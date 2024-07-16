РУС
В двух районах Киевщины зафиксировано падение обломков "шахедов", пострадавших нет

Шахеди атакували Київську область

Ночью российские захватчики атаковали Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога продолжалась почти всю ночь.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В области работали силы ПВО. Объекты гражданской и критической инфраструктуры не повреждены. Пострадавших нет. Падение обломков дронов фиксируются в 2 районах", - говорится в сообщении.

Так, в одном из населенных пунктов обломки упали на частный двор, произошло возгорание стерни. Пожар оперативно ликвидирован. Повреждены два нежилых здания, в частности выбиты окна, посечены фасады.

Также зафиксировано падение обломков вне населенных пунктов на открытой местности.

