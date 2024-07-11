Украина имеет право бить вглубь территории России. Это самозащита, – Столтенберг
Украина должна иметь право наносить удары по территории страны-агрессора, поскольку это предусмотрено ее правом на самооборону.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания Евроатлантического совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Он отметил, что это захватническая война, Россия атаковала своего соседа и нарушила международное право.
Согласно международному праву, Украина имеет право на самозащиту. Мы помогаем Украине реализовать свое право на самозащиту, поставляя оружие и технику, в том числе дальнобойные ракеты, в частности, ATACMS", - подчеркнул Столтенберг.
Генсек НАТО приветствовал решение США ослабить ограничения на применение дальнобойных ракет по территории России, поскольку враг снова атаковал Харьковскую область и бои продолжаются почти вдоль всей линии фронта.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал США снять все ограничения на удары по авиабазам в России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там більш ніж 500км і Британія дозволяє, чи може їрмакака не дає?
Зроблені 50 років тому (щоправда мало, всього 150 шт).
З ******** начинкою туди можна до біса багацько вибухівки зарядити.
А ми що? Запустимо 10 стрижів (якщо стільки ще полетить і нам на голову не впаде). Які летять по прямій на досить великій висоті і збиваються елементарно? А як навести їх на ціль?
ЗИ. Україна вже пробувала біля 15 штук, кацапи або сбили, або не долетіли. По деяким данним більше робочих образців в нас немає, тему можно закривати!
Я мав на увазі, що ми це вже колись робили, і цілком могли б повторити вже в більш ********* вигляді. А ще згадайте розміри кацапетівки та "сліпі зони", котрих там до біса багато. Все можна було б реалізувати за ці роки.
Але ж маємо асфальт замість ракет...
Мова йшла виключно про реактивний дрон (чим по суті й був "Стриж").
А ви пропонуєте взагалі нічого не робити, бо кацапи фсьо сабьют?
своїми жалюгідними безпілотниками бо ракет своїх нема бо янелоху це не потрібно було
в нього шашличок і бруківка на першому місці були
На слідуючий день Україна має нанести удари ракетами по цим літакам, по місцям де вони базуються, і знищити ці літаки.
Є ж супутникові знімки де ці літаки стоять.
Дозволяє ж Британія бити своїми ракетами по росії.
якщо не знищити російські літаки - вони будуть вічно бомбити україну.
якщо не знищити кораблі - вони будуть вічно запускати з них ракети.
якщо не знищити нафтові експортні порти - вони будуть вічно продавати нафту і мати гроші на війну.
я розумію , що американці проводять політику контрольованої ескалації... але воно все занадто повільно. треба прискоритися.
українці можуть раніше втомитися від війни.
Україні потрібна реальна допомога, а не пусті балачки.
У Вашингтоні й Брюсселі катастрофічно бракує відчуття нагальної необхідності надати Україні зброю і **********, необхідні їй для виживання і, зрештою, перемоги над Росією. Коментарі президента Джо Байдена після ракетної атаки на Київ 8 липня є достатнім доказом цього. Він засудив ракетний удар, назвавши цю подію "жахливим нагадуванням про жорстокість Росії". Але він вже стільки разів говорив про це. Після цього зауваження він заявив, що"Вашингтон і його союзники по НАТО оголосять цього тижня про нові заходи щодо посилення протиповітряної оборони України".
Президент України Володимир Зеленський ще на початку війни закликав до створення безпольотної зони, але США і НАТО неохоче розглядають цю пропозицію. Байден відмовився від цього рішення, мотивуючи це тим, що "безпольотна зона може призвести до ескалації між США та Росією", зазначають автори думок газети The Hill.
Україні потрібна можливість завдавати ударів по російських аеродромах, з яких запускаються бомбардувальники, ще до того, як вони піднімуться в повітря.
"Швидкість Байдена і бюрократії НАТО, яка слідує за ним, є екзистенційною загрозою для існування України. Україна зараз під ударом і потребує допомоги зараз - а не чергової заяви, сповненої порожніми балачками", - вважають автори.
Велика Британія відповіла на цей заклик 10 липня, коли новий британський прем'єр-міністр Кір Стармер дозволив Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії ракетами Storm Shadow, продовжуючи політику попереднього уряду щодо використання своєї далекобійної зброї.
Польща розглядає можливість збивати російські ракети над територією України. На цю пропозицію негайно відреагував речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, який заявив журналістам, що союзники "шукають способи зробити захист України ефективнішим, але не хочуть ескалації".
"Проблема з останніми діями США - а саме дозволом на обмежені удари з використанням ракет ATACMS по цілях в Росії - полягає в тому, що Білий дім все ще надає російській військовій силі захист в межах Росії. Москва користується кожним наданим їй кілометром. Завдання ударів по дещо глибших цілях в Росії, які становлять безпосередню загрозу для України, чомусь розглядається Білим домом як ескалація, а не як оборона", - пишуть автори.
На думку авторів, заяви Байдена щодо заборони бити вглиб російської території сприяли тому, що російська крилата ракета Х-101, запущена з бомбардувальника Ту-95, влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Але це все одно не вплинуло на адміністрацію Байдена. Після атаки Кірбі заявив журналістам, що політика США щодо дозволу Україні завдавати ударів вглиб російської території не зміниться.
"Путін продовжує диктувати умови в Україні. США і НАТО дозволяють Москві утримувати ініціативу. Це не спосіб виграти війну", - підсумували автори .