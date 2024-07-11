Венгрия видит "шанс на мир" в Украине, если вернется Трамп, - Сийярто
Венгрия рассматривает потенциальное возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом как "шанс для мира" в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, целью Венгрии является прекращение войны путем мирных переговоров с участием России и Украины.
"Я считаю, что должно произойти очень сильное внешнее влияние, чтобы заставить Украину и РФ сесть за стол переговоров...Кто имеет шансы на это в ближайшем будущем? Только президент Трамп, если его изберут", - заявил он.
Сийярто также отметил, что в Будапеште видят "шанс для хороших венгерско-американских отношений", если Трамп победит на выборах в ноябре.
Он также отметил, что недавние встречи Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским продемонстрировали "огромное расстояние, разделяющее обе стороны, а другие западные лидеры не желают или не могут их сблизить".
Венгерский министр также заявил, что Венгрия не рассматривает Россию как угрозу для НАТО или Европейского Союза, добавив, что российские лидеры "рациональны и не рискнут пойти на прямой конфликт с Западом".
Ранее СМИ сообщали, что 11 июля премьер Венгрии Виктор Орбан встретится с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, что во Флориде.
путлєр буде задоволений..
Пан Петер Мадяр за один день у Києві вшанував полеглих Українських Воїнів, особисто привіз та передав до Охматдиту гумдопомогу та навтикав віті-під@уйловському за його вояжі до диктаторів
Інтерв'ю на вкрай лівому каналі: https://www.breitbart.com/politics/2024/07/11/nolte-members-bidens-own-campaign-say-he-needs-drop-out/ Nolte: Members of Biden's Own Campaign Say, 'He Needs to Drop Out'
"Він повинен відмовитися від участі у виборах", - заявив член передвиборчої кампанії президента Джо Байдена в інтерв'ю ліворадикальному телеканалу NBC News. "Він ніколи не оговтається від цього".
"Пам'ятайте, що на тому самому заході зі збору коштів у Голлівуді Обама, схоже, намагався принизити Байдена, випровадивши його зі сцени, наче дитину з проблемами у навчанні.
А тепер співробітники передвиборчого штабу Байдена кажуть, що він не може перемогти?
Ми спостерігаємо політичне вбивство на наших очах, і тут відбувається щось більше, ніж просто страх, що Байден не зможе перемогти. Зрештою, він відстає лише на кілька пунктів за три місяці до виборів. Ні, тут є щось ще... Ви можете майже відчути, як політичний та медіа-істеблішмент радіє тому, що розриває цього хлопця на шматки, того, хто ніколи нікому не подобався. І якби мені довелося посперечатися на гроші, я б із задоволенням поставив на те, що Барак Обама все це організовує.
Мені майже шкода Джо Байдена.
Майже.
Насправді, я насолоджуюся собою."
Вони вже практично вирішили поставити на Харріс.
Це ти побачиш у середині січня 2025 року
https://t.me/Ol_Sharp/19985 Олег Шарп :
Сьогодні 11/07 зранку Орбан вирушив на курорт Дональда Трампа Мар-а-Лаго після завершення саміту НАТО у Вашингтоні. Американські ЗМІ стверджують, що угорський прем'єр працює посередником між путіним та Трампом.
кків.
Тільки ось в чому проблема: з-за існування єдиного телемарафету понад половину громадян України нізащо не хоче поміняти ЕрЗе на когось іншого...
Поэтому либерастическая пресса и топит Трампа. Бо он не "один из них"...
Чому не коментують ту очевидну істину, що в разі приходу трампа до влади Україну будуть здавати *****?
https://www.politico.com/news/2024/07/10/trump-considering-cutting-intel-sharing-europe-00167503 Politico https://www.politico.com/news/2024/07/10/trump-considering-cutting-intel-sharing-europe-00167503 : Трамп у разі перемоги на президентських виборах може скоротити обмін розвідувальною інформацією з членами НАТО, які залежать від США в отриманні даних, які допомогли Україні протистояти Росії. Це нібито буде частиною ширшого плану зі скорочення підтримки та співробітництва США з Альянсом.