РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7567 посетителей онлайн
Новости
8 568 40

Украина имеет право бить вглубь территории России. Это самозащита, – Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг про удари ЗСУ по території РФ

Украина должна иметь право наносить удары по территории страны-агрессора, поскольку это предусмотрено ее правом на самооборону.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания Евроатлантического совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Он отметил, что это захватническая война, Россия атаковала своего соседа и нарушила международное право.

Согласно международному праву, Украина имеет право на самозащиту. Мы помогаем Украине реализовать свое право на самозащиту, поставляя оружие и технику, в том числе дальнобойные ракеты, в частности, ATACMS", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО приветствовал решение США ослабить ограничения на применение дальнобойных ракет по территории России, поскольку враг снова атаковал Харьковскую область и бои продолжаются почти вдоль всей линии фронта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и Украина обсуждают возможность расширения разрешения на применение американского оружия по территории РФ, - заместитель помощника госсекретаря США Смит

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал США снять все ограничения на удары по авиабазам в России.

Автор: 

оружие (10437) россия (97281) Столтенберг Йенс (1620)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
А ЩО заважає бити ракетами Шторм міжгалактичному лідору?
Там більш ніж 500км і Британія дозволяє, чи може їрмакака не дає?
показать весь комментарий
11.07.2024 09:03 Ответить
+19
Лишилось запитати Єрмака , бо в мене відчуття , що вже давно дозволено було. Але це шапіто не давало і не дає
показать весь комментарий
11.07.2024 09:07 Ответить
+17
Те що не бюґь по території Росії то це вина зелі і дєрбиака. Он вже на днях капітулювати зібралися. А штормшедод лежать на складі з дозволом Британії
показать весь комментарий
11.07.2024 09:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нарешті дійшло
показать весь комментарий
11.07.2024 08:54 Ответить
але не до діді байдена-він і на далі нажаль стоїть на захисті рашистскава рєйха...
показать весь комментарий
11.07.2024 08:57 Ответить
це від нього не залежить. Залежить від того, які страхи Кірбі з Саливоном розкажуть дідові перед сном.
показать весь комментарий
11.07.2024 09:01 Ответить
Те що не бюґь по території Росії то це вина зелі і дєрбиака. Он вже на днях капітулювати зібралися. А штормшедод лежать на складі з дозволом Британії
показать весь комментарий
11.07.2024 09:09 Ответить
Гарна новина з ранку! Слава Україні!
показать весь комментарий
11.07.2024 09:02 Ответить
А ЩО заважає бити ракетами Шторм міжгалактичному лідору?
Там більш ніж 500км і Британія дозволяє, чи може їрмакака не дає?
показать весь комментарий
11.07.2024 09:03 Ответить
Там же папка Андрушкі, як він дозволить?.....
показать весь комментарий
11.07.2024 10:33 Ответить
поправлю, це обо́в'язок
показать весь комментарий
11.07.2024 09:05 Ответить
Лишилось запитати Єрмака , бо в мене відчуття , що вже давно дозволено було. Але це шапіто не давало і не дає
показать весь комментарий
11.07.2024 09:07 Ответить
Розбудіть діда Байдена та скажіть про це.
показать весь комментарий
11.07.2024 09:07 Ответить
Треба не діда будить, а надавати пенделя під сраку дерьмаку і наркОманському. Нехай б'ють тім, чим дозволено. А вони привід шукають, щоб не бити. Бо на 2 стільцях сраку мостять.
показать весь комментарий
11.07.2024 09:17 Ответить
Цей гонятель вітру ротом вже свої останні дні відсиджує. Його заяви = 0.
показать весь комментарий
11.07.2024 09:11 Ответить
А д'єрмак проти!
показать весь комментарий
11.07.2024 09:16 Ответить
Це він до такого висновка дійшов після того як Байден трахнув його дружину?
показать весь комментарий
11.07.2024 09:31 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2024 09:35 Ответить
Скинутись по 10 гр. на дрон, який влучить в червону зірку на спаській в кремлі? Це цапам буде, як плювок у пику. Гуманно, але людям на радість
показать весь комментарий
11.07.2024 11:07 Ответить
Цю новину повинен знати Зеленський.
показать весь комментарий
11.07.2024 09:36 Ответить
Зєлє не заважайте. Він зараз нюхає
показать весь комментарий
11.07.2024 11:10 Ответить
