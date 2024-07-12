Зеленский об Орбане: Не все лидеры могут вести переговоры о мире

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "мирные миссии" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

Он отметил, что не знал о намерениях премьера Венгрии отправиться в Россию или Китай после его визита в Украину.

"Вопрос в том, куда он поедет завтра? Я не знаю. Возможно, снова приедет в Украину", - сказал он.

В то же время глава государства отметил, что Орбан не имеет достаточно силы, чтобы быть посредником в переговорах.

"С уважением ко всем странам - большим и малым, но мы должны понимать, что не все лидеры могут вести переговоры. Для этого нужно иметь определенную власть", - добавил Зеленский.

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Киев 2 июля, тогда он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля в рамках своей "миротворческой миссии".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.