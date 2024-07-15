РУС
Латвия запретит въезд автомобилей с белорусскими номерами с 16 июля

Латвія закриє в'їзд в країну для авто на білоруських номерах

С 16 июля гражданам с зарегистрированными в Беларуси транспортными средствами запрещен въезд в ЕС через границы с Латвией.

Об этом сообщила пресс-служба латвийской Службы государственных доходов, передает Цензор.НЕТ.

Согласно санкциям ЕС, из Беларуси в Евросоюз запрещено ввозить товары, продажа которых помогла бы диверсифицировать доходы Минска, который поддерживает агрессию России против Украины. В перечень таких товаров входят и легковые автомобили.

"С целью обеспечения выполнения санкций ЕС с 16 июля 2024 года лицам запрещается въезд на территорию Латвийской Республики на транспортных средствах, зарегистрированных в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

Указано, что запрет на въезд не будет распространяться на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами, в частности делегациями, посольствами и миссиями во время их поездок.

В ведомстве пояснили, что лицо на авто, зарегистрированном в Беларуси, должно будет вернуться из пункта пересечения границы в страну, из которой оно намеревалось въехать в Латвию.

Если лицо отказывается выполнять указания таможенных органов, в частности вернуться в Беларусь или Россию, может быть принято решение о конфискации автомобиля.

авто (4255) Беларусь (8025) Латвия (1398)
"Жабу варять на слабкому вогні!"
Та нам тут і без "білорусок" своїх "гнид" вистачає!
tam delo v tom , ščo rusņa prikidivaetsa belarusņei i prjot na šengen
"Жабу варять на слабкому вогні!"
А як ми з Вами були облаєни білорусками ,за пропозицію займатись своєю країною , а не чмирити з поважним видом форумчан на Цензорі . Ось Вам і панчохи на лавці . І це ще тількі початок
Та нам тут і без "білорусок" своїх "гнид" вистачає!
Читаю зараз цікаву книгу: Кароліна Лянцкоронська "Воєнні спогади" Доктор наук з мистецтвознавства Описує період з вересня 39-го по квітень 45-го Спочатку (півроку) Львів Потім - німецька окупація у Польщі та концтабір Читаю і матюкаюся: доктор наук - а така ідіотка! Пише про Львів - як про "польське" місто Українці для неї "люди другого сорту" які "чомусь" негативно ставляться до поляків І тут же жахається від плакату в Польщі - "Краків - пранімецьке місто"!
300 років українську історию перебрехівали. Треба Оксану ЗАБУЖКО на ту тетку направити - вона швидко їй мозги у макитру поверне
"Пані графиня" померла в 2002 році Хоча "Польска" повернула собі повну "нєподлєглость" ще у 80-ті - вона додому так і не повернулася Продовжила жить в Римі
Та коли вже та жаба звариться, до холєри...
А Іран/Ірак? Жаби там як?))
Если бы они а поляки вообще кордон прекрыли для грузов.
У совєцкий час ще непогано було б провести мітинг, оновити лозунг над входом та випустити стєнгазєту.
tam delo v tom , ščo rusņa prikidivaetsa belarusņei i prjot na šengen
