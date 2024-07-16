Конгресс США беспокоит, что РФ может делиться данными об американском оружии с Китаем, - Reuters
Двухпартийный комитет Конгресса США призвал Белый дом раскрыть информацию о том, делилась ли Россия с Китаем информацией о том, как победить американское оружие, которое используют на поле боя в Украине.
Об этом говорится в письме к советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану, с которым ознакомилось агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Специальный комитет Палаты представителей по вопросам Китая допустил, что российские технологии на поле боя, которые выводят из строя определенные системы вооружений США, "вероятно, могут попасть" в Китай. Например - российские средства борьбы с американскими высокоточными боеприпасами.
"Мы должны предвидеть и действительно действовать, исходя из предположения, что Россия передает КНР информацию об уязвимых местах или средствах противодействия американским и союзническим системам вооружений", - говорится в письме.
Конгрессмены ссылаются на сообщения СМИ и аналитических центров о поддержке Китаем военной промышленности России и "тревожный уровень российской адаптации", который подорвал эффективность нескольких неназванных американских систем вооружений.
Кроме того, они попросили Салливана оценить способность России противодействовать американским вооружениям, развернутым в Украине, и то, в какой степени Москва поделилась с Китаем "полученными уроками".
Также они просят оценить любые военные усилия Китая, направленные на отражение российских военных инноваций.
Перше, що тереба зробити партнерам ВИСКРЕБТИ ********* КРЕМЛІВСЬКОЇ СЦЕНИ Й РОЗВІДКИ з коридорів демократичної влади України .
Залишити вовку адінм серед чужих йому політиків- патріотів в кабміні та комітетах , ну добре вони залишаться у меншості - й нехай ві досить !
Визволиться ЗМІ - почнеться життя демократичної воюючої країни з довірою до влади.
Хтось скаже що прокуратура просто так відключила звинувачення від свідків СБУ - не вірю . Та ондночасно с підсрачником Безуглій. САВПАДЕНІЕ СЛУЧАЙНА? НЕ ВІРЮ!
Детективи НАБУ затримали за підозрою у вимаганні хабаря друга Зеленського - Слугу народу Миколу Задорожного, який відповідає у ВР за будівництво фортифікацій та закупівлю дронів для армії
Задорожний очолює спеціальну комісію парламенту з питань будівництва фортифікаційних споруд та закупівлі дронів для армії, він також є членом комітету з питань бюджету і йому довірили контроль бюджетних витрат на оборону.
Задорожний потрапив у парламент від Слуги народу завдяки особистій дружбі з Володимиром Зеленським. До того, як стати одним з розпорядників державного бюджету, Задорожний був професійним ведучим на весіллях, шоуменом, працював у агенції GB Event by Kvartal 95, яка займалась організацією частини виступів Зеленського.
Задорожнього підозрюють у вимаганні хабаря з сільського голови 3,4 мільйонів гривень за вирішення питання будівництва водогіна в Охтирському районіСумської області, який зруйнували російські окупанти.
Важко собі навіть уявити, що у голові цієї людини - на фронті гинуть тисячі патріотів України через відсутність чи поганий стан фортифікаційних споруд, через те, що більшість дроінв купують волонтери, поставки від держави просто мізерні і дронів гостро не вистачає. Робота, від якої залежить життя та смерть! Але замість вирішення цих клювочих питань для нашої нації, відповідальний Слуга народу витрачає свої повноваження на те, щоб розводити голову сільради на хабар у 3,4 мільйони…
Ганебна практика призначати на відповідальні посади пройдисвітів, тільки тому, що вони коміки з Кварталу. Хіба такі призначення має робити Ставка Верховного головнокомандувача, якби він справді хотів змін у будівництві фортифікацій, у закупівлі дронів, якби він справді хотів перемоги у війні?
Сподіваюсь, що найближчому засіданні Верховна Рада обере нового голову комісії по фортифікаціях та дронах - щоб мав якусь репутаційну історію, пов'язану з війною, у нас воювали депутати Роман Лозинський та Роман Костенко, так, вони не Слуги народу, але хай влада їх контролює, бо серед депутатів-Слуг таких людей нема. Як і довіри до них.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=**********************************************************************-E9GQlkqJkuKNx18N6qm5RMbd7PoJISgA6s_XsRY3GZU-RqpYlWy2leo25tgJi2dT41pYq8AOKRvMVzUYFdZGiyaPmT6mVlkWn8qawyw&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов
Недоарештовані активи обвинуваченого у державній зраді екснардепа Віктора Медведчука, серед яких https://zn.ua/ukr/anticorruption/bahatomiljonni-aktivi-medvedchuka-vkrali-z-pid-areshtu-slidi-vkazujut-na-zamishanist-op-bihusinfo.html три столичні фірми «Академ-Клуб», «Осокорки 7» і «Орєст» змогли переписати на себе двоє іноземців і київський бізнесмен Валерій Міщенко.
