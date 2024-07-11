РУС
Венгрия видит "шанс на мир" в Украине, если вернется Трамп, - Сийярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Венгрия рассматривает потенциальное возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом как "шанс для мира" в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, целью Венгрии является прекращение войны путем мирных переговоров с участием России и Украины.

"Я считаю, что должно произойти очень сильное внешнее влияние, чтобы заставить Украину и РФ сесть за стол переговоров...Кто имеет шансы на это в ближайшем будущем? Только президент Трамп, если его изберут", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Членство Украины в НАТО невозможно из-за риска прямого военного конфликта с Россией, - Сийярто

Сийярто также отметил, что в Будапеште видят "шанс для хороших венгерско-американских отношений", если Трамп победит на выборах в ноябре.

Он также отметил, что недавние встречи Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским продемонстрировали "огромное расстояние, разделяющее обе стороны, а другие западные лидеры не желают или не могут их сблизить".

Венгерский министр также заявил, что Венгрия не рассматривает Россию как угрозу для НАТО или Европейского Союза, добавив, что российские лидеры "рациональны и не рискнут пойти на прямой конфликт с Западом".

Читайте также: Если Трамп знает, как закончить эту войну, пусть расскажет нам, - Зеленский

Ранее СМИ сообщали, что 11 июля премьер Венгрии Виктор Орбан встретится с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, что во Флориде.

11.07.2024 15:40 Ответить
Хробаки
11.07.2024 15:39 Ответить
Шанси на Перемогу України та мир збільшаться за перемоги на виборах в Угорщині пана Петера Мадяра та його партії, які виженуть орбана та сійярто за курсом хрейсера "мацква"
Пан Петер Мадяр за один день у Києві вшанував полеглих Українських Воїнів, особисто привіз та передав до Охматдиту гумдопомогу та навтикав віті-під@уйловському за його вояжі до диктаторів
11.07.2024 15:46 Ответить
Хробаки
11.07.2024 15:39 Ответить
Трамп розрулює?
11.07.2024 15:40 Ответить
11.07.2024 15:40 Ответить
Цигани уху їли?
11.07.2024 15:45 Ответить
Ані водочку хлєбалі.
11.07.2024 17:44 Ответить
трумп візьме в борг грошей у рфϟϟмафії, побудує трумптауер на москві..
путлєр буде задоволений..
11.07.2024 15:45 Ответить
Шанси на Перемогу України та мир збільшаться за перемоги на виборах в Угорщині пана Петера Мадяра та його партії, які виженуть орбана та сійярто за курсом хрейсера "мацква"
Пан Петер Мадяр за один день у Києві вшанував полеглих Українських Воїнів, особисто привіз та передав до Охматдиту гумдопомогу та навтикав віті-під@уйловському за його вояжі до диктаторів
11.07.2024 15:46 Ответить
Досить цього ''поца'' цитувати! Його *уйло купив зі всіма бебехами.
11.07.2024 15:48 Ответить
У пана Сціярто рижі волоски із дупи Трампа стирчать у роті
11.07.2024 15:52 Ответить
А Трамп знає? Такі виступи угорців дуже схожі на вимазування лайном усіх, до кого торкаються.
11.07.2024 15:53 Ответить
а хіба не знає? його ж радники з безпеки оприлюднювали подібний план, про який сам Трамп схвально відгукнувся. міг би взагалі промовчати, а ще краще спростувати його. і такі дії Трампа не додають довіри до нього. Тим більше, всі вже давно знають, що Орбан і Сіярто - це гбешні агенти кремлівського поца. і з такими агентами краще не зустрічатись, щоб не маратись. Однак Трамп з ним зустрічався приватно взимку і зустрічатиметься також і сьогодні.
11.07.2024 16:02 Ответить
Трамп жодного разу не сказав, що він згоден із цим планом. Крім того план орбана-хуьла не має нічого спільного з планом радників Трампа
11.07.2024 19:35 Ответить
ти реально дебіл? він схвально про цей план відгукнувся. тобто не засудив цей план, не відкинув його, не спростував, а виразив схвальні відгуки щодо цього плану. тут тільки може бути один висновок - лишилося провести лінії, по яких Трамп відріже для ху йла частину України в пакеті з забороною Україні на вступ у НАТО.
11.07.2024 19:48 Ответить
тут дебіл тільки ти
11.07.2024 20:29 Ответить
то ти є дебіл.
11.07.2024 22:15 Ответить
Дебіл, дивись, що "демократи! роблять із Байденом:

Інтерв'ю на вкрай лівому каналі: https://www.breitbart.com/politics/2024/07/11/nolte-members-bidens-own-campaign-say-he-needs-drop-out/ Nolte: Members of Biden's Own Campaign Say, 'He Needs to Drop Out'

"Він повинен відмовитися від участі у виборах", - заявив член передвиборчої кампанії президента Джо Байдена в інтерв'ю ліворадикальному телеканалу NBC News. "Він ніколи не оговтається від цього".

"Пам'ятайте, що на тому самому заході зі збору коштів у Голлівуді Обама, схоже, намагався принизити Байдена, випровадивши його зі сцени, наче дитину з проблемами у навчанні.

А тепер співробітники передвиборчого штабу Байдена кажуть, що він не може перемогти?

Ми спостерігаємо політичне вбивство на наших очах, і тут відбувається щось більше, ніж просто страх, що Байден не зможе перемогти. Зрештою, він відстає лише на кілька пунктів за три місяці до виборів. Ні, тут є щось ще... Ви можете майже відчути, як політичний та медіа-істеблішмент радіє тому, що розриває цього хлопця на шматки, того, хто ніколи нікому не подобався. І якби мені довелося посперечатися на гроші, я б із задоволенням поставив на те, що Барак Обама все це організовує.

Мені майже шкода Джо Байдена.

Майже.

Насправді, я насолоджуюся собою."

Вони вже практично вирішили поставити на Харріс.
11.07.2024 22:52 Ответить
то ти дебіл. я не за Байдена і не за Трампа. я за того, хто буде більше підтримувати Україну.
11.07.2024 22:54 Ответить
"я за того, хто буде більше підтримувати Україну."

Це ти побачиш у середині січня 2025 року
11.07.2024 22:59 Ответить
Знає, бо:
https://t.me/Ol_Sharp/19985 Олег Шарп :
Сьогодні 11/07 зранку Орбан вирушив на курорт Дональда Трампа Мар-а-Лаго після завершення саміту НАТО у Вашингтоні. Американські ЗМІ стверджують, що угорський прем'єр працює посередником між путіним та Трампом.
11.07.2024 16:21 Ответить
Американські ЗМІ стверджують, що угорський прем'єр намагається бути посередником між путіним та Трампом.
11.07.2024 19:36 Ответить
угорцям ще років п'ятдесят будуть нагадувати про цих їхніх двох довбойобікків.
11.07.2024 15:53 Ответить
А ми бачимо шанс на мир,якщо не стане путлера,а кацапи заберуться з території України і все відбудують.
11.07.2024 15:56 Ответить
де українські контрзаходи? одне скавчання? зе-влада не витягує, то хай уйоує.
11.07.2024 15:56 Ответить
ну, так, не витягує...
Тільки ось в чому проблема: з-за існування єдиного телемарафету понад половину громадян України нізащо не хоче поміняти ЕрЗе на когось іншого...
11.07.2024 16:24 Ответить
самі вони вже не звалять. Кулеба вже здувся, мелить шось невнятне та попива чаї... Силові міністри та їх зами погрузли в мільярдних розкраданнях. Єрмак з татаровим віджимають під себе бізнеси. На фронті постійно щось втрачаємо. Починається хаос.
11.07.2024 17:11 Ответить
Нiхто не може знати що буде. Але це факт що Трамп закiнчив обамiвське ембарго на зброю, та за нього пуйло сидiло тихо. Це факти!
11.07.2024 15:56 Ответить
факти також і у тому, що коли у Білому домі командував Трамп, то в Україні при владі були мужі, які не заглядали у вічко ху йла і не шукали там миру, а розбудовували армію і вели чітку послідовну дипломатичну роботу. тож ставити виключно лише одному Трампу за заслугу те, що за каденції Трампа ху йло сиділо і не нападало - це дуже необ'єктивна оцінка.
11.07.2024 16:07 Ответить
Напівправда гірша за відверту брехню.
11.07.2024 18:25 Ответить
Венгрия рассчитывает, что Трамп, после прихода к власти, прекратит военную и финансовую помощь Украине. Проигрыш Украины, как следствие, будет для них рациональным. Вот такие у нас соседи "наследники Аттилы".
11.07.2024 15:57 Ответить
Венгрия прежде всего рассчитывает что Трамп прижмёт "прогрессистов-глобалистов", уничтожающих Запад. Те, кто живут в Европе и Сев. Америке, знают о чём я. Для начала прикроет вещи типа sex-ed curriculum (пропаганда смены пола и обучение орально-анальным практикам младших школьников), и уберёт бесчисленные carbon taxes, введенные либерастами вроде Трюдо. Не думайте что война в Украие является глобальным критерием принятия решений людей всего мира. Есть и другие, более глобальные тренды.