Лицемірство. Цинічна брехня. "Ми постачаємо далекобійні ракети" - ви постачаєте програмно урізані застарілі модифікації ракет зі зменшеним бойовим радіусом за рахунок меншого запасу палива на борту. Ваші обрізані на 500 км ATACAMS не дістануть до авіабаз Енгельс, Дягілєво, тим більше Оленья. Імпотенту Столтеньергу пам'ять відбило, як нещодавно представник країни-виробника Кірбі офіційно заявив, що політика щодо ударів України американською зброєю вглиб території рашки незмінна. Лише по прикордонню мокшан
показать весь комментарий
11.07.2024 09:38 Ответить
А "Стрижі", ТУ-141, всі закінчилися? 1000 км!
Зроблені 50 років тому (щоправда мало, всього 150 шт).
З ******** начинкою туди можна до біса багацько вибухівки зарядити.
показать весь комментарий
11.07.2024 10:39 Ответить
Дєрьмак забороняє
показать весь комментарий
11.07.2024 11:13 Ответить
Збиваються елементарно, наші вже пробували! Да і не зрозуміло в якому стані там двигуни і інше, чи не впаде нам на голови =(
показать весь комментарий
11.07.2024 20:05 Ответить
Самі ******* кацапетівські ракети теж збиваються (навіть теж можна сказати що елементарно), але ж вони їх все одно використовують. От дурні, так?
показать весь комментарий
12.07.2024 08:46 Ответить
Крилата ракета яка летить на дуже низький висоті з огибанням перешкод, має захищену супутникову навігацію і 250 кг вибухівки. В залпі кацапи можуть використовувати десятки таких ракет. Це все розбавляється десятками шахедів і більш старих ракет щоби відволікти наше ПВО.
А ми що? Запустимо 10 стрижів (якщо стільки ще полетить і нам на голову не впаде). Які летять по прямій на досить великій висоті і збиваються елементарно? А як навести їх на ціль?
ЗИ. Україна вже пробувала біля 15 штук, кацапи або сбили, або не долетіли. По деяким данним більше робочих образців в нас немає, тему можно закривати!
показать весь комментарий
12.07.2024 14:30 Ответить
Моє "з ******** начинкою" ви мабуть проігнорували. Ну то таке.
Я мав на увазі, що ми це вже колись робили, і цілком могли б повторити вже в більш ********* вигляді. А ще згадайте розміри кацапетівки та "сліпі зони", котрих там до біса багато. Все можна було б реалізувати за ці роки.
Але ж маємо асфальт замість ракет...
показать весь комментарий
12.07.2024 14:44 Ответить
Ми НІКОЛИ не робили крилатих ракет, тому яким фігом нам повторювати? Протикорабельні не рахуються, там зовсім все друге. Тут все з нуля треба робити. І якщо вже робити, то нову ракету, нафіга цічплятися за це старьйо, яка ще не факт що полетить, а деякі кажуть що літаючмх вже немає!
показать весь комментарий
12.07.2024 14:52 Ответить
Я хіба писав про наші крилаті ракети? Не вигадуйте.
Мова йшла виключно про реактивний дрон (чим по суті й був "Стриж").
А ви пропонуєте взагалі нічого не робити, бо кацапи фсьо сабьют?
показать весь комментарий
12.07.2024 14:58 Ответить
Якщо так, то я Вам написав - пробували, ні один не долетів до цілі. А раза кажуть робочих взагалі не залишилось!
показать весь комментарий
12.07.2024 15:21 Ответить
Лицемірство та Цинічна брехня це те хрипате курво, пика якого стирчить з кожної розетки 24/7. Це воно до 24.02.22. нищило наші ракетні програми та розповідало що війни не буде, а "плахой запад" нагнєтаєт. Це воно раптом у лютому 2022 перевзулося в "поцрєота" та почало закидати Заходу "де наші танки"? "Де наше ППО"?? Хоча ці питання треба ставити саме йому - де наше ППО, де наші ракети та танки? ЧОМУ У 2021 році загальні витрати держбюджету на будівництво доріг становили у сукупності 178 млрд грн? Тобто на 40% більше за видатки України на оборону у 2021 році. Це і є лицемірство та злочин проти української держави та народу, за які треба питати не з Байдена чи Шольца, а з хрипатого антидержавного злочинця та його шобли.
показать весь комментарий
11.07.2024 10:52 Ответить
Зробіть свої.
показать весь комментарий
11.07.2024 14:34 Ответить
Так вона і бʼє
своїми жалюгідними безпілотниками бо ракет своїх нема бо янелоху це не потрібно було
в нього шашличок і бруківка на першому місці були
показать весь комментарий
11.07.2024 09:47 Ответить
злетіли російські ту-95 і міг-31, випустили ракети по Україні, попали в дитячу лікарню.
На слідуючий день Україна має нанести удари ракетами по цим літакам, по місцям де вони базуються, і знищити ці літаки.
Є ж супутникові знімки де ці літаки стоять.
Дозволяє ж Британія бити своїми ракетами по росії.
показать весь комментарий
11.07.2024 10:44 Ответить
От коли кацапи прикриють всі свої аеродроми ешелонованою ППО/ПРО, тоді зелені д'єрмаки можливо і дозволять спробувати разочок.
показать весь комментарий
11.07.2024 11:28 Ответить
якщо не знищити російські військові заводи - вони будуть вічно виробляти зброю і війна буде вічно!

