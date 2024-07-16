На севере Киевщины зафиксирован "Шахед"
На севере Киевской области зафиксирован ударный дрон "Shahed".
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксирован Шахед на севере Киевской области", - говорится в сообщении.
Мені у Франції треба стримуватися, щоб не кинутися бити морду уззкім.
Але не втрималася. Шарпалися з уззкою, яка розповідала, як любить путіна.
Це у неї пам'ять та спогади, про її молодії роки та походеньки …
у кабаєвої, теж саме ! Вспомнила баба, як дівкою була!