиря), проте є ще один важливий аспект.

На момент надходження першої інформації про захід БПЛА в Білорусь над Гомельщиною вже понад годину перебував гелікоптер Мі-24 ВПС РБ, який вилетів у Гомельський р-н з аеродрому Мачулищі близько 19:00, і винищувач із Барановичів, який вилетів ще раніше - близько 18:30.

Щонайменше це свідчить про те, що сили ППО РБ зафіксували візит "Шахеда" до Білорусі задовго до того, як інформація про це з'явилася в ТГ-каналах, і сам дрон зайшов раніше - в районі 19:00. Ба більше, вже на момент надходження перших публічних повідомлень винищувач ВПС РБ вилетів із Гомельського району, а за деякий час пішов у Мачулищі й вертоліт ВПС РБ.

Не виключено, що війська РБ були в курсі майбутніх маневрів і контролювали повітряний простір над територією Білорусі на випадок непланової поведінки одного з "Шахедів", - зазначає "Гаюн".

Нагадаємо, російська армія атакувала Україну 19 "шахедами". Сили ППО збили 11.