Глава КНР Си Цзиньпин поставил задачу к 2027 г. превратить вооруженные силы Китая в армию «мирового класса», но данные американской разведки вызывают сомнения в том, что эту задачу можно осуществить.
Масштабная кадровая чистка в руководстве Народно-освободительной армии Китая (НОАК) связана с раскрывшимися фактами коррупции и оказалась настолько большой, что сводит на нет усилия Си по модернизации армии, и даже ставит под вопрос способность Китая вести войну, - передаёт выводы американской разведки Bloomberg.
Интересно, как по вашему это можно сделать?
Вы сразу пишите что-то типа
1. Заходит Блинкен в кабинет Ермака - ты уволен
2. Заходит Остин в кабинет Зеленского - так, Сырского отстраняем, возвращаем Залужного.
3...
А то не сильно понятно как вы собрались получить результат.
чому завжди хтось?
ми дуркуємо на виборах, а потім волаємо - Байден, де наші Нептуни?
в старі добрі часи бананово-бензинові режими просто чавили американським кованим солдатським ботинком
США самі туплять:
кацапи вихвалялись блоками управління Атакамсами - чому на цих блоках немає самознищення ?
чи за *********** на виборах як таку?
мені до спини чи є у Атакамсів підкрилки чі нема, не моє це діло - не фахівець.
турбує, що у України нема своїх "Атакамсів"
і тут ми знову повертаємося до виборів 19го, бо всі знають чому їх в Україні нема..., а були ж до 19го....
два таких Нептуни назавжди заспокоїли кацапнячий флагман мацкву.
остання, не забурена зеленеми в бітум "Богданаь, зробила кацапнявий жест доброї волі на Зміїному.
треба буде? - щє і не раз зробить..
так знову і знову питання до США - де наші Нептуни, Вільхи і Богдани?
це нікого нікого не турбує?
це ж класіка - вранці китайці і кореянці кацапні свої ракети і мікросхеми, a
ввечері кацапня їм обом все що вони знаю за американську зборую - це ж класіка... "12 стільців"
я б же хотів бачити спокійну і врівноважену реакцію палікмахтерш і тамадів - тобто Ради
Нє, ну шо за народ?!!
я голоснув за бубу, який закопав і розікрав всю українську оборонку.
мені захотілося поржати - я помилився, хлопці, пробачте!
жоден!
Ото ж !
Тепер Конгресу США немає чого скавчати!
Нехай подякують отого плюгавого кісінджера
який в сраці кісенджер, коли зелені горб гризуть?
this is Ukrainian forum.
don't put copy paste ahead of you...
іди трахні сам себе!
теж саме in English - go fuck yourself!
А ми думали, що це тільки у нас такий цирк з конями.
той i не їжте його в пабах...
ну пробачте, як вас так зачепило....
так і увагу на це зважав...
впн штука тонка і завтра ви будете з кабо верде!
Навіть кури стали нестися зеленими яйцями. Шляк би їх трафив! )))
one word without Cenzor English version,
one word without Google translation,
can yo you do it?
на якомусь наречії теж приймаєтсься - зрозуміємо дурня.
ні мови, ні наречія? - ну тоді клюй фасолю...
всього то треба було шо би по вуху чіркнуло...
вчіться, салагі, а то вибори, 178 серій про велосіпед, а тут буяк - і ти президент!
в хокеї є таке правило, коли тобі там по літцу притіло, клюкою чи локтем - 2 хвилини пауер плеу, а якщо кров? - 4.
памьятаю того приколіста-коментатора, який кричяв bleed bleed - дай нам 4 хвилини!
ніколи не повернуться.
вивчити мову країни де ти є? - це знайти роботу.
для наших дітей українська мова? - на рівні з батьками поспіскуватися.
як не розуміємо один одного на українській? - переходимо на мову країни де ми є.
у онуків? - ніякої української - забудьте...
за юані
а
Тобто США самі ж дають кацапам електронні компоненти з яких вони виготовляють прилади які й - виводять з ладу певні системи озброєнь США ))
Про це в Конгресі не хочуть поговорити ?
Їхній приколіст теж обіцяє припинити війну ,, боюсь навіть продовжувати свою думку далі .
Ми пошлемо їм глибоку струбованість і зберемося в оон.
Все тому що - гроші не пахнуть . Бізнес цікавить тільки прибуток . ! Війна , руйнування , вбивства десь когось якщо це не зачіпає його напряму , йому - до лампочки . І навіть інтереси власної країни .
Блокування постачання електроніки американського виробництва до паРаші , в першу чергу - в інтересах Пентагону . Але це наразі хвилює більше Україну ніж США .