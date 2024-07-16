Уже четвертый "Шахед" залетел на территорию Беларуси, - "Беларускі Гаюн"

Зафиксирован пролет уже четвертого дрона-камикадзе "Шахед" на территории Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Около 8:40 16 июля в Беларусь залетел дрон-камикадзе, вероятно, типа "Шахед". Дрон направлялся со стороны Житомирской обл. на Наровлю и далее пошел курсом на Бобруйск.

В небе над Гомельской и Могилевской областью Беларуси летает истребитель Су-30 ВВС РБ и вертолет Ми-24 ВВС РБ, которые были подняты с аэродромов "Барановичи" и "Мачулищи".

В то же время Воздушные силы Украины сообщали о фиксации "Шахеда" на севере Киевской области.

Также читайте: Разрешение стран Запада на удары ВСУ по России улучшило ситуацию на передовой, - CNN

Шахеды в Беларуси

Ранее сообщалось, что один из вражеских "шахедов", которыми РФ атаковала Украину 11 июля, час летал в Беларуси.

Также во время атаки войск РФ на Украину в ночь на 13 июля один из российских дронов типа Shahed зашел на территорию Беларуси и пролетел более 350 километров. Для перехвата дрона Беларусь поднимали вертолет и истребитель.

В ночь на 16 июля дрон-камикадзе "Shahed" уже в третий раз за последнее время вошел в воздушное пространство Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан написал письмо главе Евросовета Мишелю с "мирным планом" относительно войны в Украине, - Bild