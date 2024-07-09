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Орбан после визита в РФ направил ЕС письмо о путинском "мире для Украины"

орбан,путін

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Россию написал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо с описанием его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В письме премьер Венгрии уверяет, что во время визита "не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского Союза", а противоположные утверждения "являются безосновательными".

Говоря о разговоре с Путиным, Орбан заявил, что отношение президента РФ к ситуации на линии фронта "существенно отличается от толкования президента Зеленского".

"Путин никоим образом не упомянул российские потери. Что касается украинских потерь, то российская сторона оценивает ежемесячные потери украинских сил в 40-50 тысяч солдат, которые еще больше усилились в последние недели. Поэтому (Путин. - Ред.) был удивлен тем, что президент Украины отверг предложение о временном прекращении огня", - говорит он. В то же время, говорится в письме, Путин готов рассмотреть возможное перемирие, которое "не будет служить скрытой передислокации и реорганизации украинских сил".

Читайте также: Орбан: Путин не заинтересован в прекращении огня в Украине, чтобы создать предпосылки для мирных переговоров

Венгерский премьер добавил, что Россия (по словам Путина) готова согласиться только на условия, определенные во время переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, "особенно пятый пункт документа, который определяет международные гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине". Речь идет о праве вето так называемых гарантов безопасности Украины на возможное применение силы против нее, причем среди этих гарантов Россия хотела видеть себя.

Также Москва, говорится в письме, "готова обменяться мнениями" относительно так называемого мирного предложения Китая и Бразилии. Это "предложение" предусматривает проведение "мирных переговоров" между Украиной и Россией и вообще не упоминает о необходимости восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Оставшуюся часть письма Орбан посвятил пересказу своих тезисов о том, что "Европе нужен мир" для экономического процветания, а шансы на мир уменьшаются "из-за того, что дипломатические каналы заблокированы и отсутствует прямой диалог между сторонами".

Время является решающим фактором в свете интенсификации боевых действий и быстрого роста человеческих жертв. Если мы не сможем остановить этот процесс, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматических потерь и военных событий на фронте, чем когда-либо прежде", - считает Орбан.

Читайте также: Орбан в Москве: "Позиции Украины и России далеки друг от друга"

Напоследок венгерский премьер заявил, что США из-за избирательной кампании в ближайшие месяцы не смогут проявить "политическое лидерство" в этом вопросе, поэтому нужно рассмотреть возможность запустить "европейскую инициативу" в духе "стратегической автономии".

Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.

3 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский не поддержал его предложение о прекращении огня для переговоров с РФ.

Автор: 

путин владимир (31566) Евросоюз (17278) Виктор Орбан (479) переговоры с Россией (1184)


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Топ комментарии
+46
то саме через цього ублюдка з його "миротворчим" візитом до ху йла і стався цей обстріл сьогодні. так само кров загиблих сьогодні на руках сі і лули. горіть в пеклі, комуняцькі тварюки.
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08.07.2024 23:57 Ответить
+43
Два мерзотника і злодюги ,
які підлягають повному знищенню 🤬
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09.07.2024 00:07 Ответить
+40
Путінський Орган.
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08.07.2024 23:54 Ответить
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Путінський Орган.
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08.07.2024 23:54 Ответить
Два мерзотника і злодюги ,
які підлягають повному знищенню 🤬
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09.07.2024 00:07 Ответить
Таке враження, що Орбан теж в "Блазні" записався.
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08.07.2024 23:56 Ответить
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09.07.2024 00:14 Ответить
Французька ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, та партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана офіційно сформували в Європейському парламенті фракцію "Патріоти за Європу".
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09.07.2024 00:15 Ответить
У Ле Пеншi немите волосся у пасма збилося... Про iнше я помовчу. Главиобик еще бы ее в лобок чмокнув.
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09.07.2024 06:28 Ответить
злигались вітьок та маришка
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09.07.2024 00:22 Ответить
Ле Пен... А ще кажуть, що француженки - еталон краси
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09.07.2024 06:39 Ответить
Тiпо, а шо тада собов представляет Баб Йошка?
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09.07.2024 06:41 Ответить
Орбан відправив лист про "путінський мир" в ЄС,а "лист"по дорозі заблудився і прилетів в "Охматдит".
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08.07.2024 23:56 Ответить
то саме через цього ублюдка з його "миротворчим" візитом до ху йла і стався цей обстріл сьогодні. так само кров загиблих сьогодні на руках сі і лули. горіть в пеклі, комуняцькі тварюки.
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08.07.2024 23:57 Ответить
Пуйло звичайно брехун - і вірити йому не можна.

