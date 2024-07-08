Орбан: Путин не заинтересован в прекращении огня в Украине, чтобы создать предпосылки для мирных переговоров
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что российский диктатор Владимир Путин не выразил заинтересованности в прекращении огня в Украине, чтобы создать предпосылки для более предметных мирных переговоров. Путин считает, что настоящие переговоры невозможны без привлечения обеих сторон, то есть России.
Об этом он сказал в интервью Роджеру Кьоппелю - главному редактору еженедельника Die Weltwoche, известного пророссийской позицией, передает Цензор.НЕТ.
По словам Орбана, Путин сказал ему, что настоящие переговоры невозможны без участия обеих сторон, и "то, что они делают без них, не имеет значения, что логично" - очевидно, имея в виду Глобальный саммит мира.
Также российский диктатор заявил Орбану, что Россия уже отреагировала на первые предложения Украины еще весной 2022 года, и что с тех пор позиция Москвы не изменилась и Россия готова вести переговоры на тех же условиях.
Венгерский премьер также спросил Путина, как он относится к идее прекращения огня перед тем, как начнутся основательные переговоры о мире.
Он сказал, что не имеет положительных ожиданий по этому поводу. Зеленский говорил, что не имеет положительных ожиданий, потому что россияне использовали бы это против Украины, а Путин - что украинцы использовали бы эту паузу против России. А я сказал: "Давайте подумаем, я понимаю ваши аргументы", - рассказал премьер Венгрии.
Орбан заявил, что считает себя "единственным западным лидером", который может говорить и с Киевом, и с Москвой одновременно, поскольку все остальные "создали ситуацию, в которой они не могут иметь прямой контакт с двумя основными игроками", включая россиян, и что он ведет эти переговоры, потому что ищет "самый быстрый и кратчайший путь к прекращению войны".
Визит Орбана в Москву
5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.
3 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский не поддержал его предложение о прекращении огня для переговоров с РФ.
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в- м.... не кожна свиня, а ось кожна льоха- така.
а, зараз з вогнем все гірше і гірше.
і, дуже важлива тема легітимності, зе!пересидента.
тому, форсують тему перемир'я.
валянками кидатись, плювати будуть,,,
відповіді не буде - тут важливий сам процес...
і все стало б на свої місця.
ми всі розуміємо яка була б відповідь,
але це була б офіційна відповідь,
яка припинила би всі питання на цю тему.
але буба навіть на це не спромігся і потужно засцяв...
але, як діючий? .... в стані передачі повноважень.
1. Президент робить до приходу іншого Президента до влади.
2. Виборори Президента неможливі під час діі воєнноґо стану.
і тут тут же поряд
3. 5 років і не більше і на ***.
здавалось би чого простішого як не запитати Констітуаційний Суд?
саме на це він і існує, шо би розтулмачувати нам, сірим, ці розбіжності...
мало того забороняє нам приєднатися до нато навіть при умові що ці області він повністю окупує
і, як що ви уважно подивитесь, то періодично, хтось зустрічається з плєшивим.
навіть токаєв.
Порошенко припиняли .
Україна ,як правило,припиняла ,а рашка ,теж як правило ,
навіть і не збиралася .
Пропозиція Орбана безглузда і це той випадок ,коли
Зеленський відповів гідно .
так що менше ведіться на ці вистави
все вже, рітуальні танці двох ідіотів скінчилися?
От би орбан розповів, як він переконував пу у зворотньому.
Чи не переконував?