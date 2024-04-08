Естонія та Люксембург зробили нові внески в ІТ-коаліцію, - Міноборони

Під час другого засідання членів керівної групи IT-коаліції, до якої входять одинадцять держав, було оголошено про нові фінансові внески для подальшої підтримки України у війні з російської агресією. На зустрічі також були присутні представники семи країн-спостерігачів, ЄС та НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час зустрічі учасники ознайомилися зі статусом поточних закупівель та пріоритетів на 2024 рік. Крім того, учасники та спостерігачі ІТ-коаліції працювали над дорожньою картою для планування закупівель у 2024 році та наступних роках. Ця дорожня карта дозволяє краще координувати та планувати внески учасників.

"Я вдячна учасникам коаліції за те, що продовжують нас підтримувати. Всі внески допомагають закривати критичні потреби наших військових та нашої ІТ-інфраструктури. Запрошую більше країн доєднуватися до нашої ініціативи та не зупинятися у підтримці України. Внески, швидка закупівля і поставки – те, чого ми зараз потребуємо найбільше", - зазначила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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"Шляхом підтримки України, ми захищаємо наші спільні цінності та сприяємо власній безпеці. ІТ-коаліція є важливою частиною цієї підтримки, оскільки вона допомагає зміцнити технологічну перевагу України на полі бою. Я рада зазначити, що ми зробили крок вперед у заповненні прогалин у здатностях України через ІТ-коаліцію. В найближчий час можемо очікувати, що до нас приєднаються ще більше країн, а також на додаткові внески та перші поставки обладнання для України", – сказала заступниця міністра оборони Естонії з планування політики Туулі Дунетон.

"З часу останньої зустрічі Керівної Групи в лютому, нам вдалося прискорити процеси закупівель. Ми розмістили перші замовлення та перші поставки вже в дорозі. Технології можуть змінювати гру і мати прямий вплив на операції. Саме тому ІТ-коаліція та її діяльність важлива, і тому ми продовжуємо запрошувати країни приєднатися", – підсумував директор з питань озброєння Люксембургу полковник Гі Хоффман.

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Керівна Група ІТ-коаліції створила чотири тематичні експертні групи для обміну експертизою. Кілька країн, зокрема Естонія та Люксембург, оголосили про подальші фінансові внески в ІТ-коаліцію.

Нагадаємо, ІТ-коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним Силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

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