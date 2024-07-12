УКР
США не планують дозволяти Україні удари вглиб РФ далекобійною зброєю, - Байден

байден,джо

Президент США Джо Байден заявив, що не планує дозволяти Україні використовувати американську далекобійну зброю для ударів углиб РФ, наголосивши на логіці стратегічного використання наданих засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжують активну координацію з оборонними та безпековими відомствами щодо ситуації в Україні. Він підкреслив, що американські військові не вважають доцільним використання далекобійної зброї для ударів вглиб РФ.

"Ми дозволили Зеленському використовувати американську зброю в наближених прикордонних регіонах Росії. Чи маємо ми його обмежувати? Наприклад, якби Зеленський мав можливість проводити удари по Москві, по Кремлю? Чи мало би це сенс? Ні. Питання в тому, як найкраще використати зброю, яку він має, зброю, яку ми йому надаємо", - зазначив Джо Байден.

Позицію президента США підтвердив і  координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Який у коментарі Укрінформу, заявив, що Байден не дозволяє використовувати американську зброю для ударів углиб Росії, оскільки побоюється ескалації.

"Президент погодився дозволити українцям використовувати американську зброю для ударів через кордон в умовах неминучої загрози. Жодних змін не відбулося. Ми обговорюємо, що потрібно українцям щодня, у тому числі й сьогодні", - зазначив Кірбі.

Щодо того, чи можна українцям вражати військові авіабази, Кірбі заявив, що наразі не повинен робити жодних політичних заяв.

"Ми все ще не дозволяємо використовувати американську зброю у глибині Росії", - сказав у відповідь Кірбі.

Він наголосив, що найперше зобов'язання країн НАТО - допомогти Україні досягти успіху на полі бою, "потім переконатися, що після закінчення війни вони (українці) матимуть потужну оборонно-промислову базу та оборонні можливості".

За його словами, такі країни, як Сполучені Штати, продовжуватимуть підтримувати Україну, "оскільки вони (українці – ред.) матимуть довгий кордон із Росією, а потім, зрештою, працюватимуть над тим, щоб вони стали на шлях до членства в НАТО".

"Але, як і в будь-якій демократії, є речі, які необхідно зробити з погляду управління, політичних реформ, усіх тих речей, над якими ми будемо працювати з Україною, і ми впевнені, що вони досягнуть цього", – наголосив Кірбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може бити по російській території французькою зброєю, але не по Кремлю, - радник Макрона Бонн

Нагадаємо, напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території країни-агресора, оскільки це передбачено її правом на самооборону.

Байден Джо (2899) зброя (7737) росія (67880)
+50
Скільки на Байдена не кивайте, але залишається одне питання:
ДЕ ГРІМ-2 ?!!
показати весь коментар
12.07.2024 07:39 Відповісти
+32
лицемірний дід продовжує захищати рашистських загарбників і тим самим допомагає їм вбивати цивільних громадян України-це дуже огидна та мерзенна позиція...
показати весь коментар
12.07.2024 07:41 Відповісти
+29
Так, але міністром оборони Укрїни тарана поставив пан Зеленський і давав йому завдння зупинити виробництво наших ракетних програм "Нептун", "Грім2-Сапсан", "Вільха" різних модифікцій. А сьогодні у них як звжди винні США. Наскільки мені відомо, то америкнці дали не тільки ракети, а і інше військове озброєння,яке дає можливість діствати ворога в Криму, в Донецькій та Луганській областях, в Херсонській та Запорізькій областях і районах росії, які прилягють до Харківської облсті. А такі країни як Великобритнія та Франція дозволили бити своїми ракетми Storm Shadow та SCALP вглиб росії до зони їх досягнення. А запитати у пана Зеленського, який керує країною вже шостий рік:" де наші ракети "Нептун", "Сапсан", "Вільхаа М"? Така, наприклд, як сапсан може поражати цілі за 500 км. Тисячу раз писав і повторюся, немає бажання виробляти ракети, які створили Турчинов-Попрошенко, то візьміть свої. Але на великий жаль, крім торпеда Бур'яни, татарова і єрмка у "зеленої" антимайданної команди немає нічого.
показати весь коментар
12.07.2024 08:36 Відповісти
Коментувати
Сторінка 2 з 2
Заткни фонтан подоляцьке
показати весь коментар
12.07.2024 11:31 Відповісти
а знаєш, подоляцька вона чи ні, але фактично все так і виглядає...
показати весь коментар
12.07.2024 16:45 Відповісти
Трамп форева
показати весь коментар
12.07.2024 11:29 Відповісти
Трамп, бідон, зелена жаба разом з х**ом будують тут Новий Йерусалим. Тому нічого не змінеться, поки ми про ЦЕ не почнемо казати та кричати.
показати весь коментар
13.07.2024 11:59 Відповісти
ЗА ТЕ БРИТАНІЯ ВЖЕ ПІВРОКУ КРИКОМ КРИЧИТЬ - БИЙТЕ SEA SHADOW ХОЧ ПО МОСКВІ
560 КІЛОМЕТРІВ - НА ТАКУ ДИСТАНЦІЮ МОЖНА БИТИ ЦИМИ РАКЕТАМИ

