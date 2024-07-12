РУС
США не планируют разрешать Украине удары вглубь РФ дальнобойным оружием, - Байден

байден,джо

Президент США Джо Байден заявил, что не планирует позволять Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ, отметив логику стратегического использования предоставленных средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжают активную координацию с оборонными ведомствами и ведомствами по безопасности относительно ситуации в Украине. Он подчеркнул, что американские военные не считают целесообразным использование дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ.

"Мы позволили Зеленскому использовать американское оружие в приближенных приграничных регионах России. Должны ли мы его ограничивать? Например, если бы Зеленский имел возможность проводить удары по Москве, по Кремлю? Имело бы это смысл? Нет. Вопрос в том, как лучше всего использовать оружие, которое он имеет, оружие, которое мы ему предоставляем", - отметил Джо Байден.

Позицию президента США подтвердил и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Который в комментарии Укрінформ, заявил, что Байден не позволяет использовать американское оружие для ударов вглубь России, поскольку опасается эскалации.

"Президент согласился разрешить украинцам использовать американское оружие для ударов через границу в условиях неизбежной угрозы. Никаких изменений не произошло. Мы обсуждаем, что нужно украинцам ежедневно, в том числе, и сегодня", - отметил Кирби.

Относительно того, можно ли украинцам поражать военные авиабазы, Кирби заявил, что пока не должен делать никаких политических заявлений.

"Мы все еще не позволяем использовать американское оружие в глубине России", - сказал в ответ Кирби.

Он отметил, что первое обязательство стран НАТО - помочь Украине достичь успеха на поле боя, "потом убедиться, что после окончания войны они (украинцы) будут иметь мощную оборонно-промышленную базу и оборонные возможности".

По его словам, такие страны, как Соединенные Штаты, будут продолжать поддерживать Украину, "поскольку они (украинцы - ред.) будут иметь длинную границу с Россией, а затем, в конце концов, будут работать над тем, чтобы они стали на путь к членству в НАТО".

"Но, как и в любой демократии, есть вещи, которые необходимо сделать с точки зрения управления, политических реформ, всех тех вещей, над которыми мы будем работать с Украиной, и мы уверены, что они достигнут этого", - подчеркнул Кирби.

Читайте также: Зеленский о дальнобойных ударах по России: Мы получили хорошие сигналы и ждем решения

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по территории страны-агрессора, поскольку это предусмотрено ее правом на самооборону.

Байден Джо (2801) оружие (10437) россия (97281)
+50
Скільки на Байдена не кивайте, але залишається одне питання:
ДЕ ГРІМ-2 ?!!
12.07.2024 07:39
+32
лицемірний дід продовжує захищати рашистських загарбників і тим самим допомагає їм вбивати цивільних громадян України-це дуже огидна та мерзенна позиція...
12.07.2024 07:41
+29
Так, але міністром оборони Укрїни тарана поставив пан Зеленський і давав йому завдння зупинити виробництво наших ракетних програм "Нептун", "Грім2-Сапсан", "Вільха" різних модифікцій. А сьогодні у них як звжди винні США. Наскільки мені відомо, то америкнці дали не тільки ракети, а і інше військове озброєння,яке дає можливість діствати ворога в Криму, в Донецькій та Луганській областях, в Херсонській та Запорізькій областях і районах росії, які прилягють до Харківської облсті. А такі країни як Великобритнія та Франція дозволили бити своїми ракетми Storm Shadow та SCALP вглиб росії до зони їх досягнення. А запитати у пана Зеленського, який керує країною вже шостий рік:" де наші ракети "Нептун", "Сапсан", "Вільхаа М"? Така, наприклд, як сапсан може поражати цілі за 500 км. Тисячу раз писав і повторюся, немає бажання виробляти ракети, які створили Турчинов-Попрошенко, то візьміть свої. Але на великий жаль, крім торпеда Бур'яни, татарова і єрмка у "зеленої" антимайданної команди немає нічого.
12.07.2024 08:36
Заткни фонтан подоляцьке
12.07.2024 11:31
а знаєш, подоляцька вона чи ні, але фактично все так і виглядає...
12.07.2024 16:45
Трамп форева
12.07.2024 11:29
Трамп, бідон, зелена жаба разом з х**ом будують тут Новий Йерусалим. Тому нічого не змінеться, поки ми про ЦЕ не почнемо казати та кричати.
13.07.2024 11:59
ЗА ТЕ БРИТАНІЯ ВЖЕ ПІВРОКУ КРИКОМ КРИЧИТЬ - БИЙТЕ SEA SHADOW ХОЧ ПО МОСКВІ
560 КІЛОМЕТРІВ - НА ТАКУ ДИСТАНЦІЮ МОЖНА БИТИ ЦИМИ РАКЕТАМИ

Чому не б'ють ? Зе треба спитати, бо у нас ци ракети є вже більше трьох місяців
12.07.2024 11:30
Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Україна може завдавати ударів ракетами Storm Shadow по цілях у Криму і на материковій частині України. По території Росії бити заборонено. Джерело:
12.07.2024 12:38
Розуміти треба - Зеленський з Єрмаком категорично не хочуть стріляти ракетами по росіїі роблять вони не тому що Лондон не дозволяє чи Вашингтон, а тому що договорняки з кремлем .

