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Новини
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В Україні почнуть виробляти БМП Lynx вже у 2024 році, - голова Rheinmetall Паппергер

БМП Lynx вироблятимуть в Україні

Німецька збройова компанія Rheinmetall запустить виробництво бойових машин піхоти Lynx в Україні. Перші машини будуть готові вже цьогоріч.

Про це заявив гендиректор концерну Армін Паппергер в коментарі Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ.

На теренах конференції з відновлення Україні представники Берліну та Києва домовилися про виробництво БМП Lynx в Україні.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін підтвердив у коментарі виданню, що перший Lynx буде виготовлений вже у 2024 році.

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Камишін додав, що Lynx - це одна з найсучасніших бойових машин піхоти. Для партнерів - це можливість випробувати машину в умовах реальних бойових дій.

Водночас Камишін та генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер не уточнили нічого про місце розташування виробництва з огляду на питання безпеки.

Також у виданні зазначили, що наразі Україна не планує розширювати співпрацю з Rheinmetall на бойові танки. Києву запропонували новітню розробку Panther, але стверджується, що для Сил оборони зараз важливіша інша бронетехніка.

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Довідка

БМП Lynx розроблений компанією Rheinmetall. Він уперше представлений у 2018 році.

Її основне озброєння – башта LANCE з 30 або 35-мм гарматою та пусковою установкою для протитанкових ракет, яка може бути оснащена відповідно до вимог замовника. Екіпаж – три людини, десант – до дев'яти солдатів.

БМП Lynx

БМП захищена від 30-мм снарядів у лобовій проекції та від 14,5 мм – у бокових. Дно машини гарантує захист від вибуху еквівалентом 10 кг тротилу. Силова установка БМП – 1470 сильний двигун Liebherr D9612, який дозволяє розвивати швидкість 70 км/год. Запас ходу по трасі – 500 км.

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Автор: 

виробництво (1639) БМП (413) Rheinmetall (120)


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Топ коментарі
+7
Нам різні коти потрібні.
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12.06.2024 12:45
+7
Мощная, хорошо бронированная с хорошей мощной пушкой. То что надо.
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12.06.2024 12:59
+5
Зачекайте ви ще світло не провели за сто мільярдів і взятку не дали кому треба…. Розігнатися вони))
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12.06.2024 12:37
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Зачекайте ви ще світло не провели за сто мільярдів і взятку не дали кому треба…. Розігнатися вони))
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12.06.2024 12:37 Відповісти
Думаєш генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер буде давати хабаря по-тихому? чи порадиться з Шольцем?
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12.06.2024 13:12 Відповісти
Ні, кицю, не зачекають і не благай.
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12.06.2024 13:14 Відповісти
Ось змітемо в смітник, що наповибирали в2019р., тоді й проясниться, як, куди йти! А до того трускавецькі будуть вас стригти. Вівці, мої вівці, зеленії вівці!
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12.06.2024 15:35 Відповісти
Одні обіцянки від німців… колись… почнем…

Шольц де Тауруси?
Де танки?
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12.06.2024 17:02 Відповісти
Та дерьмак вже доповість свому керівництву про розташування ...
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12.06.2024 12:38 Відповісти
кожний Lynx мріє стати Leopard .. ом
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12.06.2024 12:41 Відповісти
Нам різні коти потрібні.
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12.06.2024 12:45 Відповісти
У нас є полігон і мішені для тестування.
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12.06.2024 12:43 Відповісти
На конференції з відновлення домовились про виробництво БМП А на Рамштайні будуть домовлятися про відновлення маневрової енергетики?
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12.06.2024 12:47 Відповісти
Мощная, хорошо бронированная с хорошей мощной пушкой. То что надо.
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12.06.2024 12:59 Відповісти
а робітників на ці підприємства з Індії завезуть?
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12.06.2024 13:26 Відповісти
"пенсіонерів" і тих кому ще немає 25 вистачає
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12.06.2024 13:30 Відповісти
на Метінвесті 4000 вакансій не закритих.
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12.06.2024 13:36 Відповісти
А ШО ? З шведською БМП CV-90 кранти ? Вона ж найдешевша та найбільшмодульна ?
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12.06.2024 13:46 Відповісти
Німці хочуть заробити. До чого тут Швеція?

Там де гроші, там і німецький великий бізнес.

Але запитання гарне- чому пріоритет віддавати тільки німцям? Е ще США, яка везе на собі усе навантаження…
Е Велика Брітанія.
Франція з гарною зброею.

Так що Пісьоріус мае стати у чергу..,
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12.06.2024 17:07 Відповісти
Поки в Україні зелені жаби хороводять, Пермога країни геть за виднокраєм, не видно!
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12.06.2024 15:39 Відповісти
Не перебільшуй значення зелених…

Януковіщ по круче був. І де він зараз?
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12.06.2024 17:17 Відповісти
А чому нам танки не потрібні? Рашисти їх використовують
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26.10.2024 18:21 Відповісти
Можно і українську 30 мм пушку ставити вона не гірша.
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26.10.2024 18:50 Відповісти
 
 