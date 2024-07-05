Латвія передасть Україні понад 2500 безпілотників у рамках "коаліції дронів"
Міністерство оборони Латвії передасть Україні чергову партію безпілотників - понад 2,5 тисячі дронів на загальну вартість 4 млн євро. Їх поставлять упродовж липня у рамках "коаліції дронів", яку очолює країна.
Про це повідомила пресслужба латвійського оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що наступна партія бойових дронів різних типів і призначень - загалом понад 2 500 одиниць, вироблених 7 латвійськими компаніями - буде доставлена поступово впродовж липня.
"Перша поставка з цієї партії – 300 дронів – прибудуть у наступні кілька днів", - йдеться у повідомленні.
Коаліція дронів починає працювати… Разом з іншими членами ініціативи ми постійно працюємо над тим, щоб постачати Україні бойові дрони різного призначення відповідно до поточних потреб і потребами випробувань української армії. Паралельно інвестуються значні кошти у подальші розробки та застосування", - заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
На 2024 рік Міністерство оборони країни виділило 20 мільйонів євро на діяльність в рамках "коаліції дронів", з яких понад 10 мільйонів євро - на закупівлю безпілотників у латвійської оборонної промисловості.
У пресслужбі повідомили, що за квітень і травень Латвія передала в Україну 135 бойових дронів різного призначення та засоби РЕБ загальною вартістю близько 1 млн євро.
Цього року пріоритетним напрямком постачання будуть FPV-дрони.
Заплановані закупівлі були розділені на кілька партій, щоб дати можливість виробникам поступово розширити свої виробничі потужності, адаптувати та вдосконалити зразки.
Міноборони Латвії зазначає, що на даний час у "коаліції дронів" 14 країн.
Окрім Латвії, яка відіграє провідну роль, у "коаліції дронів" також беруть участь сусідні Естонія та Литва, а також Польща, Велика Британія, Данія, Швеція, Франція, Німеччина, Нідерланди, Канада та Австралія. Ці країни зібрали понад пів мільярда євро на постачання Україні безпілотників і працюють над створенням спільного фонду, який дозволить швидше та ефективніше фінансувати виробництво безпілотників.
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