Новини
11 987 85

Україна може бити по російській території французькою зброєю, але не по Кремлю, - радник Макрона Бонн

Зброя з Франції

ЗСУ можуть застосовувати французьку зброю, щоб завдавати ударів по будь-яких військових об’єктах у Росії, які становлять загрозу Україні, але не по Кремлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу в кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні заявив зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн.

"Україна може бити по російській території французькою зброєю - про це заявлялося публічно", - зазначив Бонн.

І відразу уточнив: "але я маю на увазі, ми сказали - враховуючи той факт, що росіяни пересувають військові потужності до кордону з Україною з метою проникнення в Україну, необхідно і логічно, щоб українцям було дозволено завдавати удари по цих потужностях".

"Тож є певний нюанс, який полягає в тому, що українці можуть використовувати те, що ми їм даємо, щоб завдавати ударів по об'єктах, які росіяни мобілізують, аби використати для продовження війни. Але це не означає, що вони можуть ударити завтра по Кремлю", - підкреслив Бонн.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що  президент Франції Емманюель Макрон підтримує удари України по території Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна здатна перемогти у війні. Ми маємо план, але потрібно більше зброї, - Умєров

Автор: 

зброя (7737) Франція (3166) Макрон Емманюель (1607)
+30
Будем бить аккуратно но сильно. А кремль и не нужен. Есть Госдума, есть Останкино, есть Рублевка...
показати весь коментар
12.07.2024 06:34 Відповісти
+24
Дивні правила: один з боксерів в грі без правил, - хоч руками, хоч ногами, хоч головою, хоч предметом яким, а іншому нижче пояса, по шиї - голові не можна; і тільки руками в боксерських рукавицях

І вся строга суддівська братія на стороні того, що в грі без правил...
показати весь коментар
12.07.2024 06:39 Відповісти
+24
Давайте вже чесно: хто має СВОЄ той і б'є куди хоче
показати весь коментар
12.07.2024 08:44 Відповісти
звісно то ж історична пам'ятка, естети хрінові 😁
показати весь коментар
12.07.2024 06:27 Відповісти
Все таки копія палацу Сфорца!
показати весь коментар
12.07.2024 07:34 Відповісти
Що за палац? Не чув. Чи дасте посилання? Дякую
показати весь коментар
12.07.2024 08:34 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0 Замок Сфорца
показати весь коментар
12.07.2024 11:34 Відповісти
Згоден, по Кремлю бити не можна, бо ми там потім зробимо Діснейленд з оздобленням в стилі царів романоффих…

крізь тронну залу пройде лінія американської горки, недарма їх в штатах називають «руські горки»
показати весь коментар
12.07.2024 12:56 Відповісти
Кацап, а ты думал кремльбль твои лишнеxромосомные предки построили? А оказывается итальянские арxитекторы!
показати весь коментар
12.07.2024 12:25 Відповісти
Вам, пані, нехай Ваш чоловік "тицяє", якщо має чим. Я знаю що кремль будували італійці, але не чув назву палацу, що тут навели, бо не дуже цікавлюся історією архитектури.
показати весь коментар
12.07.2024 15:05 Відповісти
Краще - ворог доброго. Палаючий кремль надихає, але ок - якщо бити таки можна то по самому кремлю поки не будемо.
показати весь коментар
12.07.2024 08:45 Відповісти
кремль - це центр прийняття рішень
законна ціль
показати весь коментар
12.07.2024 06:28 Відповісти
Вони ж Банкову не чіпають
показати весь коментар
12.07.2024 07:51 Відповісти
бо там приймаються тільки корисні для кацапів рішення
показати весь коментар
12.07.2024 12:26 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 12:42 Відповісти
Будем бить аккуратно но сильно. А кремль и не нужен. Есть Госдума, есть Останкино, есть Рублевка...
показати весь коментар
12.07.2024 06:34 Відповісти
Сифон і Борода, проти !
показати весь коментар
12.07.2024 07:52 Відповісти
Хочу нагадати, що навіть "випадково" по рублевці, конче заспі, та аналогічним "об'єктам" за 2.5 роки так і не прилетіло. Ось і думай Те
показати весь коментар
12.07.2024 11:35 Відповісти
а для чого стріляти по конче заспі, чи нам по срубльовці і аналогічних об'єктах? з якою метою? кацапи то пофіг куди стріляють. а нам для чого, якби там якийсь хенерал чи ще щось таке ну ок, а просто аби стрельнути це тупо.
показати весь коментар
12.07.2024 12:04 Відповісти
це символ вороватої кацапської влади! дійсно, для чого їx нервувати?
показати весь коментар
12.07.2024 12:28 Відповісти
Ківі здається на рублевці прилетіло. Вони і так обіс..сь там всі.
показати весь коментар
12.07.2024 16:00 Відповісти
Не военные объекты, запад не одобрит. Хотя если наши в Госдуме «найдут» склад оружия и ракет, как россияне «нашли» в Охматдете, то вполне можно поДумать.
показати весь коментар
12.07.2024 12:09 Відповісти
Если вы не поняли, то как раз по всем подобным обьектам ни-ни. Мне более интересно, относятся ли заводы к военным объектам, вот их бы раздолбать!
показати весь коментар
12.07.2024 15:07 Відповісти
Рубльовку не можна - то святе.
показати весь коментар
13.07.2024 10:08 Відповісти
Та ні, завтра по кремлю не будемо.
Дочекаємось післязавтра.
показати весь коментар
12.07.2024 06:35 Відповісти
Дивні правила: один з боксерів в грі без правил, - хоч руками, хоч ногами, хоч головою, хоч предметом яким, а іншому нижче пояса, по шиї - голові не можна; і тільки руками в боксерських рукавицях

