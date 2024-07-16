РУС
Орбан написал главе Евросовета Мишелю "миротворческое" письмо о войне в Украине, - Bild

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан написав листа голові Євроради Шарлю Мішелю

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своих "мирных вояжей" написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором высказался о войне в Украине и дипломатических отношениях с Россией.

Об этом пишет германское издание Bild, которое получило доступ к письму Орбана, передает Цензор.НЕТ.

О чем написал Орбан?

В письме Орбан предоставляет "краткую оценку" своих недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом, а также "некоторые предложения для вашего рассмотрения".

О войне РФ против Украины премьер Венгрии написал так: "В целом можно констатировать, что интенсивность военного конфликта радикально усилится в ближайшее время".

Также читайте: Фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию после "мирных вояжей" Орбана

В письме также говорится о необходимости восстановления дипломатических отношений с РФ и "политического наступления" на Глобальный Юг.

Также Орбан призвал к переговорам о "мирной конференции" с Китаем, "уважение которого было потеряно из-за позиции ЕС относительно войны в Украине".

Критика Байдена

Также венгерский премьер пишет о своих переговорах с Дональдом Трампом и критикует действующего президента США Джо Байдена, который, как утверждает Орбан, "не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику США, и поэтому нельзя ожидать, что он начнет новую политику".

Читайте также: Трамп готов стать посредником в мирных переговорах между РФ и Украиной после избрания его президентом США, - Орбан

Однако глава правительства Венгрии хвалит Трампа: "Я могу с уверенностью сказать, что сразу после своей победы на выборах он не будет ждать до своей инаугурации, а сразу же будет готов немедленно выступить в роли мирного посредника. У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет".

В то же время Орбан также предупреждает, что победа Трампа на выборах дорого обойдется ЕС: "Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины".

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан ознакомил лидеров ЕС со своим "мирным планом" по результатам визитов в Киев и Москву.

Также читайте: Орбан после визита в РФ направил ЕС письмо о путинском "мире для Украины"

П'ята колона. Поквапились свого часу з прийомом Угорщини до ЄС і НАТО.
16.07.2024 10:05 Ответить
Це його таке хобі, гадити і писати листи, щоб втягнути, у лайно воєнного злочинця прутіна, і інших людей, як сам, у ньому уже вимазавсЯ!!
Совдепія, в часи застою….
16.07.2024 10:04 Ответить
той "мирний план"містить
поділення Угорщіни між Румунією,Словаччиною та Австрією??
а переселення всіх угорців в Рязань??
16.07.2024 10:10 Ответить
Це підлість. Ота брудна і липка, від якою верне. Видно, як він смакує її аби нею плюнути кожному і побачити як від неї обтираються мовчки, замість того, щоб всім плюнути в нього разом.
показать весь комментарий
16.07.2024 10:07 Ответить
І де той план? Одна лицимірна жижа.
План скурив?
показать весь комментарий
16.07.2024 10:04 Ответить
Так ,а де мирний план?
показать весь комментарий
16.07.2024 10:05 Ответить
Ось тому нас і не беруть ні до ЄС, ні до НАТО. Бачать, як у нас п'ята колона добре живе вже 30 з копійкою років.
показать весь комментарий
16.07.2024 10:47 Ответить
"Загалом можна констатувати, що інтенсивність військового конфлікту радикально посилиться найближчим часом".
==========

Чисто як на гоп-стопі - "давай гаманець із мобілою і розлучайся мирно друзями, або отримуєш по рилу і ми в тебе те саме конфісковуємо"
показать весь комментарий
16.07.2024 10:19 Ответить
Незалежні осінтери, шляхом аналізу супутникових фото баз зберігання, довели:
* САУ Гіацинт - вичерпані, на базах зберігання тільки мотлох, вже пішло помітне скорочення у військах;
* МТЛБ - вичерпані, на базах зберігання тільки мотлох, вже пішло катастрофічне скорочення у військах, нові штурмові роти комплектуються цивільним автотранспортом типу "китайських баггі".
* Парк танків - виснажений, бази зберігання містять не більше 700 танків всіх типів, доступних для відновлення, все інше - канібалізований мотлох. У військах, вірогідно, на поточний момент не більше 1000 танків "на ходу" (у порівнянні з 3000 на початок 2022 року!). Ще десь 600 танків - на майданчиках танкоремонтних заводів - і вони не встигають їх ремонтувати - кількість танків там тільки росте.

Тож ТАК!!! "інтенсивність військового конфлікту радикально посилиться найближчим часом" - ***** орбану на вушко ж сказав. Всього ж достатньо. Саме тому ***** вирішив нову мобілізацію провести - під назвою "ротація". Для чого всіх мобиків, що вже є у військах - на контракт перевести...
показать весь комментарий
16.07.2024 10:20 Ответить
"Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України".

значить той хто цьомав трампиню в сраку - стане менше їсти.
Сам чЮрбан може в Китаї на конференціях підхачовуватись, а його виборці хай більше бульби садять.
показать весь комментарий
16.07.2024 10:27 Ответить
Бгг.
Тобто в сухому залишку орбан шестерить у ху-йла який розв'язав війну, шестерить у китайози який спонсорує війну і шестерить у трампа який перекладе трати на війну на твій же ЕС?
Так ти чий козачок, орбан?
показать весь комментарий
16.07.2024 10:36 Ответить
Так буває - сере людина собі у штани, розуміє що сере, розуміє що у своїж штани, а зупинитись неможе...
показать весь комментарий
16.07.2024 10:46 Ответить
Можу лише порадити Орбану вигравіювати цей мирний план на листі скла, потім подрібнити його блендером і зжерти в компанії з путлєром, Кімом, Сі, та Хаменеї .
Отоді він дійсно буде мирним та позитивно вплине на світовий порядок.
показать весь комментарий
16.07.2024 11:34 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2024 11:50 Ответить
 
 