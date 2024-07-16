Дозвіл країн Заходу на удари ЗСУ по Росії покращив ситуацію на передовій, - CNN

Наданий дозвіл США та інших союзників використовувати західну зброю українцям для ударів усередині Росії мав величезний вплив на ситуацію на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

У коментарі телеканалу старший офіцер Служби безпеки України на позивний "Банкір" наголосив, що він та його підлеглі "знищили цілі всередині Росії, що дозволило провести кілька успішних контрнаступів".

"Російські військові більше не можуть відчувати безкарність і безпеку", - сказав військовий.

CNN зазначає, що після багатьох місяців відставання через нестачу боєприпасів і живої сили, Київ нарешті може повною мірою скористатися західною військовою допомогою, яка почала надходити в країну минулого місяця після багатомісячних затримок. Солдати на передовій кажуть, що поставки починають змінювати ситуацію на краще - особливо з огляду на те, що тепер вони можуть використовувати арсенал для завдання ударів через кордон.

"Ми бачимо вплив допомоги щодня. Артилерія, реактивні системи залпового вогню великої дальності з різними типами боєприпасів і суббоєприпасів - це впливає на загальну картину на полі бою. Ми розгортаємо найефективніші системи озброєння на тих ділянках, де росіяни намагаються прорвати оборонні лінії, і спостерігається значне уповільнення російського просування", - розповів Іван, офіцер 148-ї артилерійської бригади.

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ЗМІ зазначає, що можливість повторної окупації Росією частини Харківської області переконала деяких ключових союзників України, в тому числі США, зняти обмеження. Це дозволило Києву завдати удару і знищити або серйозно пошкодити ключові об'єкти на території Росії.

"Україна почала завдавати ударів HIMARS по цілях у Бєлгородській області і змусила росіян відсунути свої системи С-300, з яких вони завдавали удариів по Харкову, набагато далі, так що тепер Харків перебуває поза зоною досяжності російських систем С-300", - сказав Конрад Музика, незалежний оборонний аналітик і директор Rochan Consulting.

Нагадаємо, США побоюються ескалації та поширення війни за межі України, коли йдеться про дозвіл Києву на удари далекобійними ракетами ATACMS по території Росії.