Поэтому либерастическая пресса и топит Трампа. Бо он не "один из них"...
11.07.2024 16:09 Ответить
11.07.2024 15:57 Ответить
Або Тарас Григорович був шульгою, або вже в ті часи смартфони віддзеркалювали фото... 😂
11.07.2024 16:13 Ответить
А тепер нехай цей довбаний сіятро скаже, що він змушував свою жінку до сексу. Як довго він протримається на посаді? Ніхто не зможе заставити Україну сісти за стіл переговорів проти її волі. Ні ти, недороблений сіятро, ні червономордий Трамп. Трамп, звичайно, любить поп@здіти, але на тому все й закінчиться
11.07.2024 16:08 Ответить
кому ще не зрозуміло, що Трамп - це програш України? Що він вимагатиме капітуляції України? Що він припинить підтримку України у всіх сферах, передовсім зброєю?
11.07.2024 16:18 Ответить
Трамп - програш Заходу у підтримці України у війні проти @уйла та рашизму
11.07.2024 17:05 Ответить
навіть так. згоден
11.07.2024 19:05 Ответить
Фінляндія вже навчена і знає, що росія в першу чергу окупує країни які розглядають росію як друга та торгового партнера. Хто має сумніви спитайте у донетчан луганчан харківчан...
11.07.2024 16:21 Ответить
Де трампісти-магашисти, манафортовські боти , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , https://censor.net/user/179977, , , , , тощо?
Чому не коментують ту очевидну істину, що в разі приходу трампа до влади Україну будуть здавати *****?
11.07.2024 16:29 Ответить
А, якщо ні, Сіярто макулатуру збиратиме.
11.07.2024 17:48 Ответить
Сіяртело і Орбанюк в одного мене викликають рвоту?
11.07.2024 18:39 Ответить
Брехня, Орбан більш за все на світі ненавидить Сороса, який демократ. Трамп в даному випадку лише ворог ворога, тобто ситуативний друг.
11.07.2024 18:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lHrwLuZvutw Трамп погрожує обмежити обмін розвідданими з НАТО
11.07.2024 19:25 Ответить


https://www.politico.com/news/2024/07/10/trump-considering-cutting-intel-sharing-europe-00167503 Politico https://www.politico.com/news/2024/07/10/trump-considering-cutting-intel-sharing-europe-00167503 : Трамп у разі перемоги на президентських виборах може скоротити обмін розвідувальною інформацією з членами НАТО, які залежать від США в отриманні даних, які допомогли Україні протистояти Росії. Це нібито буде частиною ширшого плану зі скорочення підтримки та співробітництва США з Альянсом.
11.07.2024 20:06 Ответить
Йди нахер разом з ним!
11.07.2024 22:15 Ответить
 
 