На севере Киевщины зафиксирован "Шахед"

На севере Киевской области зафиксирован ударный дрон "Shahed".

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован Шахед на севере Киевской области", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В двух районах Киевщины зафиксировано падение обломков "шахедов", пострадавших нет