58 млн евро уже собрано в рамках ИТ-коалиции, - Минобороны

В рамках ИТ-коалиции под руководством Эстонии и Люксембурга уже собрано 58 миллионов евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны.

Как отмечается, на этой неделе в Таллинне состоялось заседание Руководящей группы ИТ-коалиции под руководством Эстонии и Люксембурга, где были подведены итоги первых поставок оборудования Украине от ИТ-коалиции и объявлено о новых взносах.

Так, о намерении уже в ближайшее время присоединиться к ІТ-коалиции во время заседания объявила Испания. Кроме того, страны-члены инициативы подтвердили новые взносы в размере 22 млн евро от Люксембурга, Исландии, Эстонии и Бельгии.

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"Работа ИТ-коалиции стремительно прогрессирует, и шаг за шагом мы движемся к удовлетворению потребностей Украины. В начале мая первые ноутбуки, мониторы и другие коммуникационные устройства прибыли в Украину. Эстония дополнительно делает взнос в размере 2 млн евро. Этот вклад будет использован для развития системы "Оберег", обеспечивающей процесс учета военнообязанных. Вместе с нашими партнерами мы уже успели покрыть самые насущные потребности, но еще есть много приоритетных позиций", - рассказала заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон.

Сообщается, что перед заседанием состоялась техническая сессия, на которой разработчики из Центра инноваций Министерства обороны Украины представили партнерам систему ситуационной осведомленности DELTA. Украинские военные представили инструменты для планирования операций, технологии интеграции воздушных, морских и наземных дронов, защищенный чат и стриминговые сервисы со встроенными функциями обработки информации искусственным интеллектом.

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Как отметила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, инициатива ІТ-коалиции работает в двустороннем порядке - Украина делится с партнерами собственными наработками и опытом.

Что такое ІТ-коалиция

ИТ-коалиция - это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн"), которая сосредоточена на оказании поддержки Министерству обороны Украины и Вооруженным силам Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

Сейчас в состав коалиции входит 12 стран: Эстония и Люксембург, как страны-лидеры, Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Япония и Украина.