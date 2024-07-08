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Орбан після візиту в РФ надіслав ЄС листа про путінський "мир для України"

орбан,путін

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після візиту до Росії написав голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС листа із описом його переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У листі прем’єр Угорщини запевняє, що під час візиту "не висував жодних пропозицій і не висловлював жодної думки від імені Європейської ради чи Європейського Союзу", а протилежні твердження "є безпідставними".

Говорячи про розмову з Путіним, Орбан заявив, що ставлення президента РФ до ситуації на лінії фронту "суттєво відрізняється від тлумачення президента Зеленського".

"Путін жодним чином не згадав російські втрати. Що стосується українських втрат, то російська сторона оцінює щомісячні втрати українських сил у 40-50 тисяч солдатів, які ще більше посилилися в останні тижні. Тому (Путін. – Ред.) був здивований тим, що президент України відкинув пропозицію про тимчасове припинення вогню", – каже він. Водночас, ідеться в листі, Путін готовий розглянути можливе перемир'я, яке "не слугуватиме прихованій передислокації та реорганізації українських сил".

Також читайте: Орбан: Путін не зацікавлений у припиненні вогню в Україні, щоб створити передумови для мирних переговорів

Угорський прем’єр додав, що Росія (зі слів Путіна) готова погодитись тільки на умови, визначені під час переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року, "особливо п'ятий пункт документа, який визначає міжнародні гарантії безпеки, які повинні бути надані Україні". Ідеться про право вето так званих гарантів безпеки України на можливе застосування сили проти неї, причому серед цих гарантів Росія хотіла бачити себе.

Також Москва, ідеться в листі, "готова обмінятись думками" стосовно так званої мирної пропозиції Китаю і Бразилії. Ця "пропозиція" передбачає проведення "мирних переговорів" між Україною та Росією і взагалі не згадує про необхідність відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Решту листа Орбан присвятив переказуванню своїх тез про те, що "Європі потрібен мир" для економічного процвітання, а шанси на мир зменшуються "через те, що дипломатичні канали заблоковані і відсутній прямий діалог між сторонами".

Час є вирішальним фактором у світлі інтенсифікації бойових дій і швидкого зростання людських жертв. Якщо ми не зможемо зупинити цей процес, то в найближчі два місяці ми станемо свідками більш драматичних втрат і військових подій на фронті, ніж будь-коли раніше", – вважає Орбан.

Також читайте: Орбан у Москві: "Позиції України та Росії далекі одна від одної"

Насамкінець угорський прем’єр заявив, що США через виборчу кампанію в найближчі місяці не зможуть виявити "політичне лідерство" в цьому питанні, тому потрібно розглянути можливість запустити "європейську ініціативу" в дусі "стратегічної автономії".

Візит Орбана до Москви

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, що перед візитом до Москви Орбан відвідував Київ. 2 липня він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Орбан під час візиту до Києва запропонував припинити вогонь.

3 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент Володимир Зеленський не підтримав його пропозицію щодо припинення вогню для переговорів із РФ.

Автор: 

путін володимир (24129) Євросоюз (13680) Віктор Орбан (576) переговори з Росією (1306)


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Топ коментарі
+46
то саме через цього ублюдка з його "миротворчим" візитом до ху йла і стався цей обстріл сьогодні. так само кров загиблих сьогодні на руках сі і лули. горіть в пеклі, комуняцькі тварюки.
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08.07.2024 23:57 Відповісти
+43
Два мерзотника і злодюги ,
які підлягають повному знищенню 🤬
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09.07.2024 00:07 Відповісти
+40
Путінський Орган.
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08.07.2024 23:54 Відповісти
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Путінський Орган.
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08.07.2024 23:54 Відповісти
Два мерзотника і злодюги ,
які підлягають повному знищенню 🤬
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09.07.2024 00:07 Відповісти
Таке враження, що Орбан теж в "Блазні" записався.
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08.07.2024 23:56 Відповісти
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09.07.2024 00:14 Відповісти
Французька ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, та партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана офіційно сформували в Європейському парламенті фракцію "Патріоти за Європу".
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09.07.2024 00:15 Відповісти
У Ле Пеншi немите волосся у пасма збилося... Про iнше я помовчу. Главиобик еще бы ее в лобок чмокнув.
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09.07.2024 06:28 Відповісти
злигались вітьок та маришка
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09.07.2024 00:22 Відповісти
Ле Пен... А ще кажуть, що француженки - еталон краси
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09.07.2024 06:39 Відповісти
Тiпо, а шо тада собов представляет Баб Йошка?
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09.07.2024 06:41 Відповісти
Орбан відправив лист про "путінський мир" в ЄС,а "лист"по дорозі заблудився і прилетів в "Охматдит".
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08.07.2024 23:56 Відповісти
то саме через цього ублюдка з його "миротворчим" візитом до ху йла і стався цей обстріл сьогодні. так само кров загиблих сьогодні на руках сі і лули. горіть в пеклі, комуняцькі тварюки.
показати весь коментар
08.07.2024 23:57 Відповісти
Пуйло звичайно брехун - і вірити йому не можна.

