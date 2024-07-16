Орбан написал главе Евросовета Мишелю "миротворческое" письмо о войне в Украине, - Bild

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своих "мирных вояжей" написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором высказался о войне в Украине и дипломатических отношениях с Россией.

Об этом пишет германское издание Bild, которое получило доступ к письму Орбана, передает Цензор.НЕТ.

О чем написал Орбан?

В письме Орбан предоставляет "краткую оценку" своих недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом, а также "некоторые предложения для вашего рассмотрения".

О войне РФ против Украины премьер Венгрии написал так: "В целом можно констатировать, что интенсивность военного конфликта радикально усилится в ближайшее время".

В письме также говорится о необходимости восстановления дипломатических отношений с РФ и "политического наступления" на Глобальный Юг.

Также Орбан призвал к переговорам о "мирной конференции" с Китаем, "уважение которого было потеряно из-за позиции ЕС относительно войны в Украине".

Критика Байдена

Также венгерский премьер пишет о своих переговорах с Дональдом Трампом и критикует действующего президента США Джо Байдена, который, как утверждает Орбан, "не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он начнет новую политику".

Однако глава правительства Венгрии хвалит Трампа: "Я могу с уверенностью сказать, что сразу после своей победы на выборах он не будет ждать до своей инаугурации, а сразу же будет готов немедленно выступить в роли мирного посредника. У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет".

В то же время Орбан также предупреждает, что победа Трампа на выборах дорого обойдется ЕС: "Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины".

