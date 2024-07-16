На півночі Київщини зафіксовано "Шахед"
На півночі Київщині зафіксовано ударний дрон "Shahed".
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано Шахед на півночі Київської області", - йдеться в повідомленні.
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Мені у Франції треба стримуватися, щоб не кинутися бити морду уззкім.
Але не втрималася. Шарпалися з уззкою, яка розповідала, як любить путіна.
Це у неї пам'ять та спогади, про її молодії роки та походеньки …
у кабаєвої, теж саме ! Вспомнила баба, як дівкою була!