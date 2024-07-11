Венгрия видит "шанс на мир" в Украине, если вернется Трамп, - Сийярто

Венгрия рассматривает потенциальное возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом как "шанс для мира" в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, целью Венгрии является прекращение войны путем мирных переговоров с участием России и Украины.

"Я считаю, что должно произойти очень сильное внешнее влияние, чтобы заставить Украину и РФ сесть за стол переговоров...Кто имеет шансы на это в ближайшем будущем? Только президент Трамп, если его изберут", - заявил он.

Сийярто также отметил, что в Будапеште видят "шанс для хороших венгерско-американских отношений", если Трамп победит на выборах в ноябре.

Он также отметил, что недавние встречи Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским продемонстрировали "огромное расстояние, разделяющее обе стороны, а другие западные лидеры не желают или не могут их сблизить".

Венгерский министр также заявил, что Венгрия не рассматривает Россию как угрозу для НАТО или Европейского Союза, добавив, что российские лидеры "рациональны и не рискнут пойти на прямой конфликт с Западом".

Ранее СМИ сообщали, что 11 июля премьер Венгрии Виктор Орбан встретится с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, что во Флориде.