Але вже " готовий розглянути можливе перемир'я " замість безкомпромісної денацифікації ще рік назад .

Беручи до уваги імпотентнісить Заходу - перемир'я стає єдиним реальним варіантом виходу з війни .

Питання на яких умовах буде це пермир'я - провальне капітулянтське чи з максимальним збережнням інтерсів України ....
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08.07.2024 23:59 Відповісти
рашисти не готові до компромісів, їм треба тільки капітуляція України і Західу вцілом
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09.07.2024 00:35 Відповісти
Бо Захід так і не дав їм по пиці. А в нас сил не вистачає. ***** просікло сцикливість Заходу і тепер буде прогнати його (і нас заодно) на капітуляцію. Гадаю, він і ЯЗ застосує, і Захід і це проковтне.
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09.07.2024 00:40 Відповісти
Ну тогда сам бог велит нам хотя бы грязной бомбой по ним в ответ ********, послав нах обеспокоенность западных куколдов
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09.07.2024 01:05 Відповісти
Це примітивна пропагандистська маніпуляція для глядачів телемарафону

Якби вони не були готові до компромісів - то тезами були бденацифікація і демілітарізиція
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09.07.2024 00:41 Відповісти
якщо ви не в курсі, то ці пункти також є в стамбульскому договорі на котрий апелює *****
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09.07.2024 12:29 Відповісти
А в нас є тези про гагазький трибунал для Путіна ... І що ви думаєте , що хтось прийме такі домовленості ?
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09.07.2024 12:31 Відповісти
в тому то і справа, уся риторика ***** про перемир*я- інформаційний шум
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09.07.2024 12:49 Відповісти
А який в ньому сенс - йому давно ніхто не вірить . Ні Пуйлу теж потрбіно перемир'я
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09.07.2024 12:51 Відповісти
йому потрібна тільки капітуляція України, війна буде поки він не здохне
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09.07.2024 12:52 Відповісти
Це те чого намагається хутін. Якби у нього було все добре- не було б цього цирку з орбаном. Він намагається робити добру міну при поганій грі(faire bonne mine à mauvais jeu). Він блефує. І в нього немає ні єдиного шансу виграти цю війну. Єдине на що він сподівається - це розкол та моральне послаблення України.
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09.07.2024 02:44 Відповісти
Звичайно ,що в Путіна немає жодного шансу виграти ,цю війну.
Але це не означає , що Україна при всіх варіантах виграє.
Є варіанти ,що перед падінням Московії зникне Україна
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09.07.2024 08:09 Відповісти
все як по нотам:
вітьок після мацкви до сі, а пуйло бьє по Охмадиту - "сыгрались", курви .
пуйлова "пропозія до миру" із сутєрами орбаном та сі пінем

