РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7847 посетителей онлайн
Новости
5 003 8

6 стран ЕС будут бойкотировать встречи министров Евросоюза во время председательства Венгрии

6 країн ЄС бойкотуватимуть міністерські засідання поки головує Угорщина

Министр по вопросам Европы правительства Швеции Джессика Росвалл заявила, что шведская сторона и еще пять стран ЕС не будут направлять министров на заседания, которые организует Венгрия в рамках своего председательства в Совете ЕС, в знак протеста.

Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что решение приняли в знак протеста против переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана с Владимиром Путиным.

"Действия Венгрии во время председательства (в Совете ЕС. - Ред.) являются вредными и должны иметь последствия. Поэтому Швеция не будет участвовать на политическом уровне в неформальных правительственных встречах в июле", - подчеркнула Росвалл.

Она также рассказала, что к бойкоту, кроме Швеции, присоединились Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия. На министерских встречах они будут представлены на уровне государственных служащих, а не министров.

Росвалл отметила, что другие страны-члены ЕС тоже обсуждают подобные действия.

Читайте также: Венгрия видит "шанс на мир" в Украине, если вернется Трамп, - Сийярто

Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.

3 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский не поддержал его предложение о прекращении огня для переговоров с РФ.

Автор: 

Венгрия (2126) Евросоюз (17595)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іншими словами, Орбан це європейське пуйло, з яким ніхто не хоче мати справи.
показать весь комментарий
11.07.2024 22:43 Ответить
Ключове слово ніхто. Прибалтика, Фінляндія.... ну як би вам пом'якше сказати, ніх.я вони не вирішують в союзі. Та і Польша більше бере, ніж дає. Тому ця заява ні про що. Якби долучилась Німеччина, Франція, тоді це б щось означало.
показать весь комментарий
12.07.2024 00:08 Ответить
а в ООН з трибуни головуючого рашиZZта кров капала й нічого- засідали!!!
показать весь комментарий
11.07.2024 22:46 Ответить
А не пора вже угорщину виключити з ЄС і НАТО ,хай дружать з кацапами.
показать весь комментарий
11.07.2024 22:47 Ответить
ще цього не хватає, ви хочете наприклад бачити кацапські бази по серед Європи хай не бази а щось подібне
показать весь комментарий
11.07.2024 23:30 Ответить
Й правильно й хай усі знають що Орбан пидхуйловник.
показать весь комментарий
11.07.2024 22:54 Ответить
Мадярська ×уйловська шістка вирішила погратися у великого політика, а її послали нах і облили помиями, як і належить. Неголеній віслючій стайні взяти до відома.
показать весь комментарий
11.07.2024 23:36 Ответить
У когось ще є яйця ...
показать весь комментарий
12.07.2024 00:56 Ответить
 
 