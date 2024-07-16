РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7285 посетителей онлайн
Новости Война
1 525 2

На севере Киевщины зафиксирован "Шахед"

На півночі Київщини зафіксовано шахед

На севере Киевской области зафиксирован ударный дрон "Shahed".

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован Шахед на севере Киевской области", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В двух районах Киевщины зафиксировано падение обломков "шахедов", пострадавших нет

Автор: 

Киевская область (4370) Воздушные силы (2702)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як це все *******!
Мені у Франції треба стримуватися, щоб не кинутися бити морду уззкім.
Але не втрималася. Шарпалися з уззкою, яка розповідала, як любить путіна.
показать весь комментарий
16.07.2024 09:59 Ответить
Так, вона ж правду Вам сказала, що вона,любить його прутень!
Це у неї пам'ять та спогади, про її молодії роки та походеньки …
у кабаєвої, теж саме ! Вспомнила баба, як дівкою була!
показать весь комментарий
16.07.2024 10:08 Ответить
 
 