чого не скажеш про наших західних партнерів

.
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09.07.2024 00:01 Відповісти
А шо там представники України в Стамбулі накольодували ??? А хто ж то був ???
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09.07.2024 00:02 Відповісти
По Подоляку з кожної сторони, на переговорах було. Російського наші приспали.
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09.07.2024 00:55 Відповісти
Які там ще представники України, представники дерьмака типу абхазької мавпи ...
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09.07.2024 01:04 Відповісти
Умєров теж там був. Суцільні "патріоти"...
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09.07.2024 09:21 Відповісти
приємно буде колись почути, як єс відправляє орбана в напрямку рососійської лоханки...
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09.07.2024 00:02 Відповісти
Щось в коментарях колаборантським духом завоняло. Особливо огидно на фоні "миру" який росіяни відправили в Охматдит, не кажучи вже про Бучу, Лиман, Маріуполь.... і ще сотні українських міст та сіл.
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09.07.2024 00:11 Відповісти
кацапе, иди домой, водки нет!
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09.07.2024 00:15 Відповісти
Якби ти не писав такої *****,також виглядав би достойніше.
Може...
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09.07.2024 00:20 Відповісти
Олександру Мати Рем у
Перемир'я буде виходити зі Стамбульських угод ( то Путін так сказав), а то дорівнює капітуляції.
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09.07.2024 00:06 Відповісти
- агент кремлевского влияния
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09.07.2024 00:08 Відповісти
в Пущі та в Стамбулі таки була зрада
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09.07.2024 00:09 Відповісти
Що гірше у хуьла справи на фронті, що менше залишається техніки і навчених солдатів, то частіше він говорить про мир, то частіше шакал Орбан гавкає свій текст.
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09.07.2024 00:14 Відповісти
во-во. а тепер зв'яжи те все до купи. візит Орбана до Трампа в резиденцію Мар-а-Лаго. заяви Лули і Сі про свою "формулу миру", візит Орбана до ЗЕ, щоб донести йому цю комуняцько/кацапську формулу миру і відразу візит Орбана до ху йла з меседжом від Вови, що така формула "миру" імені сі/лули/ху йла для України є неприйнятною. ху йло закипіло і віддало наказ на публічний показовий терор, щоб Вова надалі знав як відмовляти йому... і справи тут на фронтах ні до чого. на фронтах зараз для ху йла все йде непогано. тут саме з цим візитом Орбана в Київ, а потім і в мацкву якраз і пов'язаний сьогоднішній терор.. і зараз Орбан вже у Китаї, щоб доповісти, що комуняцьку формулу в Україні послали нах уй. і куди тепер поїде Вітя? до Лули? до Трампа? до Рамафоси? і заява Орбана відразу після зустрічі взимку із Трампом про те, що Трамп не даватиме Україні більше грошей. Трамп цього не спростував. тільки на днях коли його перепитали, то сказав, що такого не говорив. а говорив, що якщо Європа не даватиме Україні грошей, то і він не даватиме теж, бо для Європи це більше потрібно, ніж для Америки, бо Європа ближче до України. А ще Трамп схвалив мирний план своїх радників, який по суті дуже мало чим відрізняється від плану "миру" від сі і лули. бо в обох планах пердбачена втрата Україною її територій. От чому таке ставлення тут на форумі до Орбана, до трампістів, до Лули, до Сі. всі такі нев'****** миротворці за рахунок територій України і життів українців.
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09.07.2024 00:32 Відповісти
Шоб не слухать "миротворцев" надо было не искать мир в глазах у *****, не отводить войска, крича " я не лох какой- то", и делать массово тактические ракеты на 500 км +.
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09.07.2024 01:09 Відповісти
100500 %. а ще краще не варто було за оце голосувати 73%.
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09.07.2024 01:14 Відповісти
розшифрую детальніше для форумчан. під трампістами мались на увазі в тому числі і любителі Трампа і Орбана на цьому форумі такі як ти, секонд фірст та інша тут присутня протрампівсько-орбанівська *******...
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09.07.2024 00:45 Відповісти
"візит Орбана до Трампа в резиденцію Мар-а-Лаго"

