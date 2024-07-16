Орбан написал главе Евросовета Мишелю "миротворческое" письмо о войне в Украине, - Bild
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своих "мирных вояжей" написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором высказался о войне в Украине и дипломатических отношениях с Россией.
Об этом пишет германское издание Bild, которое получило доступ к письму Орбана, передает Цензор.НЕТ.
О чем написал Орбан?
В письме Орбан предоставляет "краткую оценку" своих недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом, а также "некоторые предложения для вашего рассмотрения".
О войне РФ против Украины премьер Венгрии написал так: "В целом можно констатировать, что интенсивность военного конфликта радикально усилится в ближайшее время".
В письме также говорится о необходимости восстановления дипломатических отношений с РФ и "политического наступления" на Глобальный Юг.
Также Орбан призвал к переговорам о "мирной конференции" с Китаем, "уважение которого было потеряно из-за позиции ЕС относительно войны в Украине".
Критика Байдена
Также венгерский премьер пишет о своих переговорах с Дональдом Трампом и критикует действующего президента США Джо Байдена, который, как утверждает Орбан, "не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он начнет новую политику".
Однако глава правительства Венгрии хвалит Трампа: "Я могу с уверенностью сказать, что сразу после своей победы на выборах он не будет ждать до своей инаугурации, а сразу же будет готов немедленно выступить в роли мирного посредника. У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет".
В то же время Орбан также предупреждает, что победа Трампа на выборах дорого обойдется ЕС: "Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины".
Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан ознакомил лидеров ЕС со своим "мирным планом" по результатам визитов в Киев и Москву.
Совдепія, в часи застою….
План скурив?
поділення Угорщіни між Румунією,Словаччиною та Австрією??
а переселення всіх угорців в Рязань??
==========
Чисто як на гоп-стопі - "давай гаманець із мобілою і розлучайся мирно друзями, або отримуєш по рилу і ми в тебе те саме конфісковуємо"
* САУ Гіацинт - вичерпані, на базах зберігання тільки мотлох, вже пішло помітне скорочення у військах;
* МТЛБ - вичерпані, на базах зберігання тільки мотлох, вже пішло катастрофічне скорочення у військах, нові штурмові роти комплектуються цивільним автотранспортом типу "китайських баггі".
* Парк танків - виснажений, бази зберігання містять не більше 700 танків всіх типів, доступних для відновлення, все інше - канібалізований мотлох. У військах, вірогідно, на поточний момент не більше 1000 танків "на ходу" (у порівнянні з 3000 на початок 2022 року!). Ще десь 600 танків - на майданчиках танкоремонтних заводів - і вони не встигають їх ремонтувати - кількість танків там тільки росте.
Тож ТАК!!! "інтенсивність військового конфлікту радикально посилиться найближчим часом" - ***** орбану на вушко ж сказав. Всього ж достатньо. Саме тому ***** вирішив нову мобілізацію провести - під назвою "ротація". Для чого всіх мобиків, що вже є у військах - на контракт перевести...
значить той хто цьомав трампиню в сраку - стане менше їсти.
Сам чЮрбан може в Китаї на конференціях підхачовуватись, а його виборці хай більше бульби садять.
Тобто в сухому залишку орбан шестерить у ху-йла який розв'язав війну, шестерить у китайози який спонсорує війну і шестерить у трампа який перекладе трати на війну на твій же ЕС?
Так ти чий козачок, орбан?
Отоді він дійсно буде мирним та позитивно вплине на світовий порядок.