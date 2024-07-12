РУС
Украина может бить французским оружием по российской территории, но не по Кремлю, - советник Макрона Бонн

ВСУ могут применять французское оружие, чтобы наносить удары по любым военным объектам в России, которые представляют угрозу Украине, но не по Кремлю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне заявил внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн.

"Украина может бить по российской территории французским оружием - об этом заявлялось публично", - отметил Бонн.

И сразу уточнил: "но я имею в виду, мы сказали - учитывая тот факт, что россияне передвигают военные мощности к границе с Украиной с целью проникновения в Украину, необходимо и логично, чтобы украинцам было разрешено наносить удары по этим мощностям".

"Поэтому есть определенный нюанс, который заключается в том, что украинцы могут использовать то, что мы им даем, чтобы наносить удары по объектам, которые россияне мобилизуют, чтобы использовать для продолжения войны. Но это не означает, что они могут ударить завтра по Кремлю", - подчеркнул Бонн.

Напомним, в конце мая стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает удары Украины по территории России.

+30
Будем бить аккуратно но сильно. А кремль и не нужен. Есть Госдума, есть Останкино, есть Рублевка...
12.07.2024 06:34 Ответить
+24
Дивні правила: один з боксерів в грі без правил, - хоч руками, хоч ногами, хоч головою, хоч предметом яким, а іншому нижче пояса, по шиї - голові не можна; і тільки руками в боксерських рукавицях

І вся строга суддівська братія на стороні того, що в грі без правил...
12.07.2024 06:39 Ответить
+24
Давайте вже чесно: хто має СВОЄ той і б'є куди хоче
12.07.2024 08:44 Ответить
звісно то ж історична пам'ятка, естети хрінові 😁
12.07.2024 06:27 Ответить
Все таки копія палацу Сфорца!
12.07.2024 07:34 Ответить
Що за палац? Не чув. Чи дасте посилання? Дякую
12.07.2024 08:34 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0 Замок Сфорца
12.07.2024 11:34 Ответить
Згоден, по Кремлю бити не можна, бо ми там потім зробимо Діснейленд з оздобленням в стилі царів романоффих…

крізь тронну залу пройде лінія американської горки, недарма їх в штатах називають «руські горки»
12.07.2024 12:56 Ответить
Кацап, а ты думал кремльбль твои лишнеxромосомные предки построили? А оказывается итальянские арxитекторы!
12.07.2024 12:25 Ответить
Вам, пані, нехай Ваш чоловік "тицяє", якщо має чим. Я знаю що кремль будували італійці, але не чув назву палацу, що тут навели, бо не дуже цікавлюся історією архитектури.
12.07.2024 15:05 Ответить
Краще - ворог доброго. Палаючий кремль надихає, але ок - якщо бити таки можна то по самому кремлю поки не будемо.
12.07.2024 08:45 Ответить
кремль - це центр прийняття рішень
законна ціль
12.07.2024 06:28 Ответить
Вони ж Банкову не чіпають
12.07.2024 07:51 Ответить
бо там приймаються тільки корисні для кацапів рішення
12.07.2024 12:26 Ответить
12.07.2024 12:42 Ответить
Будем бить аккуратно но сильно. А кремль и не нужен. Есть Госдума, есть Останкино, есть Рублевка...
12.07.2024 06:34 Ответить
Сифон і Борода, проти !
12.07.2024 07:52 Ответить
Хочу нагадати, що навіть "випадково" по рублевці, конче заспі, та аналогічним "об'єктам" за 2.5 роки так і не прилетіло. Ось і думай Те
12.07.2024 11:35 Ответить
а для чого стріляти по конче заспі, чи нам по срубльовці і аналогічних об'єктах? з якою метою? кацапи то пофіг куди стріляють. а нам для чого, якби там якийсь хенерал чи ще щось таке ну ок, а просто аби стрельнути це тупо.
12.07.2024 12:04 Ответить
це символ вороватої кацапської влади! дійсно, для чого їx нервувати?
12.07.2024 12:28 Ответить
Ківі здається на рублевці прилетіло. Вони і так обіс..сь там всі.
12.07.2024 16:00 Ответить
Не военные объекты, запад не одобрит. Хотя если наши в Госдуме «найдут» склад оружия и ракет, как россияне «нашли» в Охматдете, то вполне можно поДумать.
12.07.2024 12:09 Ответить
Если вы не поняли, то как раз по всем подобным обьектам ни-ни. Мне более интересно, относятся ли заводы к военным объектам, вот их бы раздолбать!
12.07.2024 15:07 Ответить
Рубльовку не можна - то святе.
13.07.2024 10:08 Ответить
Та ні, завтра по кремлю не будемо.
Дочекаємось післязавтра.
12.07.2024 06:35 Ответить
Дивні правила: один з боксерів в грі без правил, - хоч руками, хоч ногами, хоч головою, хоч предметом яким, а іншому нижче пояса, по шиї - голові не можна; і тільки руками в боксерських рукавицях

