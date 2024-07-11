Украина имеет право бить вглубь территории России. Это самозащита, – Столтенберг

Украина должна иметь право наносить удары по территории страны-агрессора, поскольку это предусмотрено ее правом на самооборону.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания Евроатлантического совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Он отметил, что это захватническая война, Россия атаковала своего соседа и нарушила международное право.

Согласно международному праву, Украина имеет право на самозащиту. Мы помогаем Украине реализовать свое право на самозащиту, поставляя оружие и технику, в том числе дальнобойные ракеты, в частности, ATACMS", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО приветствовал решение США ослабить ограничения на применение дальнобойных ракет по территории России, поскольку враг снова атаковал Харьковскую область и бои продолжаются почти вдоль всей линии фронта.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал США снять все ограничения на удары по авиабазам в России.