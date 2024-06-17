Италия и Франция присоединились к коалиции дронов для Украины

Италия и Франция официально присоединились к коалиции дронов для Украины, инициированной Латвией, подписав письмо о намерениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Латвии.

Подписание письма состоялось во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на прошлой неделе в Брюсселе.

"Мы высоко ценим решение Италии и Франции официально присоединиться к коалиции дронов. Это еще одно подтверждение решимости членов НАТО поддерживать Украину до ее победы. Так же, официальное присоединение этих двух стран к коалиции по разработке беспилотников окажет неоценимую поддержку в достижении этой цели", - отмечает министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Что такое коалиция дронов?

Коалиция дронов - организация стран, участвующих в производстве и передаче Украине дронов в рамках поставки оружия и оборудования в Украину во время российского вторжения для отражения российской агрессии с 2024 года.

Коалиция дронов официально стартовала 17 февраля в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Сейчас в беспилотную коалицию официально входят 14 стран - Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Дания, Эстония, Италия, Франция, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Германия и Швеция, а Чешская Республика находится в процессе присоединения.

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