І вся строга суддівська братія на стороні того, що в грі без правил...
показати весь коментар
12.07.2024 06:39 Відповісти
Давайте вже чесно: тому, хто без правил, судді постійно висловлюючи своє глибоке занепокоєння.
показати весь коментар
12.07.2024 07:06 Відповісти
Давайте вже чесно: хто має СВОЄ той і б'є куди хоче
показати весь коментар
12.07.2024 08:44 Відповісти
Порошенко узяв участь у випробуваннях нового українського комплексу крилатих ракет "Нептун"

05.04.2019

https://interfax.com.ua/news/political/578730.html
показати весь коментар
13.07.2024 12:28 Відповісти
Ми можемо асфальтом куди хочеш тільки катапульту потрібно Ой - а її, програму виробництва закрили, немає
показати весь коментар
12.07.2024 08:46 Відповісти
Нахєра ти недолуге те пишешь. Ніхто не забороняє бити українською зброєю куди хочеш. Хто винуватий що ЗЕ лайно з командою зупинили виробництво зброю з 2019 року, а 73відсотки худоби йому допомогло
показати весь коментар
12.07.2024 16:23 Відповісти
І що саме цікаво викладеної пліснявими ригоаналами допомоги вистачило б на сотні ракет
показати весь коментар
12.07.2024 22:21 Відповісти
18 лютого український журналіст Юрій Бутусов заявив, що ДОЗ на 2020 рік НЕ передбачає фінансування програми ракетних комплексів "Нептун" та закупку партії ракет до РСЗО "Вільха"

Журналіст зазначив, що 18 лютого на засіданні Ради національної безпеки і оборони розглядається єдиний конкретний документ оборонного планування в Україні - Державне оборонне замовлення.

"Те, як цей ключовий документ написаний, викликає питання не тільки до компетентності відповідальних керівників. Якщо в такому вигляді ДОЗ буде прийнятий, це буде не просто ганьбою, це буде

СВІДОМИЙ ЗРИВ ключових оборонних ініціатив", - заявив Бутусов.

За його словами, проєкт ДОЗ згортає всі українські ракетні програми.