І вся строга суддівська братія на стороні того, що в грі без правил...
12.07.2024 06:39 Ответить
Давайте вже чесно: тому, хто без правил, судді постійно висловлюючи своє глибоке занепокоєння.
12.07.2024 07:06 Ответить
Давайте вже чесно: хто має СВОЄ той і б'є куди хоче
12.07.2024 08:44 Ответить
Порошенко узяв участь у випробуваннях нового українського комплексу крилатих ракет "Нептун"

05.04.2019

https://interfax.com.ua/news/political/578730.html
13.07.2024 12:28 Ответить
Ми можемо асфальтом куди хочеш тільки катапульту потрібно Ой - а її, програму виробництва закрили, немає
12.07.2024 08:46 Ответить
Нахєра ти недолуге те пишешь. Ніхто не забороняє бити українською зброєю куди хочеш. Хто винуватий що ЗЕ лайно з командою зупинили виробництво зброю з 2019 року, а 73відсотки худоби йому допомогло
12.07.2024 16:23 Ответить
І що саме цікаво викладеної пліснявими ригоаналами допомоги вистачило б на сотні ракет
12.07.2024 22:21 Ответить
18 лютого український журналіст Юрій Бутусов заявив, що ДОЗ на 2020 рік НЕ передбачає фінансування програми ракетних комплексів "Нептун" та закупку партії ракет до РСЗО "Вільха"

Журналіст зазначив, що 18 лютого на засіданні Ради національної безпеки і оборони розглядається єдиний конкретний документ оборонного планування в Україні - Державне оборонне замовлення.

"Те, як цей ключовий документ написаний, викликає питання не тільки до компетентності відповідальних керівників. Якщо в такому вигляді ДОЗ буде прийнятий, це буде не просто ганьбою, це буде

СВІДОМИЙ ЗРИВ ключових оборонних ініціатив", - заявив Бутусов.

За його словами, проєкт ДОЗ згортає всі українські ракетні програми.

