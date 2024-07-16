РУС
Уже четвертый "Шахед" залетел на территорию Беларуси, - "Беларускі Гаюн"

Четвертий шахед залетів на територію Білорусі

Зафиксирован пролет уже четвертого дрона-камикадзе "Шахед" на территории Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Около 8:40 16 июля в Беларусь залетел дрон-камикадзе, вероятно, типа "Шахед". Дрон направлялся со стороны Житомирской обл. на Наровлю и далее пошел курсом на Бобруйск.

В небе над Гомельской и Могилевской областью Беларуси летает истребитель Су-30 ВВС РБ и вертолет Ми-24 ВВС РБ, которые были подняты с аэродромов "Барановичи" и "Мачулищи".

Вже четвертий Шахед залетів на територію Білорусі

В то же время Воздушные силы Украины сообщали о фиксации "Шахеда" на севере Киевской области.

Шахеды в Беларуси

Ранее сообщалось, что один из вражеских "шахедов", которыми РФ атаковала Украину 11 июля, час летал в Беларуси.

Также во время атаки войск РФ на Украину в ночь на 13 июля один из российских дронов типа Shahed зашел на территорию Беларуси и пролетел более 350 километров. Для перехвата дрона Беларусь поднимали вертолет и истребитель.

В ночь на 16 июля дрон-камикадзе "Shahed" уже в третий раз за последнее время вошел в воздушное пространство Беларуси.

Автор: 

+7
Зліпіть пару шахедів з запчастин, і ****** по Мозирському НПЗ, нехай лукаш возрадуеться...
16.07.2024 10:41 Ответить
+3
@ У 2012 році вчені одного з техаських університетів шляхом випробувань практично довели можливість перехоплення керування БПЛА через спуфінг. У цьому випадку до серйозних досліджень США спонукали події 2011-го, коли в результаті спуфінг-атаки було втрачено безпілотник Lockheed-RQ 170, який приземлився замість свого аеродрому на іранський.
На практиці спуфінг працює з допомогою спеціальної електроніки, яка придушує сигнал супутникових систем GPS (ГЛОНАС) і замінює цей сигнал на власний. Унаслідок безпілотник в автоматичному режимі продовжує орієнтуватися у глобальній системі навігації, але його керування здійснює хибний сигнал, власником якого є інший оператор.
16.07.2024 10:48 Ответить
+2
Для чого ти їм підказуєш, вони ж самі може б і не догадались
16.07.2024 11:15 Ответить
Чому не збивають??
16.07.2024 10:37 Ответить
Цена ***** таракана в тонусі тримає
16.07.2024 10:37 Ответить
Харош пи-діть.
Не "залетів", а був звідти запущений. Білорусь офіційно почала обстріли України...
16.07.2024 10:38 Ответить
16.07.2024 10:41 Ответить
Ф Бабруйск, жывотнае!
16.07.2024 10:42 Ответить
Це четвертий "шахед" який "заточений" на бульбу.
16.07.2024 10:44 Ответить
А от, до речі, бульбаші підняли вертольота. Чому у нас за шахедами вертольоти не ганяються? Ну ладно, Мі-24 на фронті, а от аваковські вертольоти ментовські постійно над Києвом кружать...
16.07.2024 10:46 Ответить
Ога, особливо весело ганятися вночі, або в туман коли ніхера не видно, а бортова РЛС на коптері відсутня.
16.07.2024 11:09 Ответить
На Як-52 вона теж відсутня, але в Одесі Як-52 ганяються за дронами...
16.07.2024 11:10 Ответить
Ганяються вдень, а шахіди летять вночі
16.07.2024 21:43 Ответить
16.07.2024 10:48 Ответить
Ого які складності, набагато простіше бруківку стелити і яйця в подвійну ціну продавати.
16.07.2024 11:17 Ответить
Мабуть, незебаром Лука черговий перл видасть: "Я знаю, что эта укрински дроны! Украинцы росийские дроны перехватили, перепрограмировали и направили на Биларусь!"
16.07.2024 10:58 Ответить
Для чого ти їм підказуєш, вони ж самі може б і не догадались
16.07.2024 11:15 Ответить
Пан мав час та натхнення
16.07.2024 16:16 Ответить
Як би Пан ще міг перехопити і перепрограмувати шахед
16.07.2024 18:08 Ответить
 
 