Орбан і до Зеле приїжджав - що це значить? Усе, що робить Орбан, - замовлення хуьла, він намагається когось вербувати. А зараз він буде на саміті НАТО - своя людина у хуьла на саміті НАТО...
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09.07.2024 00:50 Відповісти
во-во. краще би не приїджав...
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09.07.2024 00:51 Відповісти
Орбан, це не людина *****, а людина дядюшки сі. Бо що з ***** візмеж, окрім дешевого газу. А Китай для орбана, це Клондайк і Ельдорадо разом взяті. Гроші, транзит, хаб, розмитнення, інвестиції. В повітрі запах великих грошей і вітьок засучив ніжками як молодий!
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09.07.2024 09:25 Відповісти
ото ти такий і є. тільки додай сюди ще Трампа, Марджорі, Ілларіонова, а також всю ту ******* кацапську з боліт, яка зараз сидить в Техасі і заливає баблом упоротих трампістів (ублюдки, які є власниками оружейного тульського заводу мають у Техасі свою фірму через яку фінансують упоротих маговських трампістів. і паралельно хитають Техас, щоб той відокремлювався від США як окрема республіка типу динири на Донбасі)
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09.07.2024 00:58 Відповісти
Дякуємо, пане! Ваш туалетний папірець якраз знадобився!
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09.07.2024 00:20 Відповісти
Процеси які навязав світу ***** вимагають однозначної реакції на спроби створення "нового світового порядку" заснованого на праві сили і володінні ЯО. Таке вже бувало і завжди закінчувалось епічним крахом агресорів.
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09.07.2024 00:27 Відповісти
Не правда.
Агрессор не всегда проигрывает.
Совок из 2й мировой вышел победителем.
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09.07.2024 10:39 Відповісти
Агресор спершу став жертвою, а вже потім йому допомогли вижити і вести війну на одному з фронтів.
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09.07.2024 11:02 Відповісти
Якщо Захід не звернене цей лист трубочкою, і не запхне ***** в сраку, на цивілізації можна ставити хрест.
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09.07.2024 00:36 Відповісти
Та що б ти додому не доїхав! Підар кончений
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09.07.2024 00:45 Відповісти
Типо, иранский синдром после взлета.
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09.07.2024 06:21 Відповісти
Влада України повинна офіційно послати йОрбана за рюзьке кораблем.
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09.07.2024 00:46 Відповісти
Голубая Устрица
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09.07.2024 00:50 Відповісти
Що б ти здох з таким миром **** продажна.
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09.07.2024 00:55 Відповісти
Коли вже цю угорську жабу кинуть в каструлю на вогнищі?
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09.07.2024 00:59 Відповісти
а чи не можна зробити якось так, що цей орбан ісдох? чи буданов зазря їсть свій хліб?
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09.07.2024 01:07 Відповісти
Ти бачив його дівку? Отож ..
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09.07.2024 06:12 Відповісти
Ого, пыня с Орбаном загылылы про нашi втраты - около 1700 в день. тогда у них, как у наступающей стороны, - в 3-5 раз больше =153 000-255 000 в месяц.
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09.07.2024 06:19 Відповісти
Нумо, гуртом, кожного ранку... муйлуша, сдохни... Я - атеiст , в забобони не вiрю, та на бiлому свiтi щось є. АМIНЬ !!!
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09.07.2024 06:24 Відповісти
На прикладі відвертої зневаги до інших лілерів європейських країн, його (Орбана) відвертого колоборціонізму з сі і пу аби зруйнувати ЄС і зробити з нього наложницю диктаторів і вбивць, можна зрозуміти стправжеій стан речей в ЄС, який не здатен.зупинити навіть орбана, влада якого всі часи в залежності від грошових вливань і підтримки в економіку Угорщини. Крот вже стільки нор і ходів нарив, підриваючі довіру в здатність Європи протистояти внутрішнім колаборантам, що це стає схожим на самоприниження заради не відомих цілей, але точно не домонстрації сили і єдності, і тмм більше мудрості.
Гроші, які сильні світу цього, вважають рятівним плотом за будь яких обставин, в данному випадку швидко перетворюються в баласт який тягне на дно прірви, з якої не всі виберуться живи, особливо ті хто так і не зміг з ними ростатися аби врятуватися.
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09.07.2024 06:29 Відповісти
А на черной скамье, на скамье подсудимой,
Там сидит путин и какой-то Орбан.
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09.07.2024 08:00 Відповісти
Справді "США через виборчу кампанію в найближчі місяці не зможуть виявити "політичне лідерство"" І не тільки. Світовий шериф і раніше проявляв непослідовність, опортунізм, поступливість, податливість агресору, намагання його умиротворити, боягузтво, - згадаймо, як швидко евакуювали посольство США з Києва... - відсутність належної і ефективної реакції на ядерний шантаж.

Нехай ТАМ думають в Кремлі що я зійшов з розуму, ніби пояснив Рейган, коли він звільнив авіадиспетчерів і показав в сторону Кремля. Брежнєв давно без розуму. Нехай думають що і я, Рейган, теж Це пересторога: тим хто хто держить палець на ядерній кнопці.

Обидві партії впали в маразм БрєжнєвАндроповЧерненківщини.

