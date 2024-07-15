Орбан направил свой "мирный план" лидерам ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан ознакомил лидеров ЕС со своим "мирным планом" по результатам визитов в Киев и Москву.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet, об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

По его словам, план Виктора Орбана сейчас лежит на столе каждого премьер-министра ЕС.

Балаж Орбан заявил, что по результатам поездок в Киев и Москву стало понятно, что Украина и Россия очень решительно настроены воевать.

"И без вмешательства внешних посредников мы, к сожалению, увидим очень жестокие разрушения в ближайшие месяцы", - добавил он.

После этого, сказал Орбан, Венгрия начала переговоры с потенциальными посредниками: Китаем, Турцией и Дональдом Трампом.

"Но европейцы и нынешняя администрация США выступают за продолжение войны. Премьер-министр написал лидерам ЕС о переговорах, результате первой фазы миротворческой миссии и венгерских предложениях. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании войны и прекращении кровопролития, она должна сейчас разработать и осуществить изменение направления...

Венгрия является способным посредником, как показали последние две недели, и наша задача сейчас - совместить этот новый подход и попытаться убедить страны-члены Европейского Союза в плане Виктора Орбана", - добавил политический директор премьер-министра Венгрии.

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Киев 2 июля, тогда он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля в рамках своей "миротворческой миссии".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

