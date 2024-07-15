Латвия запретит въезд автомобилей с белорусскими номерами с 16 июля

С 16 июля гражданам с зарегистрированными в Беларуси транспортными средствами запрещен въезд в ЕС через границы с Латвией.

Об этом сообщила пресс-служба латвийской Службы государственных доходов, передает Цензор.НЕТ.

Согласно санкциям ЕС, из Беларуси в Евросоюз запрещено ввозить товары, продажа которых помогла бы диверсифицировать доходы Минска, который поддерживает агрессию России против Украины. В перечень таких товаров входят и легковые автомобили.

"С целью обеспечения выполнения санкций ЕС с 16 июля 2024 года лицам запрещается въезд на территорию Латвийской Республики на транспортных средствах, зарегистрированных в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

Указано, что запрет на въезд не будет распространяться на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами, в частности делегациями, посольствами и миссиями во время их поездок.

В ведомстве пояснили, что лицо на авто, зарегистрированном в Беларуси, должно будет вернуться из пункта пересечения границы в страну, из которой оно намеревалось въехать в Латвию.

Если лицо отказывается выполнять указания таможенных органов, в частности вернуться в Беларусь или Россию, может быть принято решение о конфискации автомобиля.