https://espreso.tv/news/2020/02/18/****************************************************************************
показати весь коментар
13.07.2024 12:00 Відповісти
Скорее один с автоматом и гранатами, а другой со связанными сзади руками.
показати весь коментар
12.07.2024 20:51 Відповісти
А по Мавзолею?)
показати весь коментар
12.07.2024 06:40 Відповісти
можна по усьому окрім кремля...
показати весь коментар
12.07.2024 08:46 Відповісти
То вже буде воостаніє мертвецов
показати весь коментар
12.07.2024 16:24 Відповісти
По Одінцово ж можна.
показати весь коментар
12.07.2024 07:06 Відповісти
Десь там, у Парижу, у закутку, заридала від злоби полужінка получоловік і 100 відсоткова пропарашна фашистка Ле Пен.
показати весь коментар
12.07.2024 07:15 Відповісти
На каком расстоянии от кремля можно бить? 200 метров нормально?
показати весь коментар
12.07.2024 07:26 Відповісти
Не215!! 200 это уже эскалация!!
показати весь коментар
12.07.2024 11:39 Відповісти
Ну, ракеты ж иногда сбиваются с курса. Допустим стреляли по Воронежу, а расфигачило Кремль. Так нэвдобно перед западом получилось… )
показати весь коментар
12.07.2024 12:19 Відповісти
а в нас є щось від Франції, що може долетіти до червоного кладовища?...
показати весь коментар
12.07.2024 07:33 Відповісти
так Скальпы и не долетят до кремля... или мы чего-то не знаем о французской номенклатуре вооружений?
показати весь коментар
12.07.2024 07:48 Відповісти
Да, что они с этим Кремлем носятся?
По аэродромам и военным базам бить собираются. А наши тоже косноязычные не могут конкретно обьяснить чего хотят...
показати весь коментар
12.07.2024 08:19 Відповісти
Похоже по заявлениям запада, что у раши на каждой базе, складе, аэродроме свой мини-Кремль, и поэтому бить нельзя. Видимо эти объекты еще и двойники пуйла охраняют.
показати весь коментар
12.07.2024 12:21 Відповісти
чудово вони все знають. сс*ться
показати весь коментар
13.07.2024 01:52 Відповісти
Влаштувати руїну кругом кремля? - непогано, норм, треба згоджуватись.
показати весь коментар
12.07.2024 08:22 Відповісти
Те , що Україна може бити по раіссі давно зрозуміло, але не можуть бити по своїх громадяне раіссі - зелупа і дерьмак.♧♣◇◆♥
.
показати весь коментар
12.07.2024 08:52 Відповісти
Невже для Франції кремль теж ''священна корова''? Кацапи ж руйнують наші істрричні будови
показати весь коментар
12.07.2024 08:52 Відповісти
кремль то на потім, то на Великдень
показати весь коментар
12.07.2024 08:59 Відповісти
Це логічно , бо Рашка не лупить по своїй агентурі та її "даху" на Банковій ... ось Охмадит то є інша справа.
показати весь коментар
12.07.2024 09:00 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 09:16 Відповісти
Невелика честь Степану Андрійовичу лежати на болотах
кремль можна спалити.
показати весь коментар
12.07.2024 11:38 Відповісти
Поки не перегорнем свій прапор у свій природній стан(ЖОВТО блакитний) не буде в нас вдачі
показати весь коментар
13.07.2024 09:29 Відповісти
А може на часі запитати владу як так що досі не знищений Керченський міст адже Крим територія України, як так відбувається, що кацапня досі безперешкодно будує залізницю ростов на дону-Крим вздовж узбережжя Азовського моря.
показати весь коментар
12.07.2024 09:30 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 12:47 Відповісти
Війна на межі фантастики. Замість будівництва підземних цехів в Карпатах і закупівлі устаткування для виробництва власних ракет ловим людино-собак на вулицях і щоденно зазираєм в с-ку дорогим партнерам, чи вже не дозволять звідти стрільнути по пуйлу.
показати весь коментар
12.07.2024 09:40 Відповісти
По кремлю не можна , бо у кремлівському підземеллі таємно зберігаються чума-дани з гівном кремлівського карліка ...
показати весь коментар
12.07.2024 10:41 Відповісти
ясно. а по кремблю чиєю можна?
показати весь коментар
12.07.2024 10:44 Відповісти
ЗА ТЕ БРИТАНІЯ ТІЛЬКИ ЗА ЩОБ SEA SHADOW ПРИЙШЛИ В КРЕМЛЬНА ЕКСКУРСІЮ
Нажаль всього 560 кілометрів дальність цих ракет, але факт -
ЛОНДОН НЕ ПРОТИ ЩОБ УКРАЇНА БИЛА ВГЛИБИНУ РОСІЇ.
