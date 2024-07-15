РУС
Орбан направил свой "мирный план" лидерам ЕС

Орбан відправив лідерам ЄС свій мирний план

Премьер Венгрии Виктор Орбан ознакомил лидеров ЕС со своим "мирным планом" по результатам визитов в Киев и Москву.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet, об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

По его словам, план Виктора Орбана сейчас лежит на столе каждого премьер-министра ЕС.

Балаж Орбан заявил, что по результатам поездок в Киев и Москву стало понятно, что Украина и Россия очень решительно настроены воевать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 стран ЕС будут бойкотировать встречи министров Евросоюза во время председательства Венгрии

"И без вмешательства внешних посредников мы, к сожалению, увидим очень жестокие разрушения в ближайшие месяцы", - добавил он.

После этого, сказал Орбан, Венгрия начала переговоры с потенциальными посредниками: Китаем, Турцией и Дональдом Трампом.

"Но европейцы и нынешняя администрация США выступают за продолжение войны. Премьер-министр написал лидерам ЕС о переговорах, результате первой фазы миротворческой миссии и венгерских предложениях. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании войны и прекращении кровопролития, она должна сейчас разработать и осуществить изменение направления...

Венгрия является способным посредником, как показали последние две недели, и наша задача сейчас - совместить этот новый подход и попытаться убедить страны-члены Европейского Союза в плане Виктора Орбана", - добавил политический директор премьер-министра Венгрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель соберет глав МИД стран ЕС в августе, чтобы они не попали на встречу в Венгрии, - Politico

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Киев 2 июля, тогда он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля в рамках своей "миротворческой миссии".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об Орбане: Не все лидеры могут вести переговоры о мире

Венгрия (2138) Евросоюз (17623) Орбан Виктор (543)
+16
Прогнозовано. Пуйлу потрібна передишка. З накопиченням ударної сили. Потім звинуватить Україну в порушенні перемир'я, і знову вдарить. Бо Зельоні в той час будуть продовжувати дерибанити як скажені, а не займатись укріпленнями та посиленням оборони.
15.07.2024 12:14
+11
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти

різні орбани з фіцами та шрьодерами з меркелями....!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
15.07.2024 12:10
+11
Шо це за х.ня - мирний план Орбана ?
..
15.07.2024 12:14
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти

різні орбани з фіцами та шрьодерами з меркелями....!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
15.07.2024 12:10
Писати жирним текстом - це неповага до інших.
15.07.2024 12:15
Писати жирним текстом - це неповага до інших руZZкого міра!
15.07.2024 12:31
Алекс вам треба повернуться і очолити для початку взвод!
15.07.2024 16:13
напишіть в якому підрозділі ви воюєте або служите, я відішлю туди своє резюме...

p.S. взводом та ротою (по-укр. чота) я вже при савітскому саюзу командував...
хотілося б відразу батальон або дивізіон....
16.07.2024 20:10
Орбан уже обо всем договорился. Он не просто так бегает к *****. ***** ему пообещал закарпатье и дешовый газ с нефтью напрямую через Украину без наценки Украины. Ни для кого же не секрет что в 2022 году Венгрия уже держала на поготове войска чтобы войти на закарпатье под видом миротворцев. Так что все вполне просто и обяснимо.
15.07.2024 12:40

