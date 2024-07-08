Орбан після візиту в РФ надіслав ЄС листа про путінський "мир для України"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після візиту до Росії написав голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС листа із описом його переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
У листі прем’єр Угорщини запевняє, що під час візиту "не висував жодних пропозицій і не висловлював жодної думки від імені Європейської ради чи Європейського Союзу", а протилежні твердження "є безпідставними".
Говорячи про розмову з Путіним, Орбан заявив, що ставлення президента РФ до ситуації на лінії фронту "суттєво відрізняється від тлумачення президента Зеленського".
"Путін жодним чином не згадав російські втрати. Що стосується українських втрат, то російська сторона оцінює щомісячні втрати українських сил у 40-50 тисяч солдатів, які ще більше посилилися в останні тижні. Тому (Путін. – Ред.) був здивований тим, що президент України відкинув пропозицію про тимчасове припинення вогню", – каже він. Водночас, ідеться в листі, Путін готовий розглянути можливе перемир'я, яке "не слугуватиме прихованій передислокації та реорганізації українських сил".
Угорський прем’єр додав, що Росія (зі слів Путіна) готова погодитись тільки на умови, визначені під час переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року, "особливо п'ятий пункт документа, який визначає міжнародні гарантії безпеки, які повинні бути надані Україні". Ідеться про право вето так званих гарантів безпеки України на можливе застосування сили проти неї, причому серед цих гарантів Росія хотіла бачити себе.
Також Москва, ідеться в листі, "готова обмінятись думками" стосовно так званої мирної пропозиції Китаю і Бразилії. Ця "пропозиція" передбачає проведення "мирних переговорів" між Україною та Росією і взагалі не згадує про необхідність відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.
Решту листа Орбан присвятив переказуванню своїх тез про те, що "Європі потрібен мир" для економічного процвітання, а шанси на мир зменшуються "через те, що дипломатичні канали заблоковані і відсутній прямий діалог між сторонами".
Час є вирішальним фактором у світлі інтенсифікації бойових дій і швидкого зростання людських жертв. Якщо ми не зможемо зупинити цей процес, то в найближчі два місяці ми станемо свідками більш драматичних втрат і військових подій на фронті, ніж будь-коли раніше", – вважає Орбан.
Насамкінець угорський прем’єр заявив, що США через виборчу кампанію в найближчі місяці не зможуть виявити "політичне лідерство" в цьому питанні, тому потрібно розглянути можливість запустити "європейську ініціативу" в дусі "стратегічної автономії".
Візит Орбана до Москви
5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".
Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.
Нагадаємо, що перед візитом до Москви Орбан відвідував Київ. 2 липня він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.
Орбан під час візиту до Києва запропонував припинити вогонь.
3 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент Володимир Зеленський не підтримав його пропозицію щодо припинення вогню для переговорів із РФ.
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які підлягають повному знищенню 🤬
Але вже " готовий розглянути можливе перемир'я " замість безкомпромісної денацифікації ще рік назад .
Беручи до уваги імпотентнісить Заходу - перемир'я стає єдиним реальним варіантом виходу з війни .
Питання на яких умовах буде це пермир'я - провальне капітулянтське чи з максимальним збережнням інтерсів України ....
Якби вони не були готові до компромісів - то тезами були бденацифікація і демілітарізиція
Але це не означає , що Україна при всіх варіантах виграє.
Є варіанти ,що перед падінням Московії зникне Україна
вітьок після мацкви до сі, а пуйло бьє по Охмадиту - "сыгрались", курви .
пуйлова "пропозія до миру" із сутєрами орбаном та сі пінем
чого не скажеш про наших західних партнерів
.
Може...
Перемир'я буде виходити зі Стамбульських угод ( то Путін так сказав), а то дорівнює капітуляції.
Орбан і до Зеле приїжджав - що це значить? Усе, що робить Орбан, - замовлення хуьла, він намагається когось вербувати. А зараз він буде на саміті НАТО - своя людина у хуьла на саміті НАТО...
Агрессор не всегда проигрывает.
Совок из 2й мировой вышел победителем.
Гроші, які сильні світу цього, вважають рятівним плотом за будь яких обставин, в данному випадку швидко перетворюються в баласт який тягне на дно прірви, з якої не всі виберуться живи, особливо ті хто так і не зміг з ними ростатися аби врятуватися.
Там сидит путин и какой-то Орбан.
Нехай ТАМ думають в Кремлі що я зійшов з розуму, ніби пояснив Рейган, коли він звільнив авіадиспетчерів і показав в сторону Кремля. Брежнєв давно без розуму. Нехай думають що і я, Рейган, теж Це пересторога: тим хто хто держить палець на ядерній кнопці.
Обидві партії впали в маразм БрєжнєвАндроповЧерненківщини.
Обидві партії в США ніби скроєні по викройках КПСС: до старості окремі особи зі своїми "командами" доповзають на вершину партійної піраміди і далі всі їх зусилля спрямовані на самозбереження на владному олімпі.
Що їм США, Європа, НАТО, Україна, РФ з Китаєм...
1.
13 жовтня 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи першою з міжнародних організацій визнала росію терористичним режимом. У резолюції «Даліша ескалація агресії російської федерації проти України», ухваленої 99 голосами зі 10023 листопада 2.
21 листопада 2022 року Парламентська асамблея НАТО, до якого доречі входить Укорщина, одноголосно ухвалила резолюцію про визнання росії терористичною державою. Тобто Угорщина в НАТО теж визнала рифи террористом.
3.
23 листопала2022 року Європейський парламент 494 голосами з 705 прийняв резолюцію про визнання росії державою - спонсором тероризму та державою, яка застосовує терористичні методи.
Угорський прем'єр додав, що Росія (зі слів Путіна) готова погодитись тільки на умови, визначені під час переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року Джерело:
Тепер цим листом можете посрати і підтертися - що Орбан, що *****
Посли країн ЄС завтра обговорять поїздки Орбана до ***** та до КНР. Йтиметься про те, як приборкати "деструктивну поведінку" Будапешта і що за ним стоїть. Питання про дії Віктора Орбана внесли до порядку денного з ініціативи Польщі.
Видання Euractiv нагадує, що Угорщина блокує допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру ЄС, сума якого оцінюється в €6,5 млрд. та Фонд допомоги Україні в розмірі €5 млрд.
За даними джерел, завтра Орбан має провести зустріч з Трампом. А Роман Безсмертний продовжує стверджувати, що у нього є інформація про те, що на початку 2000-х угорський премʼєр був завербований москвою.
🤷♂️ Для чого терплять Угорщину в НАТО та ЕС? Повторюсь: Орбан не вічний, а віддавати таку важливу центральноєвропейську країну на поталу росії (чого можливо й добивається Орбан) - недалекоглядне рішення. Так що поки Європа терпітиме цього покидька у своїх структурах, але заходи з його приборкання будуть прийняті.
До речі, ніякого закритого листа Орбан до Єврокомісії не писав - це був вкид з метою зняття реакції європейських еліт. Реакція передбачувано виявилась негативною.