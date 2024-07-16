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Конгрес США непокоїть, що РФ може ділитися даними про американську зброю з Китаєм, - Reuters

himars

Двопартійний комітет Конгресу США закликав Білий дім розкрити інформацію про те, чи ділилася Росія з Китаєм інформацією щодо того, як перемогти американську зброю, яку використовують на полі бою в Україні.

Про це йдеться у листі до радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, з яким ознайомилося агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Спеціальний комітет Палати представників з питань Китаю припускає, що російські технології на полі бою, які виводять із ладу певні системи озброєнь США, "ймовірно, можуть потрапити" до Китаю. Наприклад – російські засоби боротьби з американськими високоточними боєприпасами.

"Ми повинні передбачити і дійсно діяти, з огляду на припущення, що Росія передає КНР інформацію про вразливі місця або засоби протидії американським і союзницьким системам озброєнь", – йдеться в листі.

Читайте: У Пентагоні заборону ЗСУ вражати ATACMS по РФ пояснили побоюванням поширення війни за межі України

Конгресмени посилаються на повідомлення ЗМІ та аналітичних центрів про підтримку Китаєм військової промисловості Росії та "тривожний рівень російської адаптації", який підірвав ефективність кількох неназваних американських систем озброєнь.

Крім того, вони попросили Саллівана оцінити здатність Росії протидіяти американським озброєнням, розгорнутим в Україні, і те, якою мірою Москва поділилася з Китаєм "отриманими уроками".

Також вони просять оцінити будь-які військові зусилля Китаю, спрямовані на відображення російських військових інновацій.

Також читайте: Китай та Росія проводять спільні військові навчання ВМС у Тихому океані

Автор: 

Китай (4739) Конгрес США (1243) зброя (7564) росія (66461) США (23613)


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Топ коментарі
+13
Як по краплі виділяти танки та ракети то навчаться протидіяти та збивати, збирати уламки та аналізувати. Час - це гроші і життя. В т.ч. американське також.
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16.07.2024 01:58 Відповісти
+12
З огляду на дурнувато-наївні заборони бити наданою зброєю по промисловим і науковим центрам в кацапстані (типу щоб не було якоїсь придуманої ідіотами "ескалації") такі "переживання" мають не менш дурнуватий вигляд. Звісно кацапи діляться всією інформацією яка цікавить Китай.
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16.07.2024 02:15 Відповісти
+10
Спочатку напхали Китай своїми передовими цивільними технологіями, перенесли туди масу технологічних виробництв, нашпигували китайськими студентами всі свої найкращі університети, а потім бідкаються, що кацапури щось там можуть повідомити китайозам такого, що їм уже й так давно відомо.

Нє, ну шо за народ?!!

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16.07.2024 02:32 Відповісти
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Як по краплі виділяти танки та ракети то навчаться протидіяти та збивати, збирати уламки та аналізувати. Час - це гроші і життя. В т.ч. американське також.
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16.07.2024 01:58 Відповісти
+ 💯!

.
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16.07.2024 02:11 Відповісти
А можна я погляну з іншого боку

Перше, що тереба зробити партнерам ВИСКРЕБТИ ********* КРЕМЛІВСЬКОЇ СЦЕНИ Й РОЗВІДКИ з коридорів демократичної влади України .

Залишити вовку адінм серед чужих йому політиків- патріотів в кабміні та комітетах , ну добре вони залишаться у меншості - й нехай ві досить !

Визволиться ЗМІ - почнеться життя демократичної воюючої країни з довірою до влади.

Хтось скаже що прокуратура просто так відключила звинувачення від свідків СБУ - не вірю . Та ондночасно с підсрачником Безуглій. САВПАДЕНІЕ СЛУЧАЙНА? НЕ ВІРЮ!
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16.07.2024 03:48 Відповісти
Доречі Портніков зовсім не мрійник, а так мріяв ще у ті роки, коли травили свідка конвертів депутатам СН Коли ... ну коли оте все ЗЕ-ПР-Є-******** вело країну назузістріч військам ***** по нових дорогах з танками з ініціаалами ЛІДоРА . Портніков казав - скоро США викинуть цю коаліцію тупих слуг та зроблять Зеленського представницьким президентом та зроблять парламент та Кабмін реформ... ( ну "зроблять та викинуть "це я загострюю для простоти розповіді про мрії Портнікова) . ТО ХІБА ВЖЕ НЕНАЧАСІ?
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16.07.2024 03:55 Відповісти
Детективи НАБУ затримали за підозрою у вимаганні хабаря друга Зеленського

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/economics

Детективи НАБУ затримали за підозрою у вимаганні хабаря друга Зеленського - Слугу народу Миколу Задорожного, який відповідає у ВР за будівництво фортифікацій та закупівлю дронів для армії

Задорожний очолює спеціальну комісію парламенту з питань будівництва фортифікаційних споруд та закупівлі дронів для армії, він також є членом комітету з питань бюджету і йому довірили контроль бюджетних витрат на оборону.