Чому не б'ють ? Зе треба спитати, бо у нас ци ракети є вже більше трьох місяців
показати весь коментар
12.07.2024 11:30 Відповісти
Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Україна може завдавати ударів ракетами Storm Shadow по цілях у Криму і на материковій частині України. По території Росії бити заборонено. Джерело:
показати весь коментар
12.07.2024 12:38 Відповісти
Розуміти треба - Зеленський з Єрмаком категорично не хочуть стріляти ракетами по росіїі роблять вони не тому що Лондон не дозволяє чи Вашингтон, а тому що договорняки з кремлем .

Це світова політика, всі розуміють що накривати територію росії ракетами треба але відкрито тобі дозвіл не дадуть, бо підписані купи договорів про обмеження використання ракет і Кацапія в ООН з лайном змішає любу країну хто відкрито дозволить стріляти своїми ракетами по ії території.

Агент кремля Зеленський це знає і тому НА ВСЮ ЄВРОПУ ВОЛАЄ "А МОЖНА МИ УДАРИМО ВАШИМИ РАКЕТАМИ ПО РОСІЇ ?", знаючи що дозвіл йому не нададуть, і як бути ?
Стріляти ракетами Sea Shadow і Atacms по території росії - при цьому роблячи вигляд що це нащі ракети, українського виробництва.
показати весь коментар
12.07.2024 22:56 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 11:58 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 12:34 Відповісти
Ну не хоче Зеленський і Єрмак стріляти ракетами по території росії але так щоб винуватий був Лондон і Вашингтон, важко це зрозуміти ? 😁
Тому хто хоче воювати, той стріляє ракетами хоч по кремлю і хто повірить кремлядям коли вони в ООН притягнуть запчастини з Атакамсу чи Сіа Шедоу ?
Стріляй по ворогу, тільки не кажи чим, а ще краще скажи що це твої ракети, української зборки.
Питання закрили ?
Стріляти можно, а казати про це ні.
Андестенд?
показати весь коментар
12.07.2024 23:00 Відповісти
Якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче, щоб його перемогли - Лесь Подерв'янський https://www.youtube.com/watch?v=n7KIIRfQNlU https://www.youtube.com/watch?v=n7KIIRfQNlU
показати весь коментар
12.07.2024 12:43 Відповісти
Але, щось поки не виходить чомусь.
показати весь коментар
13.07.2024 14:39 Відповісти
та ви шо? агенти впливу кремля при владі, знищені державні інституції, які після 2019 підмінили ручним керуванням з ОПи, знищена економіка, яка тримається лише на грошах Заходу, 20% окупованої території, бо не готувалися до війни та закатували зброю в асфальт, мільйони біженців, шалена корупція, якої не було за всю історію незалежної України, відсутність державної стратегії, бо при владі купка злодійкуватих зрадників... Це ви називаєте: "поки не виходить чомусь"???
показати весь коментар
13.07.2024 14:52 Відповісти
Хороші передвиборчі гасла, але вони не працюють, так як вам би цього хотілося. пуйлу не вдалося захопити Україну і перемогти український народ. Щось "зрадники" якісь не дуже зрадникуваті.
показати весь коментар
14.07.2024 00:40 Відповісти
Другий дід дозволить все😆
показати весь коментар
12.07.2024 13:12 Відповісти
Байдену нужна победа Украины к выборам. Но позволить стрелять куда хотим не хочет. Байдену точно охота победить Трампа?? Или ему как пенсионеру - лишь бы спокойно добыть до отставки??
показати весь коментар
12.07.2024 13:53 Відповісти
Байден все ще хоче стимулювати зеленского почати виробляти свої ракети. Але йь...та українська більшість краще буде хаяти 64 міліарда американської допомоги ніж сказити - зеленский -перестань красти та вбивати своїми діями десятки тисяч що місяця своєю бездіяльністю. Я б на місці Байдена, у таких випадках, взагалі послав би оту форму зелену нах. Бо вони всі хочуть до ху...ла. Не всі - більшість, та шо тікає за кордон.
