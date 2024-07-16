Уже четвертый "Шахед" залетел на территорию Беларуси, - "Беларускі Гаюн"
Зафиксирован пролет уже четвертого дрона-камикадзе "Шахед" на территории Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
Около 8:40 16 июля в Беларусь залетел дрон-камикадзе, вероятно, типа "Шахед". Дрон направлялся со стороны Житомирской обл. на Наровлю и далее пошел курсом на Бобруйск.
В небе над Гомельской и Могилевской областью Беларуси летает истребитель Су-30 ВВС РБ и вертолет Ми-24 ВВС РБ, которые были подняты с аэродромов "Барановичи" и "Мачулищи".
В то же время Воздушные силы Украины сообщали о фиксации "Шахеда" на севере Киевской области.
Шахеды в Беларуси
Ранее сообщалось, что один из вражеских "шахедов", которыми РФ атаковала Украину 11 июля, час летал в Беларуси.
Также во время атаки войск РФ на Украину в ночь на 13 июля один из российских дронов типа Shahed зашел на территорию Беларуси и пролетел более 350 километров. Для перехвата дрона Беларусь поднимали вертолет и истребитель.
В ночь на 16 июля дрон-камикадзе "Shahed" уже в третий раз за последнее время вошел в воздушное пространство Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не "залетів", а був звідти запущений. Білорусь офіційно почала обстріли України...
На практиці спуфінг працює з допомогою спеціальної електроніки, яка придушує сигнал супутникових систем GPS (ГЛОНАС) і замінює цей сигнал на власний. Унаслідок безпілотник в автоматичному режимі продовжує орієнтуватися у глобальній системі навігації, але його керування здійснює хибний сигнал, власником якого є інший оператор.