Орбан после визита в РФ направил ЕС письмо о путинском "мире для Украины"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Россию написал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо с описанием его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В письме премьер Венгрии уверяет, что во время визита "не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского Союза", а противоположные утверждения "являются безосновательными".

Говоря о разговоре с Путиным, Орбан заявил, что отношение президента РФ к ситуации на линии фронта "существенно отличается от толкования президента Зеленского".

"Путин никоим образом не упомянул российские потери. Что касается украинских потерь, то российская сторона оценивает ежемесячные потери украинских сил в 40-50 тысяч солдат, которые еще больше усилились в последние недели. Поэтому (Путин. - Ред.) был удивлен тем, что президент Украины отверг предложение о временном прекращении огня", - говорит он. В то же время, говорится в письме, Путин готов рассмотреть возможное перемирие, которое "не будет служить скрытой передислокации и реорганизации украинских сил".

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Венгерский премьер добавил, что Россия (по словам Путина) готова согласиться только на условия, определенные во время переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, "особенно пятый пункт документа, который определяет международные гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине". Речь идет о праве вето так называемых гарантов безопасности Украины на возможное применение силы против нее, причем среди этих гарантов Россия хотела видеть себя.

Также Москва, говорится в письме, "готова обменяться мнениями" относительно так называемого мирного предложения Китая и Бразилии. Это "предложение" предусматривает проведение "мирных переговоров" между Украиной и Россией и вообще не упоминает о необходимости восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Оставшуюся часть письма Орбан посвятил пересказу своих тезисов о том, что "Европе нужен мир" для экономического процветания, а шансы на мир уменьшаются "из-за того, что дипломатические каналы заблокированы и отсутствует прямой диалог между сторонами".

Время является решающим фактором в свете интенсификации боевых действий и быстрого роста человеческих жертв. Если мы не сможем остановить этот процесс, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматических потерь и военных событий на фронте, чем когда-либо прежде", - считает Орбан.

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Напоследок венгерский премьер заявил, что США из-за избирательной кампании в ближайшие месяцы не смогут проявить "политическое лидерство" в этом вопросе, поэтому нужно рассмотреть возможность запустить "европейскую инициативу" в духе "стратегической автономии".

Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.

3 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский не поддержал его предложение о прекращении огня для переговоров с РФ.