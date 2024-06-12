РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10546 посетителей онлайн
Новости
6 136 20

В Украине начнут производить БМП Lynx уже в 2024 году, - глава Rheinmetall Паппергер

БМП Lynx вироблятимуть в Україні

Немецкая оружейная компания Rheinmetall запустит производство боевых машин пехоты Lynx в Украине. Первые машины будут готовы уже в этом году.

Об этом заявил гендиректор концерна Армин Паппергер в комментарии Handelsblatt, передает Цензор.НЕТ.

На территории конференции по восстановлению Украины представители Берлина и Киева договорились о производстве БМП Lynx в Украине.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подтвердил в комментарии изданию, что первый Lynx будет изготовлен уже в 2024 году.

Также читайте: "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине. ФОТО

Камышин добавил, что Lynx - это одна из самых современных боевых машин пехоты. Для партнеров - это возможность испытать машину в условиях реальных боевых действий.

В то же время Камышин и генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер не уточнили ничего о месте расположения производства, учитывая вопросы безопасности.

Также в издании отметили, что пока Украина не планирует расширять сотрудничество с Rheinmetall на боевые танки. Киеву предложили новейшую разработку Panther, но утверждается, что для Сил обороны сейчас важнее другая бронетехника.

Читайте также: Rheinmetall планирует создать в Украине предприятие, которое будет производить системы ПВО

Справка

БМП Lynx разработан компанией Rheinmetall. Он впервые представлен в 2018 году.

Ее основное вооружение - башня LANCE с 30 или 35-мм пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет, которая может быть оснащена в соответствии с требованиями заказчика. Экипаж - три человека, десант - до девяти солдат.

БМП Lynx

БМП защищена от 30-мм снарядов в лобовой проекции и от 14,5 мм - в боковых. Дно машины гарантирует защиту от взрыва эквивалентом 10 кг тротила. Силовая установка БМП - 1470 сильный двигатель Liebherr D9612, который позволяет развивать скорость 70 км/ч. Запас хода по трассе - 500 км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Производитель танков KNDS объявил о создании филиала в Украине, - СМИ

Автор: 

производство (467) БМП (403) Rheinmetall (80)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Нам різні коти потрібні.
показать весь комментарий
12.06.2024 12:45
+7
Мощная, хорошо бронированная с хорошей мощной пушкой. То что надо.
показать весь комментарий
12.06.2024 12:59
+5
Зачекайте ви ще світло не провели за сто мільярдів і взятку не дали кому треба…. Розігнатися вони))
показать весь комментарий
12.06.2024 12:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачекайте ви ще світло не провели за сто мільярдів і взятку не дали кому треба…. Розігнатися вони))
показать весь комментарий
12.06.2024 12:37 Ответить
Думаєш генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер буде давати хабаря по-тихому? чи порадиться з Шольцем?
показать весь комментарий
12.06.2024 13:12 Ответить
Ні, кицю, не зачекають і не благай.
показать весь комментарий
12.06.2024 13:14 Ответить
Ось змітемо в смітник, що наповибирали в2019р., тоді й проясниться, як, куди йти! А до того трускавецькі будуть вас стригти. Вівці, мої вівці, зеленії вівці!
показать весь комментарий
12.06.2024 15:35 Ответить
Одні обіцянки від німців… колись… почнем…

Шольц де Тауруси?
Де танки?
показать весь комментарий
12.06.2024 17:02 Ответить
Та дерьмак вже доповість свому керівництву про розташування ...
показать весь комментарий
12.06.2024 12:38 Ответить
кожний Lynx мріє стати Leopard .. ом
показать весь комментарий
12.06.2024 12:41 Ответить
Нам різні коти потрібні.
показать весь комментарий
12.06.2024 12:45 Ответить
У нас є полігон і мішені для тестування.
показать весь комментарий
12.06.2024 12:43 Ответить
На конференції з відновлення домовились про виробництво БМП А на Рамштайні будуть домовлятися про відновлення маневрової енергетики?
показать весь комментарий
12.06.2024 12:47 Ответить
Мощная, хорошо бронированная с хорошей мощной пушкой. То что надо.
показать весь комментарий
12.06.2024 12:59 Ответить
а робітників на ці підприємства з Індії завезуть?
показать весь комментарий
12.06.2024 13:26 Ответить
"пенсіонерів" і тих кому ще немає 25 вистачає
показать весь комментарий
12.06.2024 13:30 Ответить
на Метінвесті 4000 вакансій не закритих.
показать весь комментарий
12.06.2024 13:36 Ответить
А ШО ? З шведською БМП CV-90 кранти ? Вона ж найдешевша та найбільшмодульна ?
показать весь комментарий
12.06.2024 13:46 Ответить
Німці хочуть заробити. До чого тут Швеція?

Там де гроші, там і німецький великий бізнес.

Але запитання гарне- чому пріоритет віддавати тільки німцям? Е ще США, яка везе на собі усе навантаження…
Е Велика Брітанія.
Франція з гарною зброею.

Так що Пісьоріус мае стати у чергу..,
показать весь комментарий
12.06.2024 17:07 Ответить
Поки в Україні зелені жаби хороводять, Пермога країни геть за виднокраєм, не видно!
показать весь комментарий
12.06.2024 15:39 Ответить
Не перебільшуй значення зелених…

Януковіщ по круче був. І де він зараз?
показать весь комментарий
12.06.2024 17:17 Ответить
А чому нам танки не потрібні? Рашисти їх використовують
показать весь комментарий
26.10.2024 18:21 Ответить
Можно і українську 30 мм пушку ставити вона не гірша.
показать весь комментарий
26.10.2024 18:50 Ответить
 
 