Латвія планує сама виготовляти снаряди калібру 155 мм

Латвія планує виробляти заряди для артилерійських боєприпасів головного калібру НАТО - 155 мм. Проєкт втілюватимуть з

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на BBC, про це заявив міністр оборони країни Андріс Спрудс.

"Разом з нашими міжнародними партнерами Nammo, Nexter, Simmel (Nexter і Simmel перейменовані в KNDS France та KNDS Italy відповідно - ред.), італійськими, фінськими, норвезькими та французькими партнерами, проєкт вироблятиме модель зарядів у Латвії", ‒ сказав Спрудс.

За його словами, нарощувати виробництво боєприпасів необхідно не лише для підтримки України, а й для зміцнення оборони країн військового Альянсу.

Заряди для артилерійських снарядів часто виробляються окремо від корпусів та інших деталей - саме так організовано виробництво снарядів 155 калібру в США.

Нагадаємо, німецька збройова компанія Rheinmetall запустить виробництво бойових машин піхоти Lynx в Україні. Перші машини будуть готові вже цьогоріч.

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