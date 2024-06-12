В Україні почнуть виробляти БМП Lynx вже у 2024 році, - голова Rheinmetall Паппергер
Німецька збройова компанія Rheinmetall запустить виробництво бойових машин піхоти Lynx в Україні. Перші машини будуть готові вже цьогоріч.
Про це заявив гендиректор концерну Армін Паппергер в коментарі Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ.
На теренах конференції з відновлення Україні представники Берліну та Києва домовилися про виробництво БМП Lynx в Україні.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін підтвердив у коментарі виданню, що перший Lynx буде виготовлений вже у 2024 році.
Камишін додав, що Lynx - це одна з найсучасніших бойових машин піхоти. Для партнерів - це можливість випробувати машину в умовах реальних бойових дій.
Водночас Камишін та генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер не уточнили нічого про місце розташування виробництва з огляду на питання безпеки.
Також у виданні зазначили, що наразі Україна не планує розширювати співпрацю з Rheinmetall на бойові танки. Києву запропонували новітню розробку Panther, але стверджується, що для Сил оборони зараз важливіша інша бронетехніка.
Довідка
БМП Lynx розроблений компанією Rheinmetall. Він уперше представлений у 2018 році.
Її основне озброєння – башта LANCE з 30 або 35-мм гарматою та пусковою установкою для протитанкових ракет, яка може бути оснащена відповідно до вимог замовника. Екіпаж – три людини, десант – до дев'яти солдатів.
БМП захищена від 30-мм снарядів у лобовій проекції та від 14,5 мм – у бокових. Дно машини гарантує захист від вибуху еквівалентом 10 кг тротилу. Силова установка БМП – 1470 сильний двигун Liebherr D9612, який дозволяє розвивати швидкість 70 км/год. Запас ходу по трасі – 500 км.
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Шольц де Тауруси?
Де танки?
Там де гроші, там і німецький великий бізнес.
Але запитання гарне- чому пріоритет віддавати тільки німцям? Е ще США, яка везе на собі усе навантаження…
Е Велика Брітанія.
Франція з гарною зброею.
Так що Пісьоріус мае стати у чергу..,
Януковіщ по круче був. І де він зараз?