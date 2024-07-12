Украина может бить французским оружием по российской территории, но не по Кремлю, - советник Макрона Бонн

ВСУ могут применять французское оружие, чтобы наносить удары по любым военным объектам в России, которые представляют угрозу Украине, но не по Кремлю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне заявил внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн.

"Украина может бить по российской территории французским оружием - об этом заявлялось публично", - отметил Бонн.

И сразу уточнил: "но я имею в виду, мы сказали - учитывая тот факт, что россияне передвигают военные мощности к границе с Украиной с целью проникновения в Украину, необходимо и логично, чтобы украинцам было разрешено наносить удары по этим мощностям".

"Поэтому есть определенный нюанс, который заключается в том, что украинцы могут использовать то, что мы им даем, чтобы наносить удары по объектам, которые россияне мобилизуют, чтобы использовать для продолжения войны. Но это не означает, что они могут ударить завтра по Кремлю", - подчеркнул Бонн.

Напомним, в конце мая стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает удары Украины по территории России.