https://espreso.tv/news/2020/02/18/****************************************************************************
13.07.2024 12:00 Ответить
Скорее один с автоматом и гранатами, а другой со связанными сзади руками.
12.07.2024 20:51 Ответить
А по Мавзолею?)
12.07.2024 06:40 Ответить
можна по усьому окрім кремля...
12.07.2024 08:46 Ответить
То вже буде воостаніє мертвецов
12.07.2024 16:24 Ответить
По Одінцово ж можна.
12.07.2024 07:06 Ответить
Десь там, у Парижу, у закутку, заридала від злоби полужінка получоловік і 100 відсоткова пропарашна фашистка Ле Пен.
12.07.2024 07:15 Ответить
На каком расстоянии от кремля можно бить? 200 метров нормально?
12.07.2024 07:26 Ответить
Не215!! 200 это уже эскалация!!
12.07.2024 11:39 Ответить
Ну, ракеты ж иногда сбиваются с курса. Допустим стреляли по Воронежу, а расфигачило Кремль. Так нэвдобно перед западом получилось… )
12.07.2024 12:19 Ответить
а в нас є щось від Франції, що може долетіти до червоного кладовища?...
12.07.2024 07:33 Ответить
так Скальпы и не долетят до кремля... или мы чего-то не знаем о французской номенклатуре вооружений?
12.07.2024 07:48 Ответить
Да, что они с этим Кремлем носятся?
По аэродромам и военным базам бить собираются. А наши тоже косноязычные не могут конкретно обьяснить чего хотят...
12.07.2024 08:19 Ответить
Похоже по заявлениям запада, что у раши на каждой базе, складе, аэродроме свой мини-Кремль, и поэтому бить нельзя. Видимо эти объекты еще и двойники пуйла охраняют.
12.07.2024 12:21 Ответить
чудово вони все знають. сс*ться
13.07.2024 01:52 Ответить
Влаштувати руїну кругом кремля? - непогано, норм, треба згоджуватись.
12.07.2024 08:22 Ответить
Те , що Україна може бити по раіссі давно зрозуміло, але не можуть бити по своїх громадяне раіссі - зелупа і дерьмак.♧♣◇◆♥
.
12.07.2024 08:52 Ответить
Невже для Франції кремль теж ''священна корова''? Кацапи ж руйнують наші істрричні будови
12.07.2024 08:52 Ответить
кремль то на потім, то на Великдень
12.07.2024 08:59 Ответить
Це логічно , бо Рашка не лупить по своїй агентурі та її "даху" на Банковій ... ось Охмадит то є інша справа.
12.07.2024 09:00 Ответить
12.07.2024 09:16 Ответить
Невелика честь Степану Андрійовичу лежати на болотах
кремль можна спалити.
12.07.2024 11:38 Ответить
Поки не перегорнем свій прапор у свій природній стан(ЖОВТО блакитний) не буде в нас вдачі
13.07.2024 09:29 Ответить
А може на часі запитати владу як так що досі не знищений Керченський міст адже Крим територія України, як так відбувається, що кацапня досі безперешкодно будує залізницю ростов на дону-Крим вздовж узбережжя Азовського моря.
12.07.2024 09:30 Ответить
12.07.2024 12:47 Ответить
Війна на межі фантастики. Замість будівництва підземних цехів в Карпатах і закупівлі устаткування для виробництва власних ракет ловим людино-собак на вулицях і щоденно зазираєм в с-ку дорогим партнерам, чи вже не дозволять звідти стрільнути по пуйлу.
12.07.2024 09:40 Ответить
По кремлю не можна , бо у кремлівському підземеллі таємно зберігаються чума-дани з гівном кремлівського карліка ...
12.07.2024 10:41 Ответить
ясно. а по кремблю чиєю можна?
12.07.2024 10:44 Ответить
ЗА ТЕ БРИТАНІЯ ТІЛЬКИ ЗА ЩОБ SEA SHADOW ПРИЙШЛИ В КРЕМЛЬНА ЕКСКУРСІЮ
Нажаль всього 560 кілометрів дальність цих ракет, але факт -
ЛОНДОН НЕ ПРОТИ ЩОБ УКРАЇНА БИЛА ВГЛИБИНУ РОСІЇ.
12.07.2024 11:41 Ответить
І тут же "Ми не давали дозвіл"...
13.07.2024 06:20 Ответить
Здулася Британія, вже ніззя бити британською зброєю по расее
Нєдолго музика іграла
13.07.2024 11:21 Ответить
Не розказуйте муйню кремлівську, Захід тільки посилює свою конфронтацію з кремлем.
14.07.2024 18:10 Ответить
Приведи офіційне ствердження Британського Міністерства Оборони чи офіційну позицію уряду Великобританії, потім розказуй як факт.
Публікація в британській газеті була, журашлісти (американськи) писали дистанційно з США, думаю не біз гонорарів з кремля.
Ця газета шанована в минулому зараз до речі останні десять років міняє власників як перчатки.
14.07.2024 18:07 Ответить
Ок. ****…м по Красной площади - это ж не Кремль. Или по Кремлю, но так, на пол-башенки.
12.07.2024 11:59 Ответить
може, по Кремлю французи самі хотіли в'ї6ати?
12.07.2024 12:15 Ответить
Ревнують?
13.07.2024 09:24 Ответить
Вже по 3-му разу публічно кажуть, бийте, куди вважаєте за потрібне. Але мерзотна зе шобла все ніяк не зрозуміє. А точно можна? Ви впевнені? А може не можна? А давайте ми не будем бити, а підпишем гарантію безпеки. Кляті Зе виродки просто саботують удари у відповідь тому що насправді їхня рідна країна це рашка.
12.07.2024 14:41 Ответить
Було б класно якби дрон ******** зiрку на кремлi
12.07.2024 15:44 Ответить
Або в куранти кремля в цифеблат поцілив )
13.07.2024 01:05 Ответить
І що, пуйло здохло би?
13.07.2024 06:19 Ответить
Та хай живе(у комі))
13.07.2024 09:19 Ответить
Ну то ще не точно...колись взагалі ніхто не вірив що можно буде стріляти навіть на 100 метрів по терорашкі, а тепер....стріляйте куди дістанете, але поки не по кремлю (п.с. нехай там памперси та газета "ізв\стія" закінчаться, ну щоб потім вже по повній оібс..ся.кремляді!)...
12.07.2024 17:11 Ответить
Хитрий ти, Еммануель . Дозволив по ГЕН-штабу кацапляндії прикластись .
12.07.2024 20:02 Ответить
гівнокомандувач зрадник , звільнив всю верхівку ЗСУ... І жоден хжрой а армії не заступився .. може ми і не варті перемоги
12.07.2024 22:24 Ответить
Політичні рішення влади маємо критикувати ми - громадянське суспільство.
13.07.2024 09:18 Ответить
Аз чого ударяти по кремлю, з САУ Цезар ? 🤣
13.07.2024 01:04 Ответить
Самі цапи і гепнули. На даху будівлі думи під час влучання повзало двоє цапських спецушників.
13.07.2024 09:15 Ответить
Вже англічани таке говорили поки дядюшка Сем не посварив пальчиком...
13.07.2024 06:18 Ответить
напівшишечки?
13.07.2024 07:26 Ответить
Для кремля в нас будуть свої "сюрпризи"
13.07.2024 09:09 Ответить
Ми саме по кремлю будемо бити і ніхто нам цього не заборонить ,
бо саме там , сидить зло , яке потрібно зтерти в порошок 🤬
13.07.2024 14:40 Ответить
При поставке оружия наверняка оговариваются условия. Что значит "не запретит"? Если мы нарушим условия, следующая партия ракет не придет. Или придет позже. Кроме того, вы правда думаете, что Путин сидит в Кремле и ждет чего-то? Комментаторы наивные люди какие-то.
13.07.2024 17:25 Ответить
смерть кощеєва в кремлі ... не бить!? сукі!
13.07.2024 19:32 Ответить
...А что,если поручить пани Безуглой разобраться в этом вопросе....Пусть озвучит на кого работает завхоз и кодла...
13.07.2024 23:56 Ответить
Завтра ні , а на після завтра, я так зрозумів, дозвіл є,. Що не заборонено то дозволено .
14.07.2024 08:17 Ответить
 
 