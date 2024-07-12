Один из вражеских "шахедов", которыми РФ атаковала Украину 11 июля, час летал в Беларуси, - "Беларускі Гаюн"

Вечером 11 июля один из российских "шахедов", которые запустили по территории Украины, залетел в Беларусь и находился в воздушном пространстве РБ не менее 1 часа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что БПЛА зашел в Беларусь из Черниговской области Украины в районе н.п. Лоев и взял курс на северо-запад (в направлении Мозыря), однако есть еще один важный аспект.

На момент поступления первой информации о заходе БПЛА в Беларусь над Гомельщиной уже более часа находился вертолет Ми-24 ВВС РБ, который вылетел в Гомельский р-н с аэродрома Мачулище около 19:00, и истребитель из Барановичей, который вылетел еще раньше - около 18:30.

Как минимум это говорит о том, что силы ПВО РБ зафиксировали визит "Шахеда" в Беларусь задолго до того, как информация об этом появилась в ТГ-каналах, и сам дрон зашел раньше - в районе 19:00. Более того, уже на момент поступления первых публичных сообщений истребитель ВВС РБ вылетел из Гомельского района, а через некоторое время ушел в Мачулище и вертолет ВВС РБ.

Не исключено, что войска РБ были в курсе предстоящих маневров и контролировали воздушное пространство над территорией Беларуси на случай непланового поведения одного из "Шахедов", - отмечает "Гаюн".

Напомним, российская армия атаковала Украину 19 "шахедами". Силы ПВО сбили 11.