Але вже " готовий розглянути можливе перемир'я " замість безкомпромісної денацифікації ще рік назад .

Беручи до уваги імпотентнісить Заходу - перемир'я стає єдиним реальним варіантом виходу з війни .

Питання на яких умовах буде це пермир'я - провальне капітулянтське чи з максимальним збережнням інтерсів України ....
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08.07.2024 23:59 Ответить
рашисти не готові до компромісів, їм треба тільки капітуляція України і Західу вцілом
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09.07.2024 00:35 Ответить
Бо Захід так і не дав їм по пиці. А в нас сил не вистачає. ***** просікло сцикливість Заходу і тепер буде прогнати його (і нас заодно) на капітуляцію. Гадаю, він і ЯЗ застосує, і Захід і це проковтне.
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09.07.2024 00:40 Ответить
Ну тогда сам бог велит нам хотя бы грязной бомбой по ним в ответ ********, послав нах обеспокоенность западных куколдов
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09.07.2024 01:05 Ответить
Це примітивна пропагандистська маніпуляція для глядачів телемарафону

Якби вони не були готові до компромісів - то тезами були бденацифікація і демілітарізиція
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09.07.2024 00:41 Ответить
якщо ви не в курсі, то ці пункти також є в стамбульскому договорі на котрий апелює *****
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09.07.2024 12:29 Ответить
А в нас є тези про гагазький трибунал для Путіна ... І що ви думаєте , що хтось прийме такі домовленості ?
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09.07.2024 12:31 Ответить
в тому то і справа, уся риторика ***** про перемир*я- інформаційний шум
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09.07.2024 12:49 Ответить
А який в ньому сенс - йому давно ніхто не вірить . Ні Пуйлу теж потрбіно перемир'я
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09.07.2024 12:51 Ответить
йому потрібна тільки капітуляція України, війна буде поки він не здохне
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09.07.2024 12:52 Ответить
Це те чого намагається хутін. Якби у нього було все добре- не було б цього цирку з орбаном. Він намагається робити добру міну при поганій грі(faire bonne mine à mauvais jeu). Він блефує. І в нього немає ні єдиного шансу виграти цю війну. Єдине на що він сподівається - це розкол та моральне послаблення України.
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09.07.2024 02:44 Ответить
Звичайно ,що в Путіна немає жодного шансу виграти ,цю війну.
Але це не означає , що Україна при всіх варіантах виграє.
Є варіанти ,що перед падінням Московії зникне Україна
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09.07.2024 08:09 Ответить
все як по нотам:
вітьок після мацкви до сі, а пуйло бьє по Охмадиту - "сыгрались", курви .
пуйлова "пропозія до миру" із сутєрами орбаном та сі пінем