Ну шедевр же.
куйло ВСЕ ВСЕМ обещал и ничего не выполнил.
Верить Гаазкому педофилу владимиру путину - НЕЛЬЗЯ ни одного раза.
Надувать старика кабаева - можно
15.07.2024 12:56
Зря вы так легкомысленно к етому относитесь. Вы так же смеялись когда вам говорили что ***** готовит нападение на Украину, называли меня паникером и тд. ***** сейчас всем обещает и раздает все что угодно лишь бы победить Украину. Другое дело что со временем он ето отберет. Но нам то сейчас и потом от етого будет не легче. А насчет закарпатья и полном раздербане Украины после капитуляции ето вполне реально. Трамп уже открыто заявляет что поставит Украину в такие условия что мы сами капитулируем и разбежимся. А нашим соседям останется только успевать отхватывать куски от нашей страны, при етом расказывая что они таким образом нас спасают от голода и концлагерей
показать весь комментарий
15.07.2024 13:06
По-перше - Трамп якщо стане президентом - то аж у БЕРЕЗНІ наступного року - аж через рік!!!
По-друге - Трам такий же гопнік як і путін
Він лише бере на понт як путін - "мірняк за два дня"
Бо Трам дуже хоче щоб "мірняк" Україна підписала ДО його президенства, і Трамп ДУЖЕ не ХОЧЕ що "мірняк" був ПІД ЧАС його презіденства.
По-третє - США керують Парламент і президент. А Парламент це не Трамп.
По-четверте - Україна отримає велику допомогу і З ЄВРОПИ і від Канади і від Австралії....
По-п'яте - Україна суттєво НАРОСТИЛА і ще наростить до приходу Трампа ВЛАСНЕ військове виробництво.
Так що Трамп у БЕРЕЗНІ це не Трамп ЗАРАЗ.
СЛАВА УКРАЇНІ та ЗСУ!
15.07.2024 13:21
Ага. Раскажи ты ето кому то еще. После того как трамп даже не будучи президентом запугиванием, угрозами или подкупом, заблокировал нам на год поставки оружия, и помог етим рашистам захватить десятки населенных пунктов. И про демократию в США тоже уже хватит. Трамп пытается построить диктатуру. А *мирняк* трамп с помощью своей ручно прессы и росийской пропаганды назовет самой большой победой 21 века и миром которого он добился. А дальше его не интересует что будет, и что Украина под окупацией окажется и что миллионы украинцев в концлагерях окажутся.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:36
Інавгурація обраного президента США запланована на 20 січня 2025 року.
показать весь комментарий
Есть известное направление, куда стоит отправить Орбана.
15.07.2024 12:12
Прогнозовано. Пуйлу потрібна передишка. З накопиченням ударної сили. Потім звинуватить Україну в порушенні перемир'я, і знову вдарить. Бо Зельоні в той час будуть продовжувати дерибанити як скажені, а не займатись укріпленнями та посиленням оборони.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:14
Шо це за х.ня - мирний план Орбана ?
..
15.07.2024 12:14
Літак з Чемберленом приземлився на аеродромі Гестон 30 вересня 1938 року. Вийшовши з нього, він виступив з промовою до натовпу, який очікував його:

Урегулювання чехословацької проблеми, яке зараз досягнуто, є, на мій погляд, лише прелюдією до більшого врегулювання, в якому вся Європа може знайти мир. Сьогодні вранці я мав ще одну розмову з канцлером Німеччини гером Гітлером, і ось папір, на якому його, а також моє, ім'я (показує документ натовпу). Дехто з вас, можливо, вже чув, що тут міститься, але я хотів би просто прочитати це вам: «...Ми розглядаємо угоду, підписану вчора ввечері, і англо-німецьку морську угоду як символ бажання наших двох народів більше ніколи не воювати один з одним».

Пізніше того ж дня надворі перед Даунінґ-стріт, 10 він знову прочитав угоду і сказав:

Дорогі друзі, вдруге в нашій історії британський прем'єр-міністр повернувся з Німеччини, несучи мир з честю. Я вірю, що це мир для нашого часу. Від щирого серця дякуємо. Ідіть додому і спокійно виспіться.
15.07.2024 12:14
цевсе вірно !!! цивілізованиий захід тоді "проморгав" не тільки коричневих нацистів з Адіком на чолі, алей їх кровних друзів, братів по зброї червоних комуно-нацистів, кацапо-совків йоськи сталіна (джугашвілі) що привели Адіки до влади в Німетчині в 1933 році, допомогли йому побудувати 3Рейх !!!
15.07.2024 12:29 Ответить
а перемир'я, підписане Францією (Петенем) в році 1940, війну не закінчило..

результат - гітлер в Парижі...
показать весь комментарий
сподіваюсь що "план орбана" на гарному туалетному папері і ніхто дупу не подряпає
15.07.2024 12:25
Хто там ближче - прибийте вже цього паприкашника!
15.07.2024 12:25
Рясно в останній час стало цих "мирних планів", тепер новий - зі смаком Орбана.
15.07.2024 12:31
ПНХ тварь. Ета жаба уже давно просится к кобзону на концерт
15.07.2024 12:36
Хай той лофас роскаже де його катонаї були напередодні 24.02.2022. Зокрема мостопонтонні частини та мотопіхота.
15.07.2024 12:39
показать весь комментарий
Цікаво, куди після цього направили Орбана лідери ЄС?
Мабуть, як на картинці вище 😂
15.07.2024 12:43
У нас у селі був один дурник від народження...
Якось він насрав сам собі у шапку й ходив всім показував.
Може якийсь орбанівський родич...
показать весь комментарий
Якщо глянути реально на ситуацію.
США дозволу бити по РФ не дають, літаки РФ залишаються цілі на авіабазах і щотижня безкарно нас ********... реальних санкцій, які б зупинили фінансування війни і убили експорт нафти та газу з РФ ніхто не вводить... дають нам зброю якою війни не виграти... Захід все влаштовує СССР2 нема, ескалації нема... а то що помирають і продовжать помирати українці всім пофігу... при такому розкладі ми дійдемо то тих же мирних переговорів про які говорить Орбан, тільки до того ще положимо декілька сотень тисяч наших людей в окопах... потім адміністрація Зеленського відправить переговорників, як це вже було на початку війни і говоритиме, що інших варіантів нема...
15.07.2024 12:46
А хто вам сказав що россія підпише з нами мирні угоди? ви новини читьаєте,***** заявило що не буде ніяких мирних переговорів тільки повна капітуляція і виведення Українських війск з лівобережної України,розпуск армії,друга російска мова державна,зняття санкцій,виплата репарацій россії за обстріли її території..який ***** Орбан просніться ви обірались? )))ви мабуть у Львові чи в Тернополі жевете що так спокійно мрієте віддати ***** моє рідне Запроіжжя
15.07.2024 13:07
15.07.2024 13:07 Ответить
1. Тільки 4 області
2. Нейтральний статус.

