Зеленский об Орбане: Не все лидеры могут вести переговоры о мире
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "мирные миссии" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.
Он отметил, что не знал о намерениях премьера Венгрии отправиться в Россию или Китай после его визита в Украину.
"Вопрос в том, куда он поедет завтра? Я не знаю. Возможно, снова приедет в Украину", - сказал он.
В то же время глава государства отметил, что Орбан не имеет достаточно силы, чтобы быть посредником в переговорах.
"С уважением ко всем странам - большим и малым, но мы должны понимать, что не все лидеры могут вести переговоры. Для этого нужно иметь определенную власть", - добавил Зеленский.
Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Киев 2 июля, тогда он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля в рамках своей "миротворческой миссии".
В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
ми повинні розуміти, що не всі лідери можуть вести переговори. Для цього потрібно мати певну владу", - додав Зеленський.
Украина не вернет захваченные территории. Кацапам не светят якобы оккупированные Украиной части Херсонской и Запорожской областей.
А далі що, "ми підготуємо до кінця року ще одну мирну конференцію". Пилять, я розумію, що вам зараз круто у відпустках в Іспаніях, взимку будете теж у Європі грітися, але тут у країні одні щодня гинуть, другі без світла сидять, треті без роботи і невиїзні...
І так, ти правий, не всі лідери можуть вести перемовини про мир. Ти якраз з того списку.
Можливо зе ще досі про це мріє.