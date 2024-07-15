Боррель соберет глав МИД стран ЕС в августе, чтобы они не попали на встречу в Венгрии, - Politico

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель намерен собрать руководителей МИД стран Евросоюза в те же дни, когда Венгрия запланировала аналогичное совещание в Будапеште.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов.

Венгрия, которая председательствует в Совете ЕС, планирует провести встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС в Будапеште 28-29 августа. Это, отмечает издание, является прекрасной возможностью для Орбана попытаться сформировать программу внешней политики блока.

Однако, как заявил один из дипломатов, если в те же дни состоится официальное заседание Совета ЕС по иностранным делам, организованное верховным представителем, министры не смогут приехать в Будапешт.

Другой собеседник издания отметил, что, бойкотируя встречу в Будапеште, министры иностранных дел хотят "послать четкий сигнал о том, что Венгрия не выступает от имени ЕС".

По данным газеты, проведение параллельной встречи обсуждается несколькими странами ЕС, в частности Германией и Францией. Соответствующий план, как ожидается, будет представлен 17 июля.