якщо не знищити російські літаки - вони будуть вічно бомбити україну.

якщо не знищити кораблі - вони будуть вічно запускати з них ракети.

якщо не знищити нафтові експортні порти - вони будуть вічно продавати нафту і мати гроші на війну.
показать весь комментарий
11.07.2024 10:46 Ответить
Знищувати потрібно не лише кацапське залізяччя, бетонні стіни та виробничі лінії. Ліквідації підлягають кваліфікрвані спеціалісти, прямо чи опосередковані пов'язані з рашистским міністерством геноциду українців: інженери, конструктори, випробувальники, айтішники. Пілоти, штурмани, наземний обслуговуючий персонал Ту-95, МіГ-31, а також їх сім'ї з жінками і малолітніми дітьми.
показать весь комментарий
11.07.2024 13:58 Ответить
чого ж воно все так повільно....

я розумію , що американці проводять політику контрольованої ескалації... але воно все занадто повільно. треба прискоритися.

українці можуть раніше втомитися від війни.
показать весь комментарий
11.07.2024 10:49 Ответить
70% обстрілів України йде з Криму. Чи не краще Крим рівняти з землею?
показать весь комментарий
11.07.2024 14:15 Ответить
Одно и тоже, надоело.😴
показать весь комментарий
11.07.2024 14:36 Ответить
В ЄС та США немає відчуття терміновості щодо надання Україні необхідної зброї для перемоги - The Hill

Україні потрібна реальна допомога, а не пусті балачки.

У Вашингтоні й Брюсселі катастрофічно бракує відчуття нагальної необхідності надати Україні зброю і **********, необхідні їй для виживання і, зрештою, перемоги над Росією. Коментарі президента Джо Байдена після ракетної атаки на Київ 8 липня є достатнім доказом цього. Він засудив ракетний удар, назвавши цю подію "жахливим нагадуванням про жорстокість Росії". Але він вже стільки разів говорив про це. Після цього зауваження він заявив, що"Вашингтон і його союзники по НАТО оголосять цього тижня про нові заходи щодо посилення протиповітряної оборони України".

Президент України Володимир Зеленський ще на початку війни закликав до створення безпольотної зони, але США і НАТО неохоче розглядають цю пропозицію. Байден відмовився від цього рішення, мотивуючи це тим, що "безпольотна зона може призвести до ескалації між США та Росією", зазначають автори думок газети The Hill.

Україні потрібна можливість завдавати ударів по російських аеродромах, з яких запускаються бомбардувальники, ще до того, як вони піднімуться в повітря.

"Швидкість Байдена і бюрократії НАТО, яка слідує за ним, є екзистенційною загрозою для існування України. Україна зараз під ударом і потребує допомоги зараз - а не чергової заяви, сповненої порожніми балачками", - вважають автори.
Велика Британія відповіла на цей заклик 10 липня, коли новий британський прем'єр-міністр Кір Стармер дозволив Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії ракетами Storm Shadow, продовжуючи політику попереднього уряду щодо використання своєї далекобійної зброї.
Польща розглядає можливість збивати російські ракети над територією України. На цю пропозицію негайно відреагував речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, який заявив журналістам, що союзники "шукають способи зробити захист України ефективнішим, але не хочуть ескалації".

"Проблема з останніми діями США - а саме дозволом на обмежені удари з використанням ракет ATACMS по цілях в Росії - полягає в тому, що Білий дім все ще надає російській військовій силі захист в межах Росії. Москва користується кожним наданим їй кілометром. Завдання ударів по дещо глибших цілях в Росії, які становлять безпосередню загрозу для України, чомусь розглядається Білим домом як ескалація, а не як оборона", - пишуть автори.

На думку авторів, заяви Байдена щодо заборони бити вглиб російської території сприяли тому, що російська крилата ракета Х-101, запущена з бомбардувальника Ту-95, влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Але це все одно не вплинуло на адміністрацію Байдена. Після атаки Кірбі заявив журналістам, що політика США щодо дозволу Україні завдавати ударів вглиб російської території не зміниться.

"Путін продовжує диктувати умови в Україні. США і НАТО дозволяють Москві утримувати ініціативу. Це не спосіб виграти війну", - підсумували автори .
показать весь комментарий
11.07.2024 17:37 Ответить
Може Україна і має право. Але українці не мають розуму як це зробити після 19 року.
показать весь комментарий
11.07.2024 20:48 Ответить
 
 