показати весь коментар
12.07.2024 14:15 Відповісти
Ну блин, какое производство ракет? Может в будущем. Это спецы, оборудование, материалы, место. На все бабла немеряно, причем своего. Нептуны делаем, но мало и медленно. И Птуры.
показати весь коментар
12.07.2024 16:42 Відповісти
***** потирает руки как муха на гавне , Еs , это после всего как тварь запустила ракеты по детским больницам , жилым кварталам , просто окуеть ... Толку *** не будет , это куйня будет длится годами люди будут гибнуть и гибнуть . ***** стратегия до последней ракеты , у Вовы до последнего украинца .. Вован думай думай , такая стратегия в защите на куй не нужна .....
показати весь коментар
12.07.2024 15:12 Відповісти
А х**лу они не планируют запретить бить по Украине ?
Всегда, когда возникает такая ситуация, я спрашиваю: а где наши ракеты ? Почему остановили в 179-м годку оборонку ? Почему закрыли в 20-м ракетные и гаубичные программы ? Кто такое западло сделал для Украины- Байден ? Или кто-то другой ?
показати весь коментар
12.07.2024 16:16 Відповісти
а забрав у нас яз, ракети і літаки хто? не сша часом ??? і теперь вони нам ще щось не довзоляють?! то хай повернуть те, що взяли
показати весь коментар
13.07.2024 01:40 Відповісти
Твій господар кацап все забрав. Біжи до них повертай
показати весь коментар
13.07.2024 10:27 Відповісти
в компанії з твоїми господарями - сші і англією. Хай вони повертають
показати весь коментар
13.07.2024 17:06 Відповісти
США і ВБ нічого не отримали з арсеналу України, все твоєму кацапу відгрузили зрадники, натомість США пропонували Україні членство в НАТО, але комуняки привладні відмовилися
показати весь коментар
14.07.2024 00:12 Відповісти
мені начхати що сша з англією отримали, а що ні.
Це вони організували наше роззброєння і віддали своєму ліпшому дружбану росії. Нормальні люди ср*ти з ними на одному полі б не сіли, а не зброю віддали. І брехати не потрібно, нічого вони не пропонувли. Росія б не погодилася. Гнильйо західне, винне у сотні тисяч смертей українців. Хай горять у пеклі разом із своєю рашею
показати весь коментар
14.07.2024 00:28 Відповісти
Тобто логіка у них така. Поки русня їде потягами з технікою по своїй території вбивати українців десь під Харків чи Запоріжжя ,їх чіпати ні-ні. А от коли приїхавши в Україну вгатять з того що привезли то- можна. Ну це мабуть щось незнане досі і дуже геніальне придумали в Вестпоінті для майбутніх молодих військових геніїв.
показати весь коментар
12.07.2024 16:46 Відповісти
Ні насправді це знущання і виглядає як простий договорняк щоб русні нічого не заважало потрохи знищувати Україну. Вже два с половиною роки США підігрують х*йлу і дають всі можливості як найбільше знищити і захватити території звʼязуючи Україні руки в боротьбі з агресором. При тому що ніяких логічних пояснень чи міркувань цьому наш партнер не дає і не збирається нічого нам пояснювати. Тому всім все зрозуміло. Цей договорняк існує ще з 90-х роз зброя ЯО, корупція влади і знищення військового потенціалу. Здача криму в 2014-ому був тест на гнучкість і не забуваємо що хто би не був в білому домі чи в кремлі обидва хижака завжди мріяли розділити Україну і захопити її надра та землі. Проблема після розпаду союза для США і росії була в тому що Україна була третьою по силі держава в світі. Тепер після біль ніж 30+ років їхніх спільних зусиль по тотальній корупції населення та влади Україна мабуть третя з кінця...
показати весь коментар
12.07.2024 21:46 Відповісти
Як там казали деякі унікуми з цензора: Байден готує перемогу України під вибори?