показати весь коментар
12.07.2024 11:41 Відповісти
І тут же "Ми не давали дозвіл"...
показати весь коментар
13.07.2024 06:20 Відповісти
Здулася Британія, вже ніззя бити британською зброєю по расее
Нєдолго музика іграла
показати весь коментар
13.07.2024 11:21 Відповісти
Не розказуйте муйню кремлівську, Захід тільки посилює свою конфронтацію з кремлем.
показати весь коментар
14.07.2024 18:10 Відповісти
Приведи офіційне ствердження Британського Міністерства Оборони чи офіційну позицію уряду Великобританії, потім розказуй як факт.
Публікація в британській газеті була, журашлісти (американськи) писали дистанційно з США, думаю не біз гонорарів з кремля.
Ця газета шанована в минулому зараз до речі останні десять років міняє власників як перчатки.
показати весь коментар
14.07.2024 18:07 Відповісти
Ок. ****…м по Красной площади - это ж не Кремль. Или по Кремлю, но так, на пол-башенки.
показати весь коментар
12.07.2024 11:59 Відповісти
може, по Кремлю французи самі хотіли в'ї6ати?
показати весь коментар
12.07.2024 12:15 Відповісти
Ревнують?
показати весь коментар
13.07.2024 09:24 Відповісти
Вже по 3-му разу публічно кажуть, бийте, куди вважаєте за потрібне. Але мерзотна зе шобла все ніяк не зрозуміє. А точно можна? Ви впевнені? А може не можна? А давайте ми не будем бити, а підпишем гарантію безпеки. Кляті Зе виродки просто саботують удари у відповідь тому що насправді їхня рідна країна це рашка.
показати весь коментар
12.07.2024 14:41 Відповісти
Було б класно якби дрон ******** зiрку на кремлi
показати весь коментар
12.07.2024 15:44 Відповісти
Або в куранти кремля в цифеблат поцілив )
показати весь коментар
13.07.2024 01:05 Відповісти
І що, пуйло здохло би?
показати весь коментар
13.07.2024 06:19 Відповісти
Та хай живе(у комі))
показати весь коментар
13.07.2024 09:19 Відповісти
Ну то ще не точно...колись взагалі ніхто не вірив що можно буде стріляти навіть на 100 метрів по терорашкі, а тепер....стріляйте куди дістанете, але поки не по кремлю (п.с. нехай там памперси та газета "ізв\стія" закінчаться, ну щоб потім вже по повній оібс..ся.кремляді!)...
показати весь коментар
12.07.2024 17:11 Відповісти
Хитрий ти, Еммануель . Дозволив по ГЕН-штабу кацапляндії прикластись .
показати весь коментар
12.07.2024 20:02 Відповісти
гівнокомандувач зрадник , звільнив всю верхівку ЗСУ... І жоден хжрой а армії не заступився .. може ми і не варті перемоги
показати весь коментар
12.07.2024 22:24 Відповісти
Політичні рішення влади маємо критикувати ми - громадянське суспільство.
показати весь коментар
13.07.2024 09:18 Відповісти
Аз чого ударяти по кремлю, з САУ Цезар ? 🤣
показати весь коментар
13.07.2024 01:04 Відповісти
Самі цапи і гепнули. На даху будівлі думи під час влучання повзало двоє цапських спецушників.
показати весь коментар
13.07.2024 09:15 Відповісти
Вже англічани таке говорили поки дядюшка Сем не посварив пальчиком...
показати весь коментар
13.07.2024 06:18 Відповісти
напівшишечки?
показати весь коментар
13.07.2024 07:26 Відповісти
Для кремля в нас будуть свої "сюрпризи"
показати весь коментар
13.07.2024 09:09 Відповісти
Ми саме по кремлю будемо бити і ніхто нам цього не заборонить ,
бо саме там , сидить зло , яке потрібно зтерти в порошок 🤬
показати весь коментар
13.07.2024 14:40 Відповісти
При поставке оружия наверняка оговариваются условия. Что значит "не запретит"? Если мы нарушим условия, следующая партия ракет не придет. Или придет позже. Кроме того, вы правда думаете, что Путин сидит в Кремле и ждет чего-то? Комментаторы наивные люди какие-то.
показати весь коментар
13.07.2024 17:25 Відповісти
смерть кощеєва в кремлі ... не бить!? сукі!
показати весь коментар
13.07.2024 19:32 Відповісти
...А что,если поручить пани Безуглой разобраться в этом вопросе....Пусть озвучит на кого работает завхоз и кодла...
показати весь коментар
13.07.2024 23:56 Відповісти
Завтра ні , а на після завтра, я так зрозумів, дозвіл є,. Що не заборонено то дозволено .
показати весь коментар
14.07.2024 08:17 Відповісти
 
 