чого не скажеш про наших західних партнерів

.
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09.07.2024 00:01 Ответить
А шо там представники України в Стамбулі накольодували ??? А хто ж то був ???
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09.07.2024 00:02 Ответить
По Подоляку з кожної сторони, на переговорах було. Російського наші приспали.
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09.07.2024 00:55 Ответить
Які там ще представники України, представники дерьмака типу абхазької мавпи ...
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09.07.2024 01:04 Ответить
Умєров теж там був. Суцільні "патріоти"...
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09.07.2024 09:21 Ответить
приємно буде колись почути, як єс відправляє орбана в напрямку рососійської лоханки...
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09.07.2024 00:02 Ответить
Щось в коментарях колаборантським духом завоняло. Особливо огидно на фоні "миру" який росіяни відправили в Охматдит, не кажучи вже про Бучу, Лиман, Маріуполь.... і ще сотні українських міст та сіл.
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09.07.2024 00:11 Ответить
кацапе, иди домой, водки нет!
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09.07.2024 00:15 Ответить
Якби ти не писав такої *****,також виглядав би достойніше.
Може...
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09.07.2024 00:20 Ответить
Олександру Мати Рем у
Перемир'я буде виходити зі Стамбульських угод ( то Путін так сказав), а то дорівнює капітуляції.
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09.07.2024 00:06 Ответить
- агент кремлевского влияния
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09.07.2024 00:08 Ответить
в Пущі та в Стамбулі таки була зрада
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09.07.2024 00:09 Ответить
Що гірше у хуьла справи на фронті, що менше залишається техніки і навчених солдатів, то частіше він говорить про мир, то частіше шакал Орбан гавкає свій текст.
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09.07.2024 00:14 Ответить
во-во. а тепер зв'яжи те все до купи. візит Орбана до Трампа в резиденцію Мар-а-Лаго. заяви Лули і Сі про свою "формулу миру", візит Орбана до ЗЕ, щоб донести йому цю комуняцько/кацапську формулу миру і відразу візит Орбана до ху йла з меседжом від Вови, що така формула "миру" імені сі/лули/ху йла для України є неприйнятною. ху йло закипіло і віддало наказ на публічний показовий терор, щоб Вова надалі знав як відмовляти йому... і справи тут на фронтах ні до чого. на фронтах зараз для ху йла все йде непогано. тут саме з цим візитом Орбана в Київ, а потім і в мацкву якраз і пов'язаний сьогоднішній терор.. і зараз Орбан вже у Китаї, щоб доповісти, що комуняцьку формулу в Україні послали нах уй. і куди тепер поїде Вітя? до Лули? до Трампа? до Рамафоси? і заява Орбана відразу після зустрічі взимку із Трампом про те, що Трамп не даватиме Україні більше грошей. Трамп цього не спростував. тільки на днях коли його перепитали, то сказав, що такого не говорив. а говорив, що якщо Європа не даватиме Україні грошей, то і він не даватиме теж, бо для Європи це більше потрібно, ніж для Америки, бо Європа ближче до України. А ще Трамп схвалив мирний план своїх радників, який по суті дуже мало чим відрізняється від плану "миру" від сі і лули. бо в обох планах пердбачена втрата Україною її територій. От чому таке ставлення тут на форумі до Орбана, до трампістів, до Лули, до Сі. всі такі нев'****** миротворці за рахунок територій України і життів українців.
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09.07.2024 00:32 Ответить
Шоб не слухать "миротворцев" надо было не искать мир в глазах у *****, не отводить войска, крича " я не лох какой- то", и делать массово тактические ракеты на 500 км +.
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09.07.2024 01:09 Ответить
100500 %. а ще краще не варто було за оце голосувати 73%.
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09.07.2024 01:14 Ответить
розшифрую детальніше для форумчан. під трампістами мались на увазі в тому числі і любителі Трампа і Орбана на цьому форумі такі як ти, секонд фірст та інша тут присутня протрампівсько-орбанівська *******...
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09.07.2024 00:45 Ответить
"візит Орбана до Трампа в резиденцію Мар-а-Лаго"