Ну як, рішення Байдена її наближає?
показати весь коментар
12.07.2024 17:50 Відповісти
Сполучені Штати завжди ставлять Америку на перше місце, і Сполучені Штати повинні приділяти більше уваги інтересам України.
показати весь коментар
12.07.2024 21:43 Відповісти
Хіба інтереси США не в тому щоб вказати вузькооким диктаторам на їхнє місце?
показати весь коментар
13.07.2024 11:56 Відповісти
Більше в інтересах Сполучених Штатів мати маріонетку президентом.
показати весь коментар
13.07.2024 21:55 Відповісти
Розміщення постів у всіх темах в стилі
кремля - союзники погані і у всьому винні



показати весь коментар
13.07.2024 00:59 Відповісти
і в чому він неправий?
показати весь коментар
13.07.2024 01:42 Відповісти
Украина должна победить так, чтобы россия не проиграла. Но в жизни так не бывает.
показати весь коментар
13.07.2024 02:33 Відповісти
Якщо перемогти країну яка при цьому не програє - то вона захворює на реваншизм і повертається іще більш скаженою. Яскравий приклад - Кайзерівська Німеччина і в те у що вона згодом перетворилась
показати весь коментар
13.07.2024 11:54 Відповісти
В Україні чомусь усіх цікавить, які плани має Трамп. Про плани Байдена ви тепер знаєте.
показати весь коментар
13.07.2024 08:38 Відповісти
Гарно питання - береться АТАСам фарбується під колір українського прапору на корпусі пишеться Made in Ukraine на передньої частині пишемо «Герань» і вперед на Воронеж. На всі закидони рашки відповідаємо - пішли на йух це наша ракета. Вони ж корейськими по нас бʼють….
показати весь коментар
13.07.2024 10:07 Відповісти
Якби Зеленський мав можливість проводити удари по Москві, по Кремлю? Чи мало би це сенс? Ні.
Почему ???…🤪
показати весь коментар
13.07.2024 11:32 Відповісти
Потому что это грёбаный совок, натовские генералы придерживаются своей стратегии.
показати весь коментар
13.07.2024 13:31 Відповісти
Это Байден заявил , что нет смысла стрелять по кремлю и маскве !!!
А мне хотелось бы знать почему .
Вы статью читали ?
Байден в совке , а у натовских генералов своя стратегия ? 🤪🤣
показати весь коментар
14.07.2024 09:54 Відповісти
Україні потрібні власні ракети
показати весь коментар
13.07.2024 11:51 Відповісти
А от чучхейці дають пушкіністанцям ракети без будь-яких обмежень на використання.
показати весь коментар
13.07.2024 14:03 Відповісти
Тобто а як це не дають нам по території рф дати відповідь? Нас за лохів держуть? Ми в шоці!
Амери попросту розводят українців і їм байдуже до смертей золотого прошарку в суспільстві... вони випробовують зброю прямо по серцях наших Героїв.. ненавиджу піндосів
показати весь коментар
13.07.2024 14:56 Відповісти
а що ви хотіли лівак
показати весь коментар
13.07.2024 16:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 