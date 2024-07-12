Украина может бить французским оружием по российской территории, но не по Кремлю, - советник Макрона Бонн
ВСУ могут применять французское оружие, чтобы наносить удары по любым военным объектам в России, которые представляют угрозу Украине, но не по Кремлю.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне заявил внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн.
"Украина может бить по российской территории французским оружием - об этом заявлялось публично", - отметил Бонн.
И сразу уточнил: "но я имею в виду, мы сказали - учитывая тот факт, что россияне передвигают военные мощности к границе с Украиной с целью проникновения в Украину, необходимо и логично, чтобы украинцам было разрешено наносить удары по этим мощностям".
"Поэтому есть определенный нюанс, который заключается в том, что украинцы могут использовать то, что мы им даем, чтобы наносить удары по объектам, которые россияне мобилизуют, чтобы использовать для продолжения войны. Но это не означает, что они могут ударить завтра по Кремлю", - подчеркнул Бонн.
Напомним, в конце мая стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает удары Украины по территории России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
крізь тронну залу пройде лінія американської горки, недарма їх в штатах називають «руські горки»
законна ціль
Дочекаємось післязавтра.
І вся строга суддівська братія на стороні того, що в грі без правил...
05.04.2019
https://interfax.com.ua/news/political/578730.html
програму виробництва закрили, немає
Журналіст зазначив, що 18 лютого на засіданні Ради національної безпеки і оборони розглядається єдиний конкретний документ оборонного планування в Україні - Державне оборонне замовлення.
"Те, як цей ключовий документ написаний, викликає питання не тільки до компетентності відповідальних керівників. Якщо в такому вигляді ДОЗ буде прийнятий, це буде не просто ганьбою, це буде
СВІДОМИЙ ЗРИВ ключових оборонних ініціатив", - заявив Бутусов.
За його словами, проєкт ДОЗ згортає всі українські ракетні програми.
https://espreso.tv/news/2020/02/18/****************************************************************************
По аэродромам и военным базам бить собираются. А наши тоже косноязычные не могут конкретно обьяснить чего хотят...
.
кремль можна спалити.
Нажаль всього 560 кілометрів дальність цих ракет, але факт -
ЛОНДОН НЕ ПРОТИ ЩОБ УКРАЇНА БИЛА ВГЛИБИНУ РОСІЇ.
Нєдолго музика іграла
Публікація в британській газеті була, журашлісти (американськи) писали дистанційно з США, думаю не біз гонорарів з кремля.
Ця газета шанована в минулому зараз до речі останні десять років міняє власників як перчатки.
бо саме там , сидить зло , яке потрібно зтерти в порошок 🤬