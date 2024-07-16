РУС
Разрешение стран Запада на удары ВСУ по России улучшило ситуацию на передовой, - CNN

Предоставленное разрешение США и других союзников использовать западное оружие украинцам для ударов внутри России имело огромное влияние на ситуацию на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

В комментарии телеканалу об этом сказал старший офицер Службы безопасности Украины с позывным "Банкир". 

"Российские военные больше не могут чувствовать безнаказанность и безопасность", - сказал он.

CNN отмечает, что после многих месяцев отставания из-за нехватки боеприпасов и живой силы, Киев наконец-то может в полной мере воспользоваться западной военной помощью, которая начала поступать в страну в прошлом месяце после многомесячных задержек. Солдаты на передовой говорят, что поставки начинают менять ситуацию к лучшему - особенно учитывая то, что теперь они могут использовать арсенал для нанесения ударов через границу.

"Мы видим влияние помощи ежедневно. Артиллерия, реактивные системы залпового огня большой дальности с различными типами боеприпасов и суббоеприпасов - это влияет на общую картину на поле боя. Мы разворачиваем эффективные системы вооружения на тех участках, где россияне пытаются прорвать оборонительные линии, и наблюдается значительное замедление российского продвижения", - рассказал Иван, офицер 148-й артиллерийской бригады.

Также читайте: Разрешение бить по военным целям на территории РФ значительно ослабит российский воздушный террор, - Кулеба

СМИ отмечает, что возможность повторной оккупации Россией части Харьковской области убедила некоторых ключевых союзников Украины, в том числе - США, снять ограничения. Это позволило Киеву нанести удар и уничтожить или серьезно повредить ключевые объекты на территории России.

"Украина начала наносить удары HIMARS по целям в Белгородской области и заставила россиян отодвинуть свои системы С-300, из которых они наносили удары по Харькову, гораздо дальше, так что теперь Харьков находится вне зоны досягаемости российских систем С-300", - сказал Конрад Музыка, независимый оборонный аналитик и директор Rochan Consulting.

Напомним, США опасаются эскалации и распространения войны за пределы Украины, когда речь идет о разрешении Киеву на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.

А зеленський з ларьочником, усе щось глаголять, разом з кодлом зкацаплених з ОПУ, про ЗАБОРОНУ і не Спроможність його, як СРАТЬєха, давати завчасно рашистам відсіч!?!?
Видно, зеленський, озвучує чиїсь ТЕКСТИ?? Хто ж це так гадить, найвеличнішого привселюдно ??
16.07.2024 10:01 Ответить
У коментарі телеканалу старший офіцер Служби безпеки України на позивний "Банкір" наголосив, що старший офіцер Служби безпеки України на позивний "Банкір"....Лихо закрутили))
16.07.2024 10:16 Ответить
Цитата зі статті, речення:
У коментарі телеканалу старший офіцер Служби безпеки України на позивний "Банкір" наголосив, що старший офіцер Служби безпеки України на позивний "Банкір". Джерело:

Про що це речення?
16.07.2024 10:19 Ответить
тільки вони як просувались так і далі просуваються
так хоч ціною великих втрат але нашим пора би вже зрозуміти що кацапи за ціною і втратами не постоять
16.07.2024 10:24 Ответить
Ось і я не зрозумів, на якому фронті у нас "покращилася ситуація"? Може у нас із СNN різні фронти?
Можна навіть не читати зведення з фронту. Досить просто щодня дивитися карту діпстейт. Може дипстейт для США показує якусь іншу карту?
16.07.2024 10:43 Ответить
 
 