Це світова політика, всі розуміють що накривати територію росії ракетами треба але відкрито тобі дозвіл не дадуть, бо підписані купи договорів про обмеження використання ракет і Кацапія в ООН з лайном змішає любу країну хто відкрито дозволить стріляти своїми ракетами по ії території.

Агент кремля Зеленський це знає і тому НА ВСЮ ЄВРОПУ ВОЛАЄ "А МОЖНА МИ УДАРИМО ВАШИМИ РАКЕТАМИ ПО РОСІЇ ?", знаючи що дозвіл йому не нададуть, і як бути ?
Стріляти ракетами Sea Shadow і Atacms по території росії - при цьому роблячи вигляд що це нащі ракети, українського виробництва.
12.07.2024 22:56
12.07.2024 11:58
12.07.2024 12:34
Ну не хоче Зеленський і Єрмак стріляти ракетами по території росії але так щоб винуватий був Лондон і Вашингтон, важко це зрозуміти ? 😁
Тому хто хоче воювати, той стріляє ракетами хоч по кремлю і хто повірить кремлядям коли вони в ООН притягнуть запчастини з Атакамсу чи Сіа Шедоу ?
Стріляй по ворогу, тільки не кажи чим, а ще краще скажи що це твої ракети, української зборки.
Питання закрили ?
Стріляти можно, а казати про це ні.
Андестенд?
12.07.2024 23:00
Якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче, щоб його перемогли - Лесь Подерв'янський https://www.youtube.com/watch?v=n7KIIRfQNlU https://www.youtube.com/watch?v=n7KIIRfQNlU
12.07.2024 12:43
Але, щось поки не виходить чомусь.
13.07.2024 14:39
та ви шо? агенти впливу кремля при владі, знищені державні інституції, які після 2019 підмінили ручним керуванням з ОПи, знищена економіка, яка тримається лише на грошах Заходу, 20% окупованої території, бо не готувалися до війни та закатували зброю в асфальт, мільйони біженців, шалена корупція, якої не було за всю історію незалежної України, відсутність державної стратегії, бо при владі купка злодійкуватих зрадників... Це ви називаєте: "поки не виходить чомусь"???
13.07.2024 14:52
Хороші передвиборчі гасла, але вони не працюють, так як вам би цього хотілося. пуйлу не вдалося захопити Україну і перемогти український народ. Щось "зрадники" якісь не дуже зрадникуваті.
14.07.2024 00:40
Другий дід дозволить все😆
12.07.2024 13:12
Байдену нужна победа Украины к выборам. Но позволить стрелять куда хотим не хочет. Байдену точно охота победить Трампа?? Или ему как пенсионеру - лишь бы спокойно добыть до отставки??
12.07.2024 13:53
Байден все ще хоче стимулювати зеленского почати виробляти свої ракети. Але йь...та українська більшість краще буде хаяти 64 міліарда американської допомоги ніж сказити - зеленский -перестань красти та вбивати своїми діями десятки тисяч що місяця своєю бездіяльністю. Я б на місці Байдена, у таких випадках, взагалі послав би оту форму зелену нах. Бо вони всі хочуть до ху...ла. Не всі - більшість, та шо тікає за кордон.
12.07.2024 14:15
Ну блин, какое производство ракет? Может в будущем. Это спецы, оборудование, материалы, место. На все бабла немеряно, причем своего. Нептуны делаем, но мало и медленно. И Птуры.
12.07.2024 16:42
***** потирает руки как муха на гавне , Еs , это после всего как тварь запустила ракеты по детским больницам , жилым кварталам , просто окуеть ... Толку *** не будет , это куйня будет длится годами люди будут гибнуть и гибнуть . ***** стратегия до последней ракеты , у Вовы до последнего украинца .. Вован думай думай , такая стратегия в защите на куй не нужна .....
12.07.2024 15:12
А х**лу они не планируют запретить бить по Украине ?
Всегда, когда возникает такая ситуация, я спрашиваю: а где наши ракеты ? Почему остановили в 179-м годку оборонку ? Почему закрыли в 20-м ракетные и гаубичные программы ? Кто такое западло сделал для Украины- Байден ? Или кто-то другой ?
12.07.2024 16:16
а забрав у нас яз, ракети і літаки хто? не сша часом ??? і теперь вони нам ще щось не довзоляють?! то хай повернуть те, що взяли
13.07.2024 01:40
Твій господар кацап все забрав. Біжи до них повертай
13.07.2024 10:27
в компанії з твоїми господарями - сші і англією. Хай вони повертають
13.07.2024 17:06
США і ВБ нічого не отримали з арсеналу України, все твоєму кацапу відгрузили зрадники, натомість США пропонували Україні членство в НАТО, але комуняки привладні відмовилися
14.07.2024 00:12
мені начхати що сша з англією отримали, а що ні.
Це вони організували наше роззброєння і віддали своєму ліпшому дружбану росії. Нормальні люди ср*ти з ними на одному полі б не сіли, а не зброю віддали. І брехати не потрібно, нічого вони не пропонувли. Росія б не погодилася. Гнильйо західне, винне у сотні тисяч смертей українців. Хай горять у пеклі разом із своєю рашею
14.07.2024 00:28
Тобто логіка у них така. Поки русня їде потягами з технікою по своїй території вбивати українців десь під Харків чи Запоріжжя ,їх чіпати ні-ні. А от коли приїхавши в Україну вгатять з того що привезли то- можна. Ну це мабуть щось незнане досі і дуже геніальне придумали в Вестпоінті для майбутніх молодих військових геніїв.
12.07.2024 16:46
Ні насправді це знущання і виглядає як простий договорняк щоб русні нічого не заважало потрохи знищувати Україну. Вже два с половиною роки США підігрують х*йлу і дають всі можливості як найбільше знищити і захватити території звʼязуючи Україні руки в боротьбі з агресором. При тому що ніяких логічних пояснень чи міркувань цьому наш партнер не дає і не збирається нічого нам пояснювати. Тому всім все зрозуміло. Цей договорняк існує ще з 90-х роз зброя ЯО, корупція влади і знищення військового потенціалу. Здача криму в 2014-ому був тест на гнучкість і не забуваємо що хто би не був в білому домі чи в кремлі обидва хижака завжди мріяли розділити Україну і захопити її надра та землі. Проблема після розпаду союза для США і росії була в тому що Україна була третьою по силі держава в світі. Тепер після біль ніж 30+ років їхніх спільних зусиль по тотальній корупції населення та влади Україна мабуть третя з кінця...
12.07.2024 21:46
Як там казали деякі унікуми з цензора: Байден готує перемогу України під вибори?

Ну як, рішення Байдена її наближає?
12.07.2024 17:50
Сполучені Штати завжди ставлять Америку на перше місце, і Сполучені Штати повинні приділяти більше уваги інтересам України.
12.07.2024 21:43
Хіба інтереси США не в тому щоб вказати вузькооким диктаторам на їхнє місце?
13.07.2024 11:56
Більше в інтересах Сполучених Штатів мати маріонетку президентом.
13.07.2024 21:55
Розміщення постів у всіх темах в стилі
кремля - союзники погані і у всьому винні



13.07.2024 00:59
і в чому він неправий?
13.07.2024 01:42
Украина должна победить так, чтобы россия не проиграла. Но в жизни так не бывает.
13.07.2024 02:33
Якщо перемогти країну яка при цьому не програє - то вона захворює на реваншизм і повертається іще більш скаженою. Яскравий приклад - Кайзерівська Німеччина і в те у що вона згодом перетворилась
13.07.2024 11:54
В Україні чомусь усіх цікавить, які плани має Трамп. Про плани Байдена ви тепер знаєте.
13.07.2024 08:38
Гарно питання - береться АТАСам фарбується під колір українського прапору на корпусі пишеться Made in Ukraine на передньої частині пишемо «Герань» і вперед на Воронеж. На всі закидони рашки відповідаємо - пішли на йух це наша ракета. Вони ж корейськими по нас бʼють….
13.07.2024 10:07
Якби Зеленський мав можливість проводити удари по Москві, по Кремлю? Чи мало би це сенс? Ні.
Почему ???…🤪
13.07.2024 11:32
Потому что это грёбаный совок, натовские генералы придерживаются своей стратегии.
13.07.2024 13:31
Это Байден заявил , что нет смысла стрелять по кремлю и маскве !!!
А мне хотелось бы знать почему .
Вы статью читали ?
Байден в совке , а у натовских генералов своя стратегия ? 🤪🤣
14.07.2024 09:54
Україні потрібні власні ракети
13.07.2024 11:51
А от чучхейці дають пушкіністанцям ракети без будь-яких обмежень на використання.
13.07.2024 14:03
Тобто а як це не дають нам по території рф дати відповідь? Нас за лохів держуть? Ми в шоці!
Амери попросту розводят українців і їм байдуже до смертей золотого прошарку в суспільстві... вони випробовують зброю прямо по серцях наших Героїв.. ненавиджу піндосів
13.07.2024 14:56
а що ви хотіли лівак
13.07.2024 16:02
