Конгрес США непокоїть, що РФ може ділитися даними про американську зброю з Китаєм, - Reuters

Двопартійний комітет Конгресу США закликав Білий дім розкрити інформацію про те, чи ділилася Росія з Китаєм інформацією щодо того, як перемогти американську зброю, яку використовують на полі бою в Україні.

Про це йдеться у листі до радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, з яким ознайомилося агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Спеціальний комітет Палати представників з питань Китаю припускає, що російські технології на полі бою, які виводять із ладу певні системи озброєнь США, "ймовірно, можуть потрапити" до Китаю. Наприклад – російські засоби боротьби з американськими високоточними боєприпасами.

"Ми повинні передбачити і дійсно діяти, з огляду на припущення, що Росія передає КНР інформацію про вразливі місця або засоби протидії американським і союзницьким системам озброєнь", – йдеться в листі.

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Конгресмени посилаються на повідомлення ЗМІ та аналітичних центрів про підтримку Китаєм військової промисловості Росії та "тривожний рівень російської адаптації", який підірвав ефективність кількох неназваних американських систем озброєнь.

Крім того, вони попросили Саллівана оцінити здатність Росії протидіяти американським озброєнням, розгорнутим в Україні, і те, якою мірою Москва поділилася з Китаєм "отриманими уроками".

Також вони просять оцінити будь-які військові зусилля Китаю, спрямовані на відображення російських військових інновацій.

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