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Новини Війна
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На півночі Київщини зафіксовано "Шахед"

На півночі Київщини зафіксовано шахед

На півночі Київщині зафіксовано ударний дрон "Shahed".

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано Шахед на півночі Київської області", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У двох районах Київщини зафіксовано падіння уламків "шахедів", постраждалих немає

Автор: 

Київська область (4131) Повітряні сили (2808)


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Як це все *******!
Мені у Франції треба стримуватися, щоб не кинутися бити морду уззкім.
Але не втрималася. Шарпалися з уззкою, яка розповідала, як любить путіна.
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16.07.2024 09:59 Відповісти
Так, вона ж правду Вам сказала, що вона,любить його прутень!
Це у неї пам'ять та спогади, про її молодії роки та походеньки …
у кабаєвої, теж саме ! Вспомнила баба, як дівкою була!
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16.07.2024 10:08 Відповісти
 
 