Один из вражеских "шахедов", которыми РФ атаковала Украину 11 июля, час летал в Беларуси, - "Беларускі Гаюн"

шахед

Вечером 11 июля один из российских "шахедов", которые запустили по территории Украины, залетел в Беларусь и находился в воздушном пространстве РБ не менее 1 часа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что БПЛА зашел в Беларусь из Черниговской области Украины в районе н.п. Лоев и взял курс на северо-запад (в направлении Мозыря), однако есть еще один важный аспект.

На момент поступления первой информации о заходе БПЛА в Беларусь над Гомельщиной уже более часа находился вертолет Ми-24 ВВС РБ, который вылетел в Гомельский р-н с аэродрома Мачулище около 19:00, и истребитель из Барановичей, который вылетел еще раньше - около 18:30.

Как минимум это говорит о том, что силы ПВО РБ зафиксировали визит "Шахеда" в Беларусь задолго до того, как информация об этом появилась в ТГ-каналах, и сам дрон зашел раньше - в районе 19:00. Более того, уже на момент поступления первых публичных сообщений истребитель ВВС РБ вылетел из Гомельского района, а через некоторое время ушел в Мачулище и вертолет ВВС РБ.

Не исключено, что войска РБ были в курсе предстоящих маневров и контролировали воздушное пространство над территорией Беларуси на случай непланового поведения одного из "Шахедов", - отмечает "Гаюн".

Напомним, российская армия атаковала Украину 19 "шахедами". Силы ПВО сбили 11.

Беларусь (8017) беспилотник (4281) россия (97281)
Топ комментарии
+5
Не міг там Мозирськии НПЗ иобнути?
показать весь комментарий
12.07.2024 13:06 Ответить
+3
Рашистські КР та Шахеди часто використовують територію Білорусії для атак на Київ.
Також їх ДРГ загрожують нам з того напрямку.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:25 Ответить
+2
Напевне карту звіряв.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
або бульбафюрера "цьомнути"
показать весь комментарий
12.07.2024 13:18 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 13:16 Ответить
шкода що там не дістали
показать весь комментарий
12.07.2024 13:17 Ответить
Апробують нові маршрути заходу в Україну. В радянські часи були маршрути для АН-2 в села півночі Волинської області із Ів.Франківська та Львова по руслу р. Стир. Кацапи таки використовують старі польотні карти, бо швидкості антея і шахеда рівнозначні. Вряди годи летять шахеди. І їх колошматять.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:30 Ответить
Белокацапы работают на парашу.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:59 Ответить
Видно смелости набирался
показать весь комментарий
12.07.2024 14:18 Ответить
Рано или поздно эта страна в эту войну вступит. Как только ,,рыгорыч,, почует приход смертюки, а он похоже сильно и давно болен, он запачкает страну и свой народ этим позором. пукину это очень давно надо. Бульбаши сразу полезут, если успехи на фронте у касабов пойдут сильнее. Там равнодушных всегда было много. Никакие они.
показать весь комментарий
12.07.2024 14:26 Ответить
бульбосвиносабаки...
показать весь комментарий
12.07.2024 19:37 Ответить
 
 