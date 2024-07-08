Орбан: Путин не заинтересован в прекращении огня в Украине, чтобы создать предпосылки для мирных переговоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что российский диктатор Владимир Путин не выразил заинтересованности в прекращении огня в Украине, чтобы создать предпосылки для более предметных мирных переговоров. Путин считает, что настоящие переговоры невозможны без привлечения обеих сторон, то есть России.

Об этом он сказал в интервью Роджеру Кьоппелю - главному редактору еженедельника Die Weltwoche, известного пророссийской позицией, передает Цензор.НЕТ.

По словам Орбана, Путин сказал ему, что настоящие переговоры невозможны без участия обеих сторон, и "то, что они делают без них, не имеет значения, что логично" - очевидно, имея в виду Глобальный саммит мира.

Также российский диктатор заявил Орбану, что Россия уже отреагировала на первые предложения Украины еще весной 2022 года, и что с тех пор позиция Москвы не изменилась и Россия готова вести переговоры на тех же условиях.

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Венгерский премьер также спросил Путина, как он относится к идее прекращения огня перед тем, как начнутся основательные переговоры о мире.

Он сказал, что не имеет положительных ожиданий по этому поводу. Зеленский говорил, что не имеет положительных ожиданий, потому что россияне использовали бы это против Украины, а Путин - что украинцы использовали бы эту паузу против России. А я сказал: "Давайте подумаем, я понимаