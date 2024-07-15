Орбан направил свой "мирный план" лидерам ЕС
Премьер Венгрии Виктор Орбан ознакомил лидеров ЕС со своим "мирным планом" по результатам визитов в Киев и Москву.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet, об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
По его словам, план Виктора Орбана сейчас лежит на столе каждого премьер-министра ЕС.
Балаж Орбан заявил, что по результатам поездок в Киев и Москву стало понятно, что Украина и Россия очень решительно настроены воевать.
"И без вмешательства внешних посредников мы, к сожалению, увидим очень жестокие разрушения в ближайшие месяцы", - добавил он.
После этого, сказал Орбан, Венгрия начала переговоры с потенциальными посредниками: Китаем, Турцией и Дональдом Трампом.
"Но европейцы и нынешняя администрация США выступают за продолжение войны. Премьер-министр написал лидерам ЕС о переговорах, результате первой фазы миротворческой миссии и венгерских предложениях. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании войны и прекращении кровопролития, она должна сейчас разработать и осуществить изменение направления...
Венгрия является способным посредником, как показали последние две недели, и наша задача сейчас - совместить этот новый подход и попытаться убедить страны-члены Европейского Союза в плане Виктора Орбана", - добавил политический директор премьер-министра Венгрии.
Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Киев 2 июля, тогда он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля в рамках своей "миротворческой миссии".
В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
різні орбани з фіцами та шрьодерами з меркелями....!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
куйло ВСЕ ВСЕМ обещал и ничего не выполнил.
Верить Гаазкому педофилу владимиру путину - НЕЛЬЗЯ ни одного раза.
По-друге - Трам такий же гопнік як і путін
Він лише бере на понт як путін - "мірняк за два дня"
Бо Трам дуже хоче щоб "мірняк" Україна підписала ДО його президенства, і Трамп ДУЖЕ не ХОЧЕ що "мірняк" був ПІД ЧАС його презіденства.
По-третє - США керують Парламент і президент. А Парламент це не Трамп.
По-четверте - Україна отримає велику допомогу і З ЄВРОПИ і від Канади і від Австралії....
По-п'яте - Україна суттєво НАРОСТИЛА і ще наростить до приходу Трампа ВЛАСНЕ військове виробництво.
Так що Трамп у БЕРЕЗНІ це не Трамп ЗАРАЗ.
СЛАВА УКРАЇНІ та ЗСУ!
Урегулювання чехословацької проблеми, яке зараз досягнуто, є, на мій погляд, лише прелюдією до більшого врегулювання, в якому вся Європа може знайти мир. Сьогодні вранці я мав ще одну розмову з канцлером Німеччини гером Гітлером, і ось папір, на якому його, а також моє, ім'я (показує документ натовпу). Дехто з вас, можливо, вже чув, що тут міститься, але я хотів би просто прочитати це вам: «...Ми розглядаємо угоду, підписану вчора ввечері, і англо-німецьку морську угоду як символ бажання наших двох народів більше ніколи не воювати один з одним».
Пізніше того ж дня надворі перед Даунінґ-стріт, 10 він знову прочитав угоду і сказав:
Дорогі друзі, вдруге в нашій історії британський прем'єр-міністр повернувся з Німеччини, несучи мир з честю. Я вірю, що це мир для нашого часу. Від щирого серця дякуємо. Ідіть додому і спокійно виспіться.
результат - гітлер в Парижі...
США дозволу бити по РФ не дають, літаки РФ залишаються цілі на авіабазах і щотижня безкарно нас ********... реальних санкцій, які б зупинили фінансування війни і убили експорт нафти та газу з РФ ніхто не вводить... дають нам зброю якою війни не виграти... Захід все влаштовує СССР2 нема, ескалації нема... а то що помирають і продовжать помирати українці всім пофігу... при такому розкладі ми дійдемо то тих же мирних переговорів про які говорить Орбан, тільки до того ще положимо декілька сотень тисяч наших людей в окопах... потім адміністрація Зеленського відправить переговорників, як це вже було на початку війни і говоритиме, що інших варіантів нема...
Йдуть активні закулісні перемовини про припинення вогню . А плебс годують перемохами і войною до пабєди .
Я навіть думаю , що основний план готовий і прийнятий - торгуються лише активно ,щоб вибити максимально кращі умови .
Подивіться - кабмін України скоротив бюджет на оборону 2025-2027 року з 2,2 трильйону до 1,5 трильйону . ЧИ СКОРОЧУЮТЬ ВОЄННІ БЮДЖЕТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ ? НІ - ЇХ ЗБІЛЬШУЮТЬ .
А якщого його зменшують - отже домовленостей досягнуто . І про них скажуть лохторату ,коли все буде узгоджено . А поки - ШОУ МАСТ ГООН
