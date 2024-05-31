БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 845 16

Експорт українських IT-послуг продовжує падати. У квітні він зменшився ще на 3,5%

іт

Експорт українських IT-послуг у квітні знизився на 3,5% у порівнянні з березнем і становив $545 млн.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Forbes.

Водночас у порівнянні з квітнем 2023 року обсяги експорту IT-послуг зросли на 1%.

Загалом за чотири місяці 2024 року виторг становив $2,1 млрд, що на 3,5% менше проти січня-квітня 2023-го ($2,2 млрд).

Найвищий рівень експорту IT-послуг за останній рік був у грудні 2023 року – $611 млн, найнижчий – у січні 2024-го – $508 млн.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у грудні кількість вакансій на українському ІТ-ринку впала до мінімуму за п’ять років, а зарплати ІТ-розробників вперше зменшилися.

Зрештою експорт IT-послуг у 2023 році склав $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж у 2022 році. Це вперше за 10 років, коли український експорт IT-послуг зменшився.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.

Про загальний стан ІТ-галузі в Україні читайте у нашому матеріалі: Падіння експорту, ріст внутрішнього ринку і міграція: Що відбувається в українському ІТ

Автор: 

НБУ (9275) експорт (3828) IT-індустрія (320) ІТ-індустрія (545)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Якщо країні потрібна валюта - треба забронювати всіх айтішніків. якщо ж валюта не потрібна - то не треба бронювати. все просто.
показати весь коментар
31.05.2024 15:36
+5
Продовжуйте бусiфiкацiю, не зупиняйтесь. Ще й не таке побачите.
показати весь коментар
31.05.2024 15:52
+3
якщо потрібна валюта - то так.
показати весь коментар
31.05.2024 16:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо країні потрібна валюта - треба забронювати всіх айтішніків. якщо ж валюта не потрібна - то не треба бронювати. все просто.
показати весь коментар
31.05.2024 15:36 Відповісти
і тьолачек з Онліфанс, вони теж за валюту працюють
показати весь коментар
31.05.2024 15:43 Відповісти
якщо потрібна валюта - то так.
показати весь коментар
31.05.2024 16:00 Відповісти
Продовжуйте бусiфiкацiю, не зупиняйтесь. Ще й не таке побачите.
показати весь коментар
31.05.2024 15:52 Відповісти
Так зрозуміло що падає: якщо ніхто із замовників не хоче працювати з українськими ІТ-ми..це як тавро, те що ти знаходишся в Україні..
показати весь коментар
31.05.2024 15:59 Відповісти
звісно, що не хочуть. а чому?
показати весь коментар
31.05.2024 16:01 Відповісти
Не маю уявлення чому..можливо їм, замовникам, не подобається що країною керує янелох і 5 ефективних менеджерів..яких обрали в 2019 і замовники такі собі думають, ну як можна наймати співробітника на гарний серйозний проект, якщо вони обрали тупенького актора преЗЕдентом.. чи я помиляюсь??
показати весь коментар
31.05.2024 16:23 Відповісти
Дитячу херню верзете.
показати весь коментар
31.05.2024 23:33 Відповісти
Що для вас саме херня? Що 73% голосувавших (і серед них було багато працівників іт) обрали янелоха в 2019, через його некомпетентність і дилетанство в керуванні державою в Україні війна почалась, внаслідок чого ми стали нецікавими інвесторам і міжнародному бізнесу і не заходять НОВІ ІТ проекти а старі закінчують і виходять, то менф цікаво, що для таких людей, як ви, які так гарно вміють формулювати свою думку "дитяча херня"?
показати весь коментар
01.06.2024 13:26 Відповісти
Намагатися замазати тупу очевидну херню розлогим словесним проносом - це плінтус. ))
показати весь коментар
01.06.2024 13:58 Відповісти
Я не можу обрати тебе між чи послати такого вискоінтелектуального розумника на..уй чи поспівчувати тобі.. читати твою херню далі не буду..
показати весь коментар
01.06.2024 14:03 Відповісти
Вітаю - ти на власному прикладі довела, що курка без голови може не лише бігати, а й писати. )))
показати весь коментар
01.06.2024 14:38 Відповісти
Зе-дигітілізація в дії. На чолі з Фйодоровим, очільником "МінЦирку".
показати весь коментар
31.05.2024 18:59 Відповісти
Когда враг у ворот, не до ІТ-сферы! Можно конечно и иначе, но тогда хорошие IT-шники станут уже мёртвыми! Сейчас всем кто может в руках держать оружие, надо встать на защиту Украину как страны!!! Речь идёт не о существовании IT-сферы, речь идёт о существовании Украины как страны!!!
показати весь коментар
01.06.2024 09:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 