В двух районах Киевщины зафиксировано падение обломков "шахедов", пострадавших нет

Ночью российские захватчики атаковали Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога продолжалась почти всю ночь.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В области работали силы ПВО. Объекты гражданской и критической инфраструктуры не повреждены. Пострадавших нет. Падение обломков дронов фиксируются в 2 районах", - говорится в сообщении.

Так, в одном из населенных пунктов обломки упали на частный двор, произошло возгорание стерни. Пожар оперативно ликвидирован. Повреждены два нежилых здания, в частности выбиты окна, посечены фасады.

Также зафиксировано падение обломков вне населенных пунктов на открытой местности.

