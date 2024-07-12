Зеленський про Орбана: Не усі лідери можуть вести переговори про мир
Президент України Володимир Зеленський прокоментував "мирні місії" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні.
Він зазначив, що не знав про наміри прем’єра Угорщини вирушити до Росії чи Китаю після його візиту в Україну.
"Питання в тому, куди він поїде завтра? Я не знаю. Можливо, знову приїде до України", - сказав він.
Водночас глава держави зауважив, що Орбан не має достатньо сили, щоб бути посередником у переговорах.
"З повагою до всіх країн – великих і малих, та ми повинні розуміти, що не всі лідери можуть вести переговори. Для цього потрібно мати певну владу", - додав Зеленський.
Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіна
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідував Київ 2 липня.Тоді він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.
5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".
Орбан прибув до столиці Китаю Пекіна у понеділок, 8 липня у рамках своєї "миротворчої місії".
Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.
