Орбан после визита в РФ направил ЕС письмо о путинском "мире для Украины"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Россию написал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо с описанием его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В письме премьер Венгрии уверяет, что во время визита "не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского Союза", а противоположные утверждения "являются безосновательными".
Говоря о разговоре с Путиным, Орбан заявил, что отношение президента РФ к ситуации на линии фронта "существенно отличается от толкования президента Зеленского".
"Путин никоим образом не упомянул российские потери. Что касается украинских потерь, то российская сторона оценивает ежемесячные потери украинских сил в 40-50 тысяч солдат, которые еще больше усилились в последние недели. Поэтому (Путин. - Ред.) был удивлен тем, что президент Украины отверг предложение о временном прекращении огня", - говорит он. В то же время, говорится в письме, Путин готов рассмотреть возможное перемирие, которое "не будет служить скрытой передислокации и реорганизации украинских сил".
Венгерский премьер добавил, что Россия (по словам Путина) готова согласиться только на условия, определенные во время переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, "особенно пятый пункт документа, который определяет международные гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине". Речь идет о праве вето так называемых гарантов безопасности Украины на возможное применение силы против нее, причем среди этих гарантов Россия хотела видеть себя.
Также Москва, говорится в письме, "готова обменяться мнениями" относительно так называемого мирного предложения Китая и Бразилии. Это "предложение" предусматривает проведение "мирных переговоров" между Украиной и Россией и вообще не упоминает о необходимости восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.
Оставшуюся часть письма Орбан посвятил пересказу своих тезисов о том, что "Европе нужен мир" для экономического процветания, а шансы на мир уменьшаются "из-за того, что дипломатические каналы заблокированы и отсутствует прямой диалог между сторонами".
Время является решающим фактором в свете интенсификации боевых действий и быстрого роста человеческих жертв. Если мы не сможем остановить этот процесс, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматических потерь и военных событий на фронте, чем когда-либо прежде", - считает Орбан.
Напоследок венгерский премьер заявил, что США из-за избирательной кампании в ближайшие месяцы не смогут проявить "политическое лидерство" в этом вопросе, поэтому нужно рассмотреть возможность запустить "европейскую инициативу" в духе "стратегической автономии".
Визит Орбана в Москву
5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.
3 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский не поддержал его предложение о прекращении огня для переговоров с РФ.
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які підлягають повному знищенню 🤬
Але вже " готовий розглянути можливе перемир'я " замість безкомпромісної денацифікації ще рік назад .
Беручи до уваги імпотентнісить Заходу - перемир'я стає єдиним реальним варіантом виходу з війни .
Питання на яких умовах буде це пермир'я - провальне капітулянтське чи з максимальним збережнням інтерсів України ....
Якби вони не були готові до компромісів - то тезами були бденацифікація і демілітарізиція
Але це не означає , що Україна при всіх варіантах виграє.
Є варіанти ,що перед падінням Московії зникне Україна
вітьок після мацкви до сі, а пуйло бьє по Охмадиту - "сыгрались", курви .
пуйлова "пропозія до миру" із сутєрами орбаном та сі пінем
чого не скажеш про наших західних партнерів
.
Може...
Перемир'я буде виходити зі Стамбульських угод ( то Путін так сказав), а то дорівнює капітуляції.
Орбан і до Зеле приїжджав - що це значить? Усе, що робить Орбан, - замовлення хуьла, він намагається когось вербувати. А зараз він буде на саміті НАТО - своя людина у хуьла на саміті НАТО...
Агрессор не всегда проигрывает.
Совок из 2й мировой вышел победителем.
Гроші, які сильні світу цього, вважають рятівним плотом за будь яких обставин, в данному випадку швидко перетворюються в баласт який тягне на дно прірви, з якої не всі виберуться живи, особливо ті хто так і не зміг з ними ростатися аби врятуватися.
Там сидит путин и какой-то Орбан.
Нехай ТАМ думають в Кремлі що я зійшов з розуму, ніби пояснив Рейган, коли він звільнив авіадиспетчерів і показав в сторону Кремля. Брежнєв давно без розуму. Нехай думають що і я, Рейган, теж Це пересторога: тим хто хто держить палець на ядерній кнопці.
Обидві партії впали в маразм БрєжнєвАндроповЧерненківщини.
Обидві партії в США ніби скроєні по викройках КПСС: до старості окремі особи зі своїми "командами" доповзають на вершину партійної піраміди і далі всі їх зусилля спрямовані на самозбереження на владному олімпі.
Що їм США, Європа, НАТО, Україна, РФ з Китаєм...
1.
13 жовтня 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи першою з міжнародних організацій визнала росію терористичним режимом. У резолюції «Даліша ескалація агресії російської федерації проти України», ухваленої 99 голосами зі 10023 листопада 2.
21 листопада 2022 року Парламентська асамблея НАТО, до якого доречі входить Укорщина, одноголосно ухвалила резолюцію про визнання росії терористичною державою. Тобто Угорщина в НАТО теж визнала рифи террористом.
3.
23 листопала2022 року Європейський парламент 494 голосами з 705 прийняв резолюцію про визнання росії державою - спонсором тероризму та державою, яка застосовує терористичні методи.
Угорський прем'єр додав, що Росія (зі слів Путіна) готова погодитись тільки на умови, визначені під час переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року Джерело:
Тепер цим листом можете посрати і підтертися - що Орбан, що *****
Посли країн ЄС завтра обговорять поїздки Орбана до ***** та до КНР. Йтиметься про те, як приборкати "деструктивну поведінку" Будапешта і що за ним стоїть. Питання про дії Віктора Орбана внесли до порядку денного з ініціативи Польщі.
Видання Euractiv нагадує, що Угорщина блокує допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру ЄС, сума якого оцінюється в €6,5 млрд. та Фонд допомоги Україні в розмірі €5 млрд.
За даними джерел, завтра Орбан має провести зустріч з Трампом. А Роман Безсмертний продовжує стверджувати, що у нього є інформація про те, що на початку 2000-х угорський премʼєр був завербований москвою.
🤷♂️ Для чого терплять Угорщину в НАТО та ЕС? Повторюсь: Орбан не вічний, а віддавати таку важливу центральноєвропейську країну на поталу росії (чого можливо й добивається Орбан) - недалекоглядне рішення. Так що поки Європа терпітиме цього покидька у своїх структурах, але заходи з його приборкання будуть прийняті.
До речі, ніякого закритого листа Орбан до Єврокомісії не писав - це був вкид з метою зняття реакції європейських еліт. Реакція передбачувано виявилась негативною.