Орбан і до Зеле приїжджав - що це значить? Усе, що робить Орбан, - замовлення хуьла, він намагається когось вербувати. А зараз він буде на саміті НАТО - своя людина у хуьла на саміті НАТО...
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09.07.2024 00:50 Ответить
во-во. краще би не приїджав...
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09.07.2024 00:51 Ответить
Орбан, це не людина *****, а людина дядюшки сі. Бо що з ***** візмеж, окрім дешевого газу. А Китай для орбана, це Клондайк і Ельдорадо разом взяті. Гроші, транзит, хаб, розмитнення, інвестиції. В повітрі запах великих грошей і вітьок засучив ніжками як молодий!
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09.07.2024 09:25 Ответить
ото ти такий і є. тільки додай сюди ще Трампа, Марджорі, Ілларіонова, а також всю ту ******* кацапську з боліт, яка зараз сидить в Техасі і заливає баблом упоротих трампістів (ублюдки, які є власниками оружейного тульського заводу мають у Техасі свою фірму через яку фінансують упоротих маговських трампістів. і паралельно хитають Техас, щоб той відокремлювався від США як окрема республіка типу динири на Донбасі)
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09.07.2024 00:58 Ответить
Дякуємо, пане! Ваш туалетний папірець якраз знадобився!
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09.07.2024 00:20 Ответить
Процеси які навязав світу ***** вимагають однозначної реакції на спроби створення "нового світового порядку" заснованого на праві сили і володінні ЯО. Таке вже бувало і завжди закінчувалось епічним крахом агресорів.
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09.07.2024 00:27 Ответить
Не правда.
Агрессор не всегда проигрывает.
Совок из 2й мировой вышел победителем.
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09.07.2024 10:39 Ответить
Агресор спершу став жертвою, а вже потім йому допомогли вижити і вести війну на одному з фронтів.
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09.07.2024 11:02 Ответить
Якщо Захід не звернене цей лист трубочкою, і не запхне ***** в сраку, на цивілізації можна ставити хрест.
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09.07.2024 00:36 Ответить
Та що б ти додому не доїхав! Підар кончений
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09.07.2024 00:45 Ответить
Типо, иранский синдром после взлета.
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09.07.2024 06:21 Ответить
Влада України повинна офіційно послати йОрбана за рюзьке кораблем.
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09.07.2024 00:46 Ответить
Голубая Устрица
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09.07.2024 00:50 Ответить
Що б ти здох з таким миром **** продажна.
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09.07.2024 00:55 Ответить
Коли вже цю угорську жабу кинуть в каструлю на вогнищі?
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09.07.2024 00:59 Ответить
а чи не можна зробити якось так, що цей орбан ісдох? чи буданов зазря їсть свій хліб?
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09.07.2024 01:07 Ответить
Ти бачив його дівку? Отож ..
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09.07.2024 06:12 Ответить
Ого, пыня с Орбаном загылылы про нашi втраты - около 1700 в день. тогда у них, как у наступающей стороны, - в 3-5 раз больше =153 000-255 000 в месяц.
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09.07.2024 06:19 Ответить
Нумо, гуртом, кожного ранку... муйлуша, сдохни... Я - атеiст , в забобони не вiрю, та на бiлому свiтi щось є. АМIНЬ !!!
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09.07.2024 06:24 Ответить
На прикладі відвертої зневаги до інших лілерів європейських країн, його (Орбана) відвертого колоборціонізму з сі і пу аби зруйнувати ЄС і зробити з нього наложницю диктаторів і вбивць, можна зрозуміти стправжеій стан речей в ЄС, який не здатен.зупинити навіть орбана, влада якого всі часи в залежності від грошових вливань і підтримки в економіку Угорщини. Крот вже стільки нор і ходів нарив, підриваючі довіру в здатність Європи протистояти внутрішнім колаборантам, що це стає схожим на самоприниження заради не відомих цілей, але точно не домонстрації сили і єдності, і тмм більше мудрості.
Гроші, які сильні світу цього, вважають рятівним плотом за будь яких обставин, в данному випадку швидко перетворюються в баласт який тягне на дно прірви, з якої не всі виберуться живи, особливо ті хто так і не зміг з ними ростатися аби врятуватися.
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09.07.2024 06:29 Ответить
А на черной скамье, на скамье подсудимой,
Там сидит путин и какой-то Орбан.
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09.07.2024 08:00 Ответить
Справді "США через виборчу кампанію в найближчі місяці не зможуть виявити "політичне лідерство"" І не тільки. Світовий шериф і раніше проявляв непослідовність, опортунізм, поступливість, податливість агресору, намагання його умиротворити, боягузтво, - згадаймо, як швидко евакуювали посольство США з Києва... - відсутність належної і ефективної реакції на ядерний шантаж.

Нехай ТАМ думають в Кремлі що я зійшов з розуму, ніби пояснив Рейган, коли він звільнив авіадиспетчерів і показав в сторону Кремля. Брежнєв давно без розуму. Нехай думають що і я, Рейган, теж Це пересторога: тим хто хто держить палець на ядерній кнопці.

Обидві партії впали в маразм БрєжнєвАндроповЧерненківщини.

Обидві партії в США ніби скроєні по викройках КПСС: до старості окремі особи зі своїми "командами" доповзають на вершину партійної піраміди і далі всі їх зусилля спрямовані на самозбереження на владному олімпі.

