58 млн євро вже зібрано в межах ІТ-коаліції, - Міноборони
У межах ІТ-коаліції під керівництвом Естонії та Люксембургу вже зібрано 58 мільйонів євро.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міноборони.
Як зазначається, цього тижня в Таллінні відбулося засідання Керівної групи ІТ-коаліції під керівництвом Естонії та Люксембургу, де було підбито підсумки перших поставок обладнання Україні від ІТ-коаліції та оголошено про нові внески.
Так, про намір уже найближчим часом приєднатися до ІТ-коаліції під час засідання оголосила Іспанія. Крім того, країни-члени ініціативи підтвердили нові внески у розмірі 22 млн євро від Люксембургу, Ісландії, Естонії та Бельгії.
"Робота ІТ-коаліції стрімко прогресує, і крок за кроком ми рухаємося до задоволення потреб України. На початку травня перші ноутбуки, монітори та інші комунікаційні пристрої прибули в Україну. Естонія додатково робить внесок у розмірі 2 млн євро. Цей внесок буде використаний для розвитку системи "Оберіг", що забезпечує процес обліку військовозобов'язаних. Разом з нашими партнерами ми вже встигли покрити найнагальніші потреби, але ще є багато пріоритетних позицій", – розповіла заступниця міністра оборони Естонії Туулі Дунетон.
Повідомляється, що перед засіданням відбулася технічна сесія, на якій розробники з Центру інновацій Міністерства оборони України презентували партнерам систему ситуаційної обізнаності DELTA. Українські військові представили інструменти для планування операцій, технології інтеграції повітряних, морських та наземних дронів, захищений чат та стрімінгові сервіси з вбудованими функціями обробки інформації штучним інтелектом.
Як зазначила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, ініціатива ІТ-коаліції працює в двосторонньому порядку - Україна ділиться з партнерами власними напрацюваннями та досвідом.
Що таке ІТ-коаліція
ІТ-коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн"), яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
Нині до складу коаліції входить 12 країн: Естонія та Люксембург, як країни-лідери, Бельгія, Велика Британія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Японія та Україна.
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