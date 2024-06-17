Латвия уже отправила Украине первую партию дронов, готовится вторая

В рамках коалиции дронов правительство Латвии уже отправило первую партию беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью АрмияInform рассказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

"Латвия уже организовала партию дронов и их уже отправили. Сейчас мы уже собираем вторую партию беспилотников, которая вскоре должна быть отправлена в Украину", - сказал Спрудс.

Министр отметил, что Латвия, которая вместе с Великобританией возглавляет Коалицию дронов для Украины, объявила о плане и обязательствах внести в этом году 20 миллионов евро.

"Вместе с этим, когда мы считаем те страны, которые уже взяли на себя обязательства, это более 500 миллионов, точнее, 549 миллионов евро уже обещаны государствами-членами, партнерами в рамках коалиции дронов. Итак, следующий шаг - эффективно использовать это финансирование, и мы делаем это на нескольких уровнях", - добавил он.

Напомним, Италия и Франция официально присоединились к коалиции дронов для Украины.

Что такое коалиция дронов?

Коалиция дронов - организация стран, участвующих в производстве и передаче Украине дронов в рамках поставки оружия и оборудования в Украину во время российского вторжения для отражения российской агрессии с 2024 года.

Коалиция дронов официально стартовала 17 февраля в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Сейчас в беспилотную коалицию официально входят 14 стран - Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Дания, Эстония, Италия, Франция, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Германия и Швеция, а Чешская Республика находится в процессе присоединения.

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