Задорожний потрапив у парламент від Слуги народу завдяки особистій дружбі з Володимиром Зеленським. До того, як стати одним з розпорядників державного бюджету, Задорожний був професійним ведучим на весіллях, шоуменом, працював у агенції GB Event by Kvartal 95, яка займалась організацією частини виступів Зеленського.

Задорожнього підозрюють у вимаганні хабаря з сільського голови 3,4 мільйонів гривень за вирішення питання будівництва водогіна в Охтирському районіСумської області, який зруйнували російські окупанти.

Важко собі навіть уявити, що у голові цієї людини - на фронті гинуть тисячі патріотів України через відсутність чи поганий стан фортифікаційних споруд, через те, що більшість дроінв купують волонтери, поставки від держави просто мізерні і дронів гостро не вистачає. Робота, від якої залежить життя та смерть! Але замість вирішення цих клювочих питань для нашої нації, відповідальний Слуга народу витрачає свої повноваження на те, щоб розводити голову сільради на хабар у 3,4 мільйони…

Ганебна практика призначати на відповідальні посади пройдисвітів, тільки тому, що вони коміки з Кварталу. Хіба такі призначення має робити Ставка Верховного головнокомандувача, якби він справді хотів змін у будівництві фортифікацій, у закупівлі дронів, якби він справді хотів перемоги у війні?

Сподіваюсь, що найближчому засіданні Верховна Рада обере нового голову комісії по фортифікаціях та дронах - щоб мав якусь репутаційну історію, пов'язану з війною, у нас воювали депутати Роман Лозинський та Роман Костенко, так, вони не Слуги народу, але хай влада їх контролює, бо серед депутатів-Слуг таких людей нема. Як і довіри до них.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=**********************************************************************-E9GQlkqJkuKNx18N6qm5RMbd7PoJISgA6s_XsRY3GZU-RqpYlWy2leo25tgJi2dT41pYq8AOKRvMVzUYFdZGiyaPmT6mVlkWn8qawyw&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов
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16.07.2024 04:48 Відповісти
АКТИВИ МЕДВЕДЧУКА ДВІЧІ ПРИСВОЇВ ПОВ'ЯЗАНИЙ ІЗ ТАТАРОВИМ БІЗНЕСМЕН: BIHUS.INFO ПОЯСНИЛИ, ЯК «ПЕРЕГРАЛИ» Бізнесмени змогли «зламати систему».

Недоарештовані активи обвинуваченого у державній зраді екснардепа Віктора Медведчука, серед яких https://zn.ua/ukr/anticorruption/bahatomiljonni-aktivi-medvedchuka-vkrali-z-pid-areshtu-slidi-vkazujut-na-zamishanist-op-bihusinfo.html три столичні фірми «Академ-Клуб», «Осокорки 7» і «Орєст» змогли переписати на себе двоє іноземців і київський бізнесмен Валерій Міщенко.
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16.07.2024 06:10 Відповісти
https://zn.ua/ukr/anticorruption/aktivi-medvedchuka-dvichi-prisvojiv-povjazanij-iz-tatarovim-biznesmen-bihusinfo-pojasnili-jak-perehrali-derzhavu.html https://zn.ua/ukr/anticorruption/aktivi-medvedchuka-dvichi-prisvojiv-povjazanij-iz-tatarovim-biznesmen-bihusinfo-pojasnili-jak-perehrali-derzhavu.html

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16.07.2024 06:11 Відповісти
Конгрес США непокоїть, що РФ може ділитись даними про американську зброю з Китаєм, Джерело:

Глава КНР Си Цзиньпин поставил задачу к 2027 г. превратить вооруженные силы Китая в армию «мирового класса», но данные американской разведки вызывают сомнения в том, что эту задачу можно осуществить.

