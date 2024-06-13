Латвія планує сама виготовляти снаряди калібру 155 мм
Латвія планує виробляти заряди для артилерійських боєприпасів головного калібру НАТО - 155 мм. Проєкт втілюватимуть з
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на BBC, про це заявив міністр оборони країни Андріс Спрудс.
"Разом з нашими міжнародними партнерами Nammo, Nexter, Simmel (Nexter і Simmel перейменовані в KNDS France та KNDS Italy відповідно - ред.), італійськими, фінськими, норвезькими та французькими партнерами, проєкт вироблятиме модель зарядів у Латвії", ‒ сказав Спрудс.
За його словами, нарощувати виробництво боєприпасів необхідно не лише для підтримки України, а й для зміцнення оборони країн військового Альянсу.
Заряди для артилерійських снарядів часто виробляються окремо від корпусів та інших деталей - саме так організовано виробництво снарядів 155 калібру в США.
Нагадаємо, німецька збройова компанія Rheinmetall запустить виробництво бойових машин піхоти Lynx в Україні. Перші машини будуть готові вже цьогоріч.
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