інші умови, ви вигадали самі...
15.07.2024 16:28
це сьогодні 4. завтра буде більше
15.07.2024 23:43
Етого питараса который распиарил себя и создал антиукраинскую и антиевропейскую коалицию нужно опустить на землю и затоптать в грязь откуда оно вылезло. Почему наша власть не присылает Венгрии ноту протеста за работу на врага? Почему наши СМИ не печатают про коррупционные схемы и его похождения в кремль благодаря которым оно пролезло во власть? Его нужно вообще сделать персоной нон грата, а не принимать с почестями в Киеве ету путинскую *********** плесень
показать весь комментарий
мене це постійно дивує. Я подав би в суд
15.07.2024 23:44
Я не впевнен, що цей туризм то була самодіяльність. З трибуни можно кричати що завгодно. А тихенько - Вітя поїдь, поговори.
показать весь комментарий
Звичайно - що це не самодіяльність . Ця поїЗдка санкціонована всіма сторонами - США ,РОСІЄЮ ТА УКРАЇНОЮ. Орбан передає інформацію ,яку не можна передати звичайними каналами .

Йдуть активні закулісні перемовини про припинення вогню . А плебс годують перемохами і войною до пабєди .

Я навіть думаю , що основний план готовий і прийнятий - торгуються лише активно ,щоб вибити максимально кращі умови .

Подивіться - кабмін України скоротив бюджет на оборону 2025-2027 року з 2,2 трильйону до 1,5 трильйону . ЧИ СКОРОЧУЮТЬ ВОЄННІ БЮДЖЕТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ ? НІ - ЇХ ЗБІЛЬШУЮТЬ .

А якщого його зменшують - отже домовленостей досягнуто . І про них скажуть лохторату ,коли все буде узгоджено . А поки - ШОУ МАСТ ГООН
15.07.2024 13:14
На вопрос, почему Орбан так выглядит, плешивый бункерный утырок ответил; "На-ду-ли!"
15.07.2024 12:59
Сподіваюсь, мир прийде і колись в Україні буде площа імені Орбана, на якій буде строяти памʼятник геноциду українського народу, влаштованого режимом диктатораЗеленського.
15.07.2024 13:03
З якого дуба ти впав?
15.07.2024 14:27
Шльонндро московська, геноцид українського ннароду влаштував режим фюрера путіна, а не Зеленського.
15.07.2024 14:27
"...побачимо дуже жорстокі руйнування в найближчі місяці", - додав він.

цей чурбан, говоряча голова терориста хла,
який шантажує Європу, та цілий світ..
показать весь комментарий
орбан не так хоче миру, як знищення України..
показать весь комментарий
Ну це ще один "Будапештський меморандум". Тепер гарантами будуть рашенстан, північна корея, іран, китай та може індія. А головні підписанти - Орбан, Кім-Йух-Ин, моржове ху'ло ну і далі по списку. Чим не новий сезон "95 кварталу"?
15.07.2024 13:09
До речі, в разі реалізації такого плану миру, будуть і позитивні моменти. Наприклад, ті, кого не вб'ють або не зашлють на Колиму (золото добувати), зможуть поїхати в північну корею на літній відпочинок (а то позвикали їздити в Італію, в Іспанію...).
15.07.2024 13:17
наверное это очень плохо, но как я желаю венграм вернуться в приуралье
15.07.2024 13:26
звідти вся Південно-Східна Європа
15.07.2024 16:29
я бажаю ще гіршого - щоб їх бомбили як нас.
15.07.2024 23:45
Млять. План Орбана - в студию!
15.07.2024 17:12
