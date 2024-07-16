Ночью "Шахед" снова залетел на территорию Беларуси, - "Беларускі Гаюн"

В ночь на 16 июля дрон-камикадзе "Shahed" уже в третий раз за последнее время вошел в воздушное пространство Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

"По нашим данным, шахед зашел в Беларусь в районе села Белая Сорока на территории Полесского радиационно-экологического заповедника и двигался на север, в направлении Хойников. Далее БПЛА совершил поворот на юго-восток и, минуя Брагин, направился в сторону населенного пункта Комарин.

Уже в 5 утра шахед покинул Беларусь и вернулся на территорию Украины. Суммарно дрон-камикадзе провел на территории нашей страны около 50 минут и пролетел не менее 60 км. По нашим данным, полеты авиации ВВС РБ в указанном районе в настоящее время не фиксировались", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из вражеских "шахедов", которыми РФ атаковала Украину 11 июля, час летал в Беларуси.

Также во время атаки войск РФ на Украину в ночь на 13 июля один из российских дронов типа Shahed зашел на территорию Беларуси и пролетел более 350 километров. Для перехвата дрона Беларусь поднимали вертолет и истребитель.

Читайте также: Латвия запретит въезд автомобилей с белорусскими номерами с 16 июля