Разрешение бить по военным целям на территории РФ значительно ослабит российский воздушный террор, - Кулеба
Украина должна уничтожать российские бомбардировщики до того, как они сбрасывают управляемые авиабомбы на города и громады. Это значительно ослабит российский воздушный террор.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-обращения к литовским дипломатам на ежегодном совещании чрезвычайных и полномочных послов Литовской Республики в Вильнюсе.
Министр напомнил о недавних жестоких российских обстрелах, в частности - удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве и выразил благодарность за выделение литовским правительством 1 миллиона евро на ее восстановление.
Он также отметил, что в ракете Х-101, которой РФ нанесла удар, немало компонентов, которые производятся в странах НАТО и призвал литовских коллег вместе работать над тем, чтобы перекрыть их поставки в РФ.
Глава МИД отметил, что необходимо поддержать использование Украиной западного оружия против законных военных целей на территории РФ.
"Мы должны уничтожать российские бомбардировщики до того, как они сбрасывают смертоносные управляемые авиабомбы на наши позиции, города и громады. Это значительно ослабит российский воздушный террор. Буду благодарен за вашу помощь в убеждении партнеров в необходимости сделать это решение реальностью", - добавил Кулеба.
Глава МИД также отметил важность использования возможностей НАТО для защиты по крайней мере части украинского неба на западе страны.
"Сбивание смертоносных российских ракет и беспилотников не делает другие государства сторонами конфликта. Это гуманитарная задача. Нам нужна эта решимость", - подытожил он.
Удары по территории РФ западным оружием
Президент США Джо Байден заявил, что не планирует позволять Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ, отметив логику стратегического использования предоставленных средств.
По данным Politico, Зеленский остался разочарованным после того, как Байден в Вашингтоне не позволил бить вглубь России.
В Пентагоне запрет ВСУ поражать ATACMS по РФ объяснили опасением распространения войны за пределы Украины.
Що може дозволити Столтенберг, брехло? Яке озброєння надає нам Альянс щоби щось "дозволяти"?
Це про Британію: https://www.radiosvoboda.org/a/news-storm-shadows-brytaniya-rakety-udary-po-rf/33033776.html
То у чому ІПСО та у чому мантра, брехло?
Поживемо побачимо.
НІ ОДНОГО ТЕХНАРЯ З ДОСВІДОМ . І вони хочуть військової продукції?