Масштабная кадровая чистка в руководстве Народно-освободительной армии Китая (НОАК) связана с раскрывшимися фактами коррупции и оказалась настолько большой, что сводит на нет усилия Си по модернизации армии, и даже ставит под вопрос способность Китая вести войну, - передаёт выводы американской разведки Bloomberg.
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16.07.2024 05:08 Відповісти
Интересно, как по вашему это можно сделать?
Вы сразу пишите что-то типа
1. Заходит Блинкен в кабинет Ермака - ты уволен
2. Заходит Остин в кабинет Зеленского - так, Сырского отстраняем, возвращаем Залужного.
3...
А то не сильно понятно как вы собрались получить результат.
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16.07.2024 09:12 Відповісти
то зробіть так, щоб рашка замовкла.... навіки 😂👍
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16.07.2024 02:10 Відповісти
а самі перекопати асфальт обратно на ракетні програми?
чому завжди хтось?
ми дуркуємо на виборах, а потім волаємо - Байден, де наші Нептуни?
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16.07.2024 02:16 Відповісти
у даному випадку той гондурас напрягає Америку..
в старі добрі часи бананово-бензинові режими просто чавили американським кованим солдатським ботинком

США самі туплять:
кацапи вихвалялись блоками управління Атакамсами - чому на цих блоках немає самознищення ?
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16.07.2024 02:39 Відповісти
ми зараз за технічні проблеми Атакамсів?
чи за *********** на виборах як таку?
мені до спини чи є у Атакамсів підкрилки чі нема, не моє це діло - не фахівець.
турбує, що у України нема своїх "Атакамсів"
і тут ми знову повертаємося до виборів 19го, бо всі знають чому їх в Україні нема..., а були ж до 19го....
два таких Нептуни назавжди заспокоїли кацапнячий флагман мацкву.
остання, не забурена зеленеми в бітум "Богданаь, зробила кацапнявий жест доброї волі на Зміїному.
треба буде? - щє і не раз зробить..
так знову і знову питання до США - де наші Нептуни, Вільхи і Богдани?
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16.07.2024 02:53 Відповісти
а шо китайчята і нордічні корейці діляться з кацапнею зброєю,
це нікого нікого не турбує?
це ж класіка - вранці китайці і кореянці кацапні свої ракети і мікросхеми, a
ввечері кацапня їм обом все що вони знаю за американську зборую - це ж класіка... "12 стільців"
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16.07.2024 02:10 Відповісти
З огляду на дурнувато-наївні заборони бити наданою зброєю по промисловим і науковим центрам в кацапстані (типу щоб не було якоїсь придуманої ідіотами "ескалації") такі "переживання" мають не менш дурнуватий вигляд. Звісно кацапи діляться всією інформацією яка цікавить Китай.
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16.07.2024 02:15 Відповісти
плюсую!!
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16.07.2024 02:29 Відповісти
Божечки, який зденервований той Конгрес!
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16.07.2024 02:18 Відповісти
ви би в бубу хоч плюнунули, а не те шо б по вуху куля...
я б же хотів бачити спокійну і врівноважену реакцію палікмахтерш і тамадів - тобто Ради
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16.07.2024 02:26 Відповісти
звісно діляться, і давно. І якщо і надалі будете надавати озброєння по чайній рожці, то взагалі "натренуєте" кацапський ВПК так, що потім вам з Китаєм мало не покажеться.
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16.07.2024 02:27 Відповісти
Спочатку напхали Китай своїми передовими цивільними технологіями, перенесли туди масу технологічних виробництв, нашпигували китайськими студентами всі свої найкращі університети, а потім бідкаються, що кацапури щось там можуть повідомити китайозам такого, що їм уже й так давно відомо.

Нє, ну шо за народ?!!

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16.07.2024 02:32 Відповісти
жоден щє не сказав - я помилився, хлопці.
я голоснув за бубу, який закопав і розікрав всю українську оборонку.
мені захотілося поржати - я помилився, хлопці, пробачте!
жоден!
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16.07.2024 02:38 Відповісти
Де виробляються Айфони, Тесли і ще багато чого інтєрєсного ?

