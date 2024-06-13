Латвия планирует сама производить снаряды калибра 155 мм.

Латвия планирует производить заряды для артиллерийских боеприпасов главного калибра НАТО - 155 мм. Проект будут воплощать с

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на BBC, об этом заявил министр обороны страны Андрис Спрудс.

"Вместе с нашими международными партнерами Nammo, Nexter, Simmel (Nexter и Simmel переименованы в KNDS France и KNDS Italy соответственно - ред.), итальянскими, финскими, норвежскими и французскими партнерами, проект будет производить модель зарядов в Латвии", - сказал Спрудс.

По его словам, наращивать производство боеприпасов необходимо не только для поддержки Украины, но и для укрепления обороны стран военного Альянса.

Заряды для артиллерийских снарядов часто производятся отдельно от корпусов и других деталей - именно так организовано производство снарядов 155 калибра в США.

Напомним, германская оружейная компания Rheinmetall запустит производство боевых машин пехоты Lynx в Украине. Первые машины будут готовы уже в этом году.

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