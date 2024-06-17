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Новости
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Латвия уже отправила Украине первую партию дронов, готовится вторая

дрони

В рамках коалиции дронов правительство Латвии уже отправило первую партию беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью АрмияInform рассказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

"Латвия уже организовала партию дронов и их уже отправили. Сейчас мы уже собираем вторую партию беспилотников, которая вскоре должна быть отправлена в Украину", - сказал Спрудс.

Министр отметил, что Латвия, которая вместе с Великобританией возглавляет Коалицию дронов для Украины, объявила о плане и обязательствах внести в этом году 20 миллионов евро.

"Вместе с этим, когда мы считаем те страны, которые уже взяли на себя обязательства, это более 500 миллионов, точнее, 549 миллионов евро уже обещаны государствами-членами, партнерами в рамках коалиции дронов. Итак, следующий шаг - эффективно использовать это финансирование, и мы делаем это на нескольких уровнях", - добавил он.

Напомним, Италия и Франция официально присоединились к коалиции дронов для Украины.

Что такое коалиция дронов?

Коалиция дронов - организация стран, участвующих в производстве и передаче Украине дронов в рамках поставки оружия и оборудования в Украину во время российского вторжения для отражения российской агрессии с 2024 года.

Коалиция дронов официально стартовала 17 февраля в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Сейчас в беспилотную коалицию официально входят 14 стран - Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Дания, Эстония, Италия, Франция, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Германия и Швеция, а Чешская Республика находится в процессе присоединения.

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Автор: 

беспилотник (3646) коалиция (3834) Латвия (1338) дроны (3977)


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Топ комментарии
+2
це про них боневтік звітував
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17.06.2024 10:48
+2
Нам не на часі, ми бруківку міняємо...
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17.06.2024 11:31
+1
Не долярів а євро .
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17.06.2024 11:37
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це про них боневтік звітував
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17.06.2024 10:48 Ответить
а чё твая такая пуйлосцыктор ?
говнишком из пуйловского сортира кормишься ?
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17.06.2024 12:15 Ответить
Закусювать треба. Або кидай пити та колотись - бо буде з тобою ось таке - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70 https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70

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17.06.2024 12:39 Ответить
ккакой твая в макияже в кине красивый !
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17.06.2024 12:45 Ответить
Красунчик- гей це ось це - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ

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17.06.2024 12:47 Ответить
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17.06.2024 13:29 Ответить
А як обстоят справи з 1 000 000 дронів від Валодьі? Валодья на дрібни партії не розмінюється, поставить вісь 1 000 000 разом, саме так як він посадив 1 000 000 000 дерев, забезпечів освітян заробітной платою мінімум у 4 000 долярів та виробить 1 Ггват електроенергії.
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17.06.2024 10:57 Ответить
Не долярів а євро .
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17.06.2024 11:37 Ответить
тя пуйло взял на прицел.
прапор тя выдал .
жди фсб на кухне .
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17.06.2024 12:17 Ответить
Дурник?
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17.06.2024 19:25 Ответить
Нам не на часі, ми бруківку міняємо...
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17.06.2024 11:31 Ответить
На прикинці травня ЕС зробила запит до МО України - шо там з тими міліонами дронів від брехуна - скіки вже. МО відповіда - 145 тис штук. Хоча вже повинно бути десь під 800 тис штук( гнида + федорів, по міліону), і це разом з волонтерами та усім світом. Кончена країна котра обрала брехуна-наріка презедентом.
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17.06.2024 12:43 Ответить
 
 