Що їм США, Європа, НАТО, Україна, РФ з Китаєм...

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09.07.2024 08:08 Ответить
"Якщо твої "друзі" (Орбан - Я.С.) передають тобі(ЄС - Я.С.) щось від твоїх ворогів (путіна - Я.С.)- вважай, що зрадники уже про все домовилися" (Аль Капоне).
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09.07.2024 08:25 Ответить
А Орбан у курсі, що:
1.
13 жовтня 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи першою з міжнародних організацій визнала росію терористичним режимом. У резолюції «Даліша ескалація агресії російської федерації проти України», ухваленої 99 голосами зі 10023 листопада 2.
21 листопада 2022 року Парламентська асамблея НАТО, до якого доречі входить Укорщина, одноголосно ухвалила резолюцію про визнання росії терористичною державою. Тобто Угорщина в НАТО теж визнала рифи террористом.
3.
23 листопала2022 року Європейський парламент 494 голосами з 705 прийняв резолюцію про визнання росії державою - спонсором тероризму та державою, яка застосовує терористичні методи.
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09.07.2024 08:29 Ответить
так це цей лист 8.07 прилетів по Україні?
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09.07.2024 08:34 Ответить
у фокусі українського народу має бути не орбан, а зрадливі директиви зе у Туреччині про які говорить *****. це була капітуляція але Залужний завадив, тому чмо його прибрало
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09.07.2024 08:47 Ответить
Давайте дебіли, розкажіть які погані були мінські домовленості....
Угорський прем'єр додав, що Росія (зі слів Путіна) готова погодитись тільки на умови, визначені під час переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року Джерело:
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09.07.2024 09:15 Ответить
Сраколиз Путлера, якщо по-простому!
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09.07.2024 10:31 Ответить
Викинути цього цигана з ес, або обмежити їхні можливості приймати рішення. Без ес орбаньське болото ряскою затягне
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09.07.2024 11:16 Ответить
Орбан після візиту в РФ надіслав ЄС листа про путінський "мир для України" Джерело:
Тепер цим листом можете посрати і підтертися - що Орбан, що *****
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09.07.2024 11:27 Ответить
Невжа він реально живе в тій реальності де мі втрачаємо 50 тис на місяц? Ну просто головою подумати, за 29 місяців це вже 1450000 солдатів, ну просто це ж абсурд виходячи з реалій нашого населення.
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09.07.2024 11:36 Ответить
***** орентується на сводки Канашенка, а по ним вони вже пабедили тричі Україну.
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09.07.2024 13:09 Ответить
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09.07.2024 12:57 Ответить
всім притомним громадянам світу давно стала зрозумілою очевидна істина: коли хтось десь колись починає калякати про "мирні переговори" з касапами-терористами, то це касапський союзник, зацікавлений в зацікавлений в продовженні війни
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09.07.2024 14:51 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/19952 Олег Шарп :
Посли країн ЄС завтра обговорять поїздки Орбана до ***** та до КНР. Йтиметься про те, як приборкати "деструктивну поведінку" Будапешта і що за ним стоїть. Питання про дії Віктора Орбана внесли до порядку денного з ініціативи Польщі.
Видання Euractiv нагадує, що Угорщина блокує допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру ЄС, сума якого оцінюється в €6,5 млрд. та Фонд допомоги Україні в розмірі €5 млрд.
За даними джерел, завтра Орбан має провести зустріч з Трампом. А Роман Безсмертний продовжує стверджувати, що у нього є інформація про те, що на початку 2000-х угорський премʼєр був завербований москвою.

🤷‍♂️ Для чого терплять Угорщину в НАТО та ЕС? Повторюсь: Орбан не вічний, а віддавати таку важливу центральноєвропейську країну на поталу росії (чого можливо й добивається Орбан) - недалекоглядне рішення. Так що поки Європа терпітиме цього покидька у своїх структурах, але заходи з його приборкання будуть прийняті.
До речі, ніякого закритого листа Орбан до Єврокомісії не писав - це був вкид з метою зняття реакції європейських еліт. Реакція передбачувано виявилась негативною.
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09.07.2024 15:03 Ответить
 
 