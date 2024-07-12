Україна може бити по російській території французькою зброєю, але не по Кремлю, - радник Макрона Бонн
ЗСУ можуть застосовувати французьку зброю, щоб завдавати ударів по будь-яких військових об’єктах у Росії, які становлять загрозу Україні, але не по Кремлю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу в кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні заявив зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн.
"Україна може бити по російській території французькою зброєю - про це заявлялося публічно", - зазначив Бонн.
І відразу уточнив: "але я маю на увазі, ми сказали - враховуючи той факт, що росіяни пересувають військові потужності до кордону з Україною з метою проникнення в Україну, необхідно і логічно, щоб українцям було дозволено завдавати удари по цих потужностях".
"Тож є певний нюанс, який полягає в тому, що українці можуть використовувати те, що ми їм даємо, щоб завдавати ударів по об'єктах, які росіяни мобілізують, аби використати для продовження війни. Але це не означає, що вони можуть ударити завтра по Кремлю", - підкреслив Бонн.
Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон підтримує удари України по території Росії.
