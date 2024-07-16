Конгресс США беспокоит, что РФ может делиться данными об американском оружии с Китаем, - Reuters

Двухпартийный комитет Конгресса США призвал Белый дом раскрыть информацию о том, делилась ли Россия с Китаем информацией о том, как победить американское оружие, которое используют на поле боя в Украине.

Об этом говорится в письме к советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану, с которым ознакомилось агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Специальный комитет Палаты представителей по вопросам Китая допустил, что российские технологии на поле боя, которые выводят из строя определенные системы вооружений США, "вероятно, могут попасть" в Китай. Например - российские средства борьбы с американскими высокоточными боеприпасами.

"Мы должны предвидеть и действительно действовать, исходя из предположения, что Россия передает КНР информацию об уязвимых местах или средствах противодействия американским и союзническим системам вооружений", - говорится в письме.

Конгрессмены ссылаются на сообщения СМИ и аналитических центров о поддержке Китаем военной промышленности России и "тревожный уровень российской адаптации", который подорвал эффективность нескольких неназванных американских систем вооружений.

Кроме того, они попросили Салливана оценить способность России противодействовать американским вооружениям, развернутым в Украине, и то, в какой степени Москва поделилась с Китаем "полученными уроками".

Также они просят оценить любые военные усилия Китая, направленные на отражение российских военных инноваций.

