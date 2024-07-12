США не планують дозволяти Україні удари вглиб РФ далекобійною зброєю, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що не планує дозволяти Україні використовувати американську далекобійну зброю для ударів углиб РФ, наголосивши на логіці стратегічного використання наданих засобів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжують активну координацію з оборонними та безпековими відомствами щодо ситуації в Україні. Він підкреслив, що американські військові не вважають доцільним використання далекобійної зброї для ударів вглиб РФ.
"Ми дозволили Зеленському використовувати американську зброю в наближених прикордонних регіонах Росії. Чи маємо ми його обмежувати? Наприклад, якби Зеленський мав можливість проводити удари по Москві, по Кремлю? Чи мало би це сенс? Ні. Питання в тому, як найкраще використати зброю, яку він має, зброю, яку ми йому надаємо", - зазначив Джо Байден.
Позицію президента США підтвердив і координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Який у коментарі Укрінформу, заявив, що Байден не дозволяє використовувати американську зброю для ударів углиб Росії, оскільки побоюється ескалації.
"Президент погодився дозволити українцям використовувати американську зброю для ударів через кордон в умовах неминучої загрози. Жодних змін не відбулося. Ми обговорюємо, що потрібно українцям щодня, у тому числі й сьогодні", - зазначив Кірбі.
Щодо того, чи можна українцям вражати військові авіабази, Кірбі заявив, що наразі не повинен робити жодних політичних заяв.
"Ми все ще не дозволяємо використовувати американську зброю у глибині Росії", - сказав у відповідь Кірбі.
Він наголосив, що найперше зобов'язання країн НАТО - допомогти Україні досягти успіху на полі бою, "потім переконатися, що після закінчення війни вони (українці) матимуть потужну оборонно-промислову базу та оборонні можливості".
За його словами, такі країни, як Сполучені Штати, продовжуватимуть підтримувати Україну, "оскільки вони (українці – ред.) матимуть довгий кордон із Росією, а потім, зрештою, працюватимуть над тим, щоб вони стали на шлях до членства в НАТО".
"Але, як і в будь-якій демократії, є речі, які необхідно зробити з погляду управління, політичних реформ, усіх тих речей, над якими ми будемо працювати з Україною, і ми впевнені, що вони досягнуть цього", – наголосив Кірбі.
Нагадаємо, напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території країни-агресора, оскільки це передбачено її правом на самооборону.
560 КІЛОМЕТРІВ - НА ТАКУ ДИСТАНЦІЮ МОЖНА БИТИ ЦИМИ РАКЕТАМИ
Чому не б'ють ? Зе треба спитати, бо у нас ци ракети є вже більше трьох місяців
Це світова політика, всі розуміють що накривати територію росії ракетами треба але відкрито тобі дозвіл не дадуть, бо підписані купи договорів про обмеження використання ракет і Кацапія в ООН з лайном змішає любу країну хто відкрито дозволить стріляти своїми ракетами по ії території.
Агент кремля Зеленський це знає і тому НА ВСЮ ЄВРОПУ ВОЛАЄ "А МОЖНА МИ УДАРИМО ВАШИМИ РАКЕТАМИ ПО РОСІЇ ?", знаючи що дозвіл йому не нададуть, і як бути ?
Стріляти ракетами Sea Shadow і Atacms по території росії - при цьому роблячи вигляд що це нащі ракети, українського виробництва.
Тому хто хоче воювати, той стріляє ракетами хоч по кремлю і хто повірить кремлядям коли вони в ООН притягнуть запчастини з Атакамсу чи Сіа Шедоу ?
Стріляй по ворогу, тільки не кажи чим, а ще краще скажи що це твої ракети, української зборки.
Питання закрили ?
Стріляти можно, а казати про це ні.
Андестенд?
Всегда, когда возникает такая ситуация, я спрашиваю: а где наши ракеты ? Почему остановили в 179-м годку оборонку ? Почему закрыли в 20-м ракетные и гаубичные программы ? Кто такое западло сделал для Украины- Байден ? Или кто-то другой ?
Це вони організували наше роззброєння і віддали своєму ліпшому дружбану росії. Нормальні люди ср*ти з ними на одному полі б не сіли, а не зброю віддали. І брехати не потрібно, нічого вони не пропонувли. Росія б не погодилася. Гнильйо західне, винне у сотні тисяч смертей українців. Хай горять у пеклі разом із своєю рашею
Ну як, рішення Байдена її наближає?
кремля - союзники погані і у всьому винні
Почему ???…🤪
А мне хотелось бы знать почему .
Вы статью читали ?
Байден в совке , а у натовских генералов своя стратегия ? 🤪🤣
Амери попросту розводят українців і їм байдуже до смертей золотого прошарку в суспільстві... вони випробовують зброю прямо по серцях наших Героїв.. ненавиджу піндосів