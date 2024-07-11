6 стран ЕС будут бойкотировать встречи министров Евросоюза во время председательства Венгрии

Министр по вопросам Европы правительства Швеции Джессика Росвалл заявила, что шведская сторона и еще пять стран ЕС не будут направлять министров на заседания, которые организует Венгрия в рамках своего председательства в Совете ЕС, в знак протеста.

Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что решение приняли в знак протеста против переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана с Владимиром Путиным.

"Действия Венгрии во время председательства (в Совете ЕС. - Ред.) являются вредными и должны иметь последствия. Поэтому Швеция не будет участвовать на политическом уровне в неформальных правительственных встречах в июле", - подчеркнула Росвалл.

Она также рассказала, что к бойкоту, кроме Швеции, присоединились Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия. На министерских встречах они будут представлены на уровне государственных служащих, а не министров.

Росвалл отметила, что другие страны-члены ЕС тоже обсуждают подобные действия.

Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.

3 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский не поддержал его предложение о прекращении огня для переговоров с РФ.