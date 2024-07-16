Дозвіл бити по військових цілях на території РФ значно послабить російський повітряний терор, - Кулеба

Україна має знищувати російські бомбардувальники до того, як вони скидають керовані авіабомби на міста та громади. Це значно послабить російський повітряний терор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час онлайн-звернення до литовських дипломатів на щорічній нараді надзвичайних і повноважних послів Литовської Республіки у Вільнюсі.

Міністр нагадав про нещодавні жорстокі російські обстріли, зокрема удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві та висловив вдячність за виділення литовським урядом 1 мільйона євро на її відновлення.

Він також наголосив, що в ракеті Х-101, якою РФ завдала удару, чимало компонентів, які виробляються в країнах НАТО та закликав литовських колег разом працювати над тим, щоб перекрити їхнє постачання до РФ.

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Очільник МЗС зазначив, що необхідно підтримати використання Україною західної зброї проти законних військових цілей на території РФ.

"Ми повинні знищувати російські бомбардувальники до того, як вони скидають смертоносні керовані авіабомби на наші позиції, міста та громади. Це значно послабить російський повітряний терор. Буду вдячний за вашу допомогу в переконанні партнерів у потребі зробити це рішення реальністю", - додав Кулеба.

Глава МЗС також наголосив на важливості використання спроможностей НАТО для захисту принаймні частини українського неба на заході країни.

"Збиття смертоносних російських ракет і безпілотників не робить інші держави сторонами конфлікту. Це гуманітарне завдання. Нам потрібна ця рішучість", - підсумував він.

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Удари по території РФ західною зброєю

Президент США Джо Байден заявив, що не планує дозволяти Україні використовувати американську далекобійну зброю для ударів углиб РФ, наголосивши на логіці стратегічного використання наданих засобів.

За даними Politico, Зеленський залишився розчарованим після того, як Байден у Вашингтоні не дозволив бити вглиб Росії.

У Пентагоні заборону ЗСУ вражати ATACMS по РФ пояснили побоюванням поширення війни за межі України.

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