Обидві партії в США ніби скроєні по викройках КПСС: до старості окремі особи зі своїми "командами" доповзають на вершину партійної піраміди і далі всі їх зусилля спрямовані на самозбереження на владному олімпі.

Що їм США, Європа, НАТО, Україна, РФ з Китаєм...

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09.07.2024 08:08 Відповісти
"Якщо твої "друзі" (Орбан - Я.С.) передають тобі(ЄС - Я.С.) щось від твоїх ворогів (путіна - Я.С.)- вважай, що зрадники уже про все домовилися" (Аль Капоне).
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09.07.2024 08:25 Відповісти
А Орбан у курсі, що:
1.
13 жовтня 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи першою з міжнародних організацій визнала росію терористичним режимом. У резолюції «Даліша ескалація агресії російської федерації проти України», ухваленої 99 голосами зі 10023 листопада 2.
21 листопада 2022 року Парламентська асамблея НАТО, до якого доречі входить Укорщина, одноголосно ухвалила резолюцію про визнання росії терористичною державою. Тобто Угорщина в НАТО теж визнала рифи террористом.
3.
23 листопала2022 року Європейський парламент 494 голосами з 705 прийняв резолюцію про визнання росії державою - спонсором тероризму та державою, яка застосовує терористичні методи.
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09.07.2024 08:29 Відповісти
так це цей лист 8.07 прилетів по Україні?
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09.07.2024 08:34 Відповісти
у фокусі українського народу має бути не орбан, а зрадливі директиви зе у Туреччині про які говорить *****. це була капітуляція але Залужний завадив, тому чмо його прибрало
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09.07.2024 08:47 Відповісти
Давайте дебіли, розкажіть які погані були мінські домовленості....
Угорський прем'єр додав, що Росія (зі слів Путіна) готова погодитись тільки на умови, визначені під час переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року Джерело:
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09.07.2024 09:15 Відповісти
Сраколиз Путлера, якщо по-простому!
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09.07.2024 10:31 Відповісти
Викинути цього цигана з ес, або обмежити їхні можливості приймати рішення. Без ес орбаньське болото ряскою затягне
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09.07.2024 11:16 Відповісти
Орбан після візиту в РФ надіслав ЄС листа про путінський "мир для України" Джерело:
Тепер цим листом можете посрати і підтертися - що Орбан, що *****
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09.07.2024 11:27 Відповісти
Невжа він реально живе в тій реальності де мі втрачаємо 50 тис на місяц? Ну просто головою подумати, за 29 місяців це вже 1450000 солдатів, ну просто це ж абсурд виходячи з реалій нашого населення.
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09.07.2024 11:36 Відповісти
***** орентується на сводки Канашенка, а по ним вони вже пабедили тричі Україну.
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09.07.2024 13:09 Відповісти
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09.07.2024 12:57 Відповісти
всім притомним громадянам світу давно стала зрозумілою очевидна істина: коли хтось десь колись починає калякати про "мирні переговори" з касапами-терористами, то це касапський союзник, зацікавлений в зацікавлений в продовженні війни
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09.07.2024 14:51 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/19952 Олег Шарп :
Посли країн ЄС завтра обговорять поїздки Орбана до ***** та до КНР. Йтиметься про те, як приборкати "деструктивну поведінку" Будапешта і що за ним стоїть. Питання про дії Віктора Орбана внесли до порядку денного з ініціативи Польщі.
Видання Euractiv нагадує, що Угорщина блокує допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру ЄС, сума якого оцінюється в €6,5 млрд. та Фонд допомоги Україні в розмірі €5 млрд.
За даними джерел, завтра Орбан має провести зустріч з Трампом. А Роман Безсмертний продовжує стверджувати, що у нього є інформація про те, що на початку 2000-х угорський премʼєр був завербований москвою.

🤷‍♂️ Для чого терплять Угорщину в НАТО та ЕС? Повторюсь: Орбан не вічний, а віддавати таку важливу центральноєвропейську країну на поталу росії (чого можливо й добивається Орбан) - недалекоглядне рішення. Так що поки Європа терпітиме цього покидька у своїх структурах, але заходи з його приборкання будуть прийняті.
До речі, ніякого закритого листа Орбан до Єврокомісії не писав - це був вкид з метою зняття реакції європейських еліт. Реакція передбачувано виявилась негативною.
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09.07.2024 15:03 Відповісти
 
 