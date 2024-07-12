США не планируют разрешать Украине удары вглубь РФ дальнобойным оружием, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что не планирует позволять Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ, отметив логику стратегического использования предоставленных средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжают активную координацию с оборонными ведомствами и ведомствами по безопасности относительно ситуации в Украине. Он подчеркнул, что американские военные не считают целесообразным использование дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ.

"Мы позволили Зеленскому использовать американское оружие в приближенных приграничных регионах России. Должны ли мы его ограничивать? Например, если бы Зеленский имел возможность проводить удары по Москве, по Кремлю? Имело бы это смысл? Нет. Вопрос в том, как лучше всего использовать оружие, которое он имеет, оружие, которое мы ему предоставляем", - отметил Джо Байден.

Позицию президента США подтвердил и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Который в комментарии Укрінформ, заявил, что Байден не позволяет использовать американское оружие для ударов вглубь России, поскольку опасается эскалации.

"Президент согласился разрешить украинцам использовать американское оружие для ударов через границу в условиях неизбежной угрозы. Никаких изменений не произошло. Мы обсуждаем, что нужно украинцам ежедневно, в том числе, и сегодня", - отметил Кирби.

Относительно того, можно ли украинцам поражать военные авиабазы, Кирби заявил, что пока не должен делать никаких политических заявлений.

"Мы все еще не позволяем использовать американское оружие в глубине России", - сказал в ответ Кирби.

Он отметил, что первое обязательство стран НАТО - помочь Украине достичь успеха на поле боя, "потом убедиться, что после окончания войны они (украинцы) будут иметь мощную оборонно-промышленную базу и оборонные возможности".

По его словам, такие страны, как Соединенные Штаты, будут продолжать поддерживать Украину, "поскольку они (украинцы - ред.) будут иметь длинную границу с Россией, а затем, в конце концов, будут работать над тем, чтобы они стали на путь к членству в НАТО".

"Но, как и в любой демократии, есть вещи, которые необходимо сделать с точки зрения управления, политических реформ, всех тех вещей, над которыми мы будем работать с Украиной, и мы уверены, что они достигнут этого", - подчеркнул Кирби.

Читайте также: Зеленский о дальнобойных ударах по России: Мы получили хорошие сигналы и ждем решения

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по территории страны-агрессора, поскольку это предусмотрено ее правом на самооборону.