РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11457 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
1 520 4

Латвия передаст Украине более 2500 беспилотников в рамках "коалиции дронов"

Латвія передасть Україні понад 2500 безпілотників

Министерство обороны Латвии передаст Украине очередную партию беспилотников - более 2,5 тысячи дронов на общую стоимость 4 млн евро. Их поставят в течение июля в рамках "коалиции дронов", которую возглавляет страна.

Об этом сообщила пресс-служба латвийского оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что следующая партия боевых дронов различных типов и назначений - всего более 2 500 единиц, произведенных 7 латвийскими компаниями - будет доставлена постепенно в течение июля.

"Первая поставка из этой партии - 300 дронов - прибудут в следующие несколько дней", - говорится в сообщении.

Читайте также: Латвия уже отправила Украине первую партию дронов, готовится вторая

Коалиция дронов начинает работать... Вместе с другими членами инициативы мы постоянно работаем над тем, чтобы поставлять Украине боевые дроны различного назначения в соответствии с текущими потребностями и потребностями испытаний украинской армии. Параллельно инвестируются значительные средства в дальнейшие разработки и применения", - заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

На 2024 год Министерство обороны страны выделило 20 миллионов евро на деятельность в рамках "коалиции дронов", из которых более 10 миллионов евро - на закупку беспилотников у латвийской оборонной промышленности.

В пресс-службе сообщили, что за апрель и май Латвия передала в Украину 135 боевых дронов различного назначения и средства РЭБ общей стоимостью около 1 млн евро.

В этом году приоритетным направлением поставок будут FPV-дроны.

Читайте также: Италия и Франция присоединились к коалиции дронов для Украины

Запланированные закупки были разделены на несколько партий, чтобы дать возможность производителям постепенно расширить свои производственные мощности, адаптировать и усовершенствовать образцы.

Минобороны Латвии отмечает, что в настоящее время в "коалиции дронов" - 14 стран.

Кроме Латвии, которая играет ведущую роль, в "коалиции дронов", также участвуют соседние Эстония и Литва, а также Польша, Великобритания, Дания, Швеция, Франция, Германия, Нидерланды, Канада и Австралия. Эти страны собрали более полумиллиарда евро на поставку Украине беспилотников и работают над созданием совместного фонда, который позволит быстрее и эффективнее финансировать производство беспилотников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 500 млн евро собрала Коалиция дронов для Украины, - министр обороны Латвии Спрудс

Автор: 

беспилотник (3762) коалиция (3836) Латвия (1348) дроны (4104)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/u-rosii-dronom-buv-zbitij-rosijskij-vertolit-jomu-dovelosya-jti-na-ekstrenu-posadku-stalas-pozhezha.htm Повідомляється , що в Ростовській області росії нібито після зіткнення з українським безпілотником здійснив екстрену посадку гелікоптер Мі-28. Це спровокувало потужну пожежу - через високу температуру двигуна під бортом загорілася трава, вогонь охопив близько 500 квадратних метрів території.
показать весь комментарий
05.07.2024 14:16 Ответить
Дякую
показать весь комментарий
05.07.2024 14:24 Ответить
Это потенциально минус тысяча и более орков, спасибо Латвия!
показать весь комментарий
05.07.2024 14:49 Ответить
чекаємо потужну заяву від крадія федорова що то його дрони
показать весь комментарий
05.07.2024 16:30 Ответить
 
 