У двох районах Київщини зафіксовано падіння уламків "шахедів", постраждалих немає
Вночі російські загарбники атакували Київщину ударними дронами. Повітряна тривога тривала майже всю ніч.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"В області працювали сили ППО. Об’єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджені. Постраждалих немає. Падіння уламків дронів фіксуються в 2 районах", - йдеться в повідомленні.
Так, в одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвірʼя, сталося займання стерні. Пожежу оперативно ліквідовано. Пошкоджено дві нежитлові будівлі, зокрема вибито вікна, посічено фасади.
Також зафіксовано падіння уламків поза межами населених пунктів на відкритій місцевості.
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