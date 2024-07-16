В двух районах Киевщины зафиксировано падение обломков "шахедов", пострадавших нет
Ночью российские захватчики атаковали Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога продолжалась почти всю ночь.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"В области работали силы ПВО. Объекты гражданской и критической инфраструктуры не повреждены. Пострадавших нет. Падение обломков дронов фиксируются в 2 районах", - говорится в сообщении.
Так, в одном из населенных пунктов обломки упали на частный двор, произошло возгорание стерни. Пожар оперативно ликвидирован. Повреждены два нежилых здания, в частности выбиты окна, посечены фасады.
Также зафиксировано падение обломков вне населенных пунктов на открытой местности.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль