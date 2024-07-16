РУС
Ночью "Шахед" снова залетел на территорию Беларуси, - "Беларускі Гаюн"

Шахед знову залетів на територію Білорусі

В ночь на 16 июля дрон-камикадзе "Shahed" уже в третий раз за последнее время вошел в воздушное пространство Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

"По нашим данным, шахед зашел в Беларусь в районе села Белая Сорока на территории Полесского радиационно-экологического заповедника и двигался на север, в направлении Хойников. Далее БПЛА совершил поворот на юго-восток и, минуя Брагин, направился в сторону населенного пункта Комарин.

Уже в 5 утра шахед покинул Беларусь и вернулся на территорию Украины. Суммарно дрон-камикадзе провел на территории нашей страны около 50 минут и пролетел не менее 60 км. По нашим данным, полеты авиации ВВС РБ в указанном районе в настоящее время не фиксировались", - говорится в сообщении.

У Білорусь знову залетів російський шахед

Ранее сообщалось, что один из вражеских "шахедов", которыми РФ атаковала Украину 11 июля, час летал в Беларуси.

Также во время атаки войск РФ на Украину в ночь на 13 июля один из российских дронов типа Shahed зашел на территорию Беларуси и пролетел более 350 километров. Для перехвата дрона Беларусь поднимали вертолет и истребитель.

Клоуни. Винищувачі вони піднімали, ага...
16.07.2024 09:42 Ответить
Давайте не юлите. Рашисты запускают шахеды с територии ********** или через территорию **********. Тоесть ********** участвует в войне. А теперь представьте себе что будет с Украиной если дать рашистам перемирие и время на востановление. Укрепив оборону на левом берегу, рашисты просто перебросят освободившуюся миллионную армию на территорию ********** и ударом на Львов отрежут Киев от поставок западного оружия. А так называемые *гаранты* (если они еще останутся при власти, при таком наступлении ультра правых популистов и трампистов ) разведут руками мол нужно смириться. Так что единственный шанс для Украины ето воевать без остановки изматывать рашку, у которой сейчас дела и в армии и в економике хуже чем рашисты показывают
16.07.2024 09:42 Ответить
походу gps викривляють
16.07.2024 09:44 Ответить
Не сцитися то кацапи вам по "братскай дружбі".
16.07.2024 09:49 Ответить
НАТА, закрой небо над Бєлорашкой!!!
16.07.2024 10:12 Ответить
 
 