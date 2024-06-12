В Украине начнут производить БМП Lynx уже в 2024 году, - глава Rheinmetall Паппергер

Немецкая оружейная компания Rheinmetall запустит производство боевых машин пехоты Lynx в Украине. Первые машины будут готовы уже в этом году.

Об этом заявил гендиректор концерна Армин Паппергер в комментарии Handelsblatt, передает Цензор.НЕТ.

На территории конференции по восстановлению Украины представители Берлина и Киева договорились о производстве БМП Lynx в Украине.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подтвердил в комментарии изданию, что первый Lynx будет изготовлен уже в 2024 году.

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Камышин добавил, что Lynx - это одна из самых современных боевых машин пехоты. Для партнеров - это возможность испытать машину в условиях реальных боевых действий.

В то же время Камышин и генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер не уточнили ничего о месте расположения производства, учитывая вопросы безопасности.

Также в издании отметили, что пока Украина не планирует расширять сотрудничество с Rheinmetall на боевые танки. Киеву предложили новейшую разработку Panther, но утверждается, что для Сил обороны сейчас важнее другая бронетехника.

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Справка

БМП Lynx разработан компанией Rheinmetall. Он впервые представлен в 2018 году.

Ее основное вооружение - башня LANCE с 30 или 35-мм пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет, которая может быть оснащена в соответствии с требованиями заказчика. Экипаж - три человека, десант - до девяти солдат.

БМП защищена от 30-мм снарядов в лобовой проекции и от 14,5 мм - в боковых. Дно машины гарантирует защиту от взрыва эквивалентом 10 кг тротила. Силовая установка БМП - 1470 сильный двигатель Liebherr D9612, который позволяет развивать скорость 70 км/ч. Запас хода по трассе - 500 км.

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