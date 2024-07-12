США не планують дозволяти Україні удари вглиб РФ далекобійною зброєю, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що не планує дозволяти Україні використовувати американську далекобійну зброю для ударів углиб РФ, наголосивши на логіці стратегічного використання наданих засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжують активну координацію з оборонними та безпековими відомствами щодо ситуації в Україні. Він підкреслив, що американські військові не вважають доцільним використання далекобійної зброї для ударів вглиб РФ.

"Ми дозволили Зеленському використовувати американську зброю в наближених прикордонних регіонах Росії. Чи маємо ми його обмежувати? Наприклад, якби Зеленський мав можливість проводити удари по Москві, по Кремлю? Чи мало би це сенс? Ні. Питання в тому, як найкраще використати зброю, яку він має, зброю, яку ми йому надаємо", - зазначив Джо Байден.

Позицію президента США підтвердив і координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Який у коментарі Укрінформу, заявив, що Байден не дозволяє використовувати американську зброю для ударів углиб Росії, оскільки побоюється ескалації.

"Президент погодився дозволити українцям використовувати американську зброю для ударів через кордон в умовах неминучої загрози. Жодних змін не відбулося. Ми обговорюємо, що потрібно українцям щодня, у тому числі й сьогодні", - зазначив Кірбі.

Щодо того, чи можна українцям вражати військові авіабази, Кірбі заявив, що наразі не повинен робити жодних політичних заяв.

"Ми все ще не дозволяємо використовувати американську зброю у глибині Росії", - сказав у відповідь Кірбі.

Він наголосив, що найперше зобов'язання країн НАТО - допомогти Україні досягти успіху на полі бою, "потім переконатися, що після закінчення війни вони (українці) матимуть потужну оборонно-промислову базу та оборонні можливості".

За його словами, такі країни, як Сполучені Штати, продовжуватимуть підтримувати Україну, "оскільки вони (українці – ред.) матимуть довгий кордон із Росією, а потім, зрештою, працюватимуть над тим, щоб вони стали на шлях до членства в НАТО".

"Але, як і в будь-якій демократії, є речі, які необхідно зробити з погляду управління, політичних реформ, усіх тих речей, над якими ми будемо працювати з Україною, і ми впевнені, що вони досягнуть цього", – наголосив Кірбі.

Нагадаємо, напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території країни-агресора, оскільки це передбачено її правом на самооборону.