Ото ж !
Тепер Конгресу США немає чого скавчати!
Нехай подякують отого плюгавого кісінджера
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16.07.2024 02:45 Відповісти
шановний, ви впевнені шо ви ок?
який в сраці кісенджер, коли зелені горб гризуть?
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16.07.2024 02:56 Відповісти
от тепер вже в мене питань щодо прихильників буби вже нема...
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16.07.2024 03:02 Відповісти
there will be no discussing anything with you in English.
this is Ukrainian forum.
don't put copy paste ahead of you...
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16.07.2024 03:13 Відповісти
Really ? How about "In God We Trust" ? Is it already deeply divisive or not yet ?
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16.07.2024 03:56 Відповісти
тобі по англійські чи на всіx мовах, slow minded?
іди трахні сам себе!
теж саме in English - go fuck yourself!
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16.07.2024 04:22 Відповісти
не соромся : Цензор має версію англійською мовою, це значить що й коментарі можна залишати англійською
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16.07.2024 04:27 Відповісти
вам би не встромлятися...
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16.07.2024 04:33 Відповісти
хіба я сказав щось образливе ?
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16.07.2024 04:38 Відповісти
а хіба я сказав? - це було тільки побажання
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16.07.2024 04:40 Відповісти
То он вони які, - американські передвиборчі дискусії.
А ми думали, що це тільки у нас такий цирк з конями.

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16.07.2024 04:31 Відповісти
так і ми думали в Італії люди не тільки по макаронах...
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16.07.2024 04:37 Відповісти
Дуже цікаво. А про країну святого Патріка що можете повідомити?
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16.07.2024 04:54 Відповісти
ну не подобається вам в страні святого Патріка, борщ...
той i не їжте його в пабах...
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16.07.2024 05:08 Відповісти
а шо прапорці переплутав?
ну пробачте, як вас так зачепило....
так і увагу на це зважав...
впн штука тонка і завтра ви будете з кабо верде!
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16.07.2024 05:11 Відповісти
Куди нам ще якесь кабо верде (зелений мис)? В Україні й так суцільне Vova verde (зелений Вова).
Навіть кури стали нестися зеленими яйцями. Шляк би їх трафив! )))

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16.07.2024 05:42 Відповісти
а ви ж корінний ірландець? - так і думав - по акценту чютно...
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16.07.2024 05:15 Відповісти
"Those who put their trust in themselves" still use dollars where this motto is very visible. Unless they have completely switched their tenders to bitcoins or rubles.
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16.07.2024 04:25 Відповісти
guys, this is exactly what I had in mind...
one word without Cenzor English version,
one word without Google translation,
can yo you do it?
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16.07.2024 04:52 Відповісти
кароче так - вмієш мовою? - пиши мовою.
на якомусь наречії теж приймаєтсься - зрозуміємо дурня.
ні мови, ні наречія? - ну тоді клюй фасолю...
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16.07.2024 04:30 Відповісти
Рашка як васал Китаю іншого вибору то і не має.Всі адаптації вже давно злиті в Китай і будуть застосовуватись у війні з Тайванем.
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16.07.2024 02:38 Відповісти
Як я зрозумів вони готують підгрунтя щоб взагалі Україні зброї не надавати ...
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16.07.2024 05:01 Відповісти
в нас вже є президент.
всього то треба було шо би по вуху чіркнуло...
вчіться, салагі, а то вибори, 178 серій про велосіпед, а тут буяк - і ти президент!
в хокеї є таке правило, коли тобі там по літцу притіло, клюкою чи локтем - 2 хвилини пауер плеу, а якщо кров? - 4.
памьятаю того приколіста-коментатора, який кричяв bleed bleed - дай нам 4 хвилини!
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16.07.2024 05:38 Відповісти
формула дуже проста - уїхавші?
ніколи не повернуться.
вивчити мову країни де ти є? - це знайти роботу.
для наших дітей українська мова? - на рівні з батьками поспіскуватися.
як не розуміємо один одного на українській? - переходимо на мову країни де ми є.
у онуків? - ніякої української - забудьте...
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16.07.2024 06:07 Відповісти
Наполеону приписують вислів: "Гармата перестає буть секретною як тільки її перший зразок потрапляє у війська" Тим більше це стосується участі зброї у бойових діях В СРСР наприклад під час війн існували спеціальні науково-дослідницькі групи зі збирання та вивчення "трофеїв" Діяли спеціальні команди які розшукували ********** зброю та інші зразки МТЗ а також документацію та доставляли їх спеціалістам Ті їх вивчали і розробляли рекомендації для використання трофеїв на полі бою а також розробляли власні аналоги Так наприклад у нас з"явилися перші радянські кумулятивні ********** Так що нічого тут дивного нема
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16.07.2024 06:44 Відповісти
нехай не турбуються-все продано
за юані
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16.07.2024 06:48 Відповісти
Стеснительно спрашивать, мол, Конгрес по той же причине запереживал, бо Китай рядом , и прекратил сражаться за светлое будущее Вьетнама? А помнится как просоветские вьетнамцы спрашивали, а хотя бы и меня, мол, на чьей стороне будет ссср, если Китай нападет на Вьетнам. Пришлось отвечать, шо ссср не допустит нападение Китая... Да, тогда США шо-та недоучли, теперь имеют красный Вьетнам, а могли бы иметь там базу, как совки, в Кам-Рани. Тогда бы и вопрос с Тайванем не стоял так злободневно. Шо же в данном, нашем, случае Конгресс недоучитывает ... ЗЫ...Помнится в совковремя, на утренних полит пятиминутках помполит трындел о планах кремля. Мол , в свете потугов совкоэкономики"газ-трубы", с нефтепроводом "Дружба" совкосоюз будет стравливать Западную Европу со Штатами, в свою пользу. Нужно будет , чтобы Европа пошла в раздрай со Штатами- на тебе, тока для Европы, углеводороды по цене ниже мировых и амерпродукция исчезнет с твоих прилавков, бо окажется дороже европейских. Тогда у Европы с ссср - дружба, а у Европы со Штатами - промышленные войны. Надо же наказать Европу, шобы была посговорчивей, ссср резко начинала дружить со Штатами, на манер "Союз-Аполон - отпускать для Европы углеводороды, по цене выше мировых. В этом случае амерпродукция вытесняла из еврорынка собственную, европейскую, продукцию. Как оказалось, ссср так и практиковал... Возникает вопрос, мол, как кремляди опять удалось стравить Европу со Штатами? Помните трамповские закидоны, мол, НАТО - нафиг, военная помощь Европе - нафиг. Между Вашингтоном- Москвой на вторй день трампопрезиденства - мир-труд-май- дружба-сьокай-неразлей вода...
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16.07.2024 07:43 Відповісти
с
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16.07.2024 07:48 Відповісти
а
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16.07.2024 07:53 Відповісти
В'єтнам треба було випалити до тла особливо північний де були комуністи
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16.07.2024 09:14 Відповісти
Узнают диметр снаряда 155 мм? Секретные технологии 70х годов, продаваемые по всему миру?
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16.07.2024 08:11 Відповісти
Недавно говорили, что нельзя бить по НПЗ русским, это повышает цены на нефть. Хотя это понижает цены не нефть. Теперь новая сказка.
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16.07.2024 08:12 Відповісти
Як відомо - будь яка кацапська електронна вундервафля для РЕБ , РЕР та ін. туго нашпигована електронікою виробництва США та їх союзників - країн ЄС , Японії , Тайваню та ін .
Тобто США самі ж дають кацапам електронні компоненти з яких вони виготовляють прилади які й - виводять з ладу певні системи озброєнь США ))
Про це в Конгресі не хочуть поговорити ?
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16.07.2024 08:14 Відповісти
Не, они хотят Трампа, как мы когда-то по приколу.
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16.07.2024 08:16 Відповісти
Наш приколіст обіцяв припинити війну , в результаті - вогонь війни розгорівся ще більше .
Їхній приколіст теж обіцяє припинити війну ,, боюсь навіть продовжувати свою думку далі .
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16.07.2024 09:19 Відповісти
чому? є хороший варіант. Він потухне тут і розгориться в сша.
Ми пошлемо їм глибоку струбованість і зберемося в оон.
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16.07.2024 23:17 Відповісти
це кацапський варiант
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17.07.2024 07:59 Відповісти
Вони не дають, дають їх торгові партнери
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16.07.2024 11:16 Відповісти
Ну так . Напряму не постачають . Але торгових партнерів можна контролювати , а цього чомусь не робиться . Або робиться але - так сяк , недостатньо . Бо судячи з повідомлень в змі , і наших військових - потік електроніки до паРаші не припиняється , навіть навпаки - росте .
Все тому що - гроші не пахнуть . Бізнес цікавить тільки прибуток . ! Війна , руйнування , вбивства десь когось якщо це не зачіпає його напряму , йому - до лампочки . І навіть інтереси власної країни .
Блокування постачання електроніки американського виробництва до паРаші , в першу чергу - в інтересах Пентагону . Але це наразі хвилює більше Україну ніж США .
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16.07.2024 11:41 Відповісти
Нафуя вас перемагати? Ви самі злиєтесь на перегонах, як ми 5 років тому.
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16.07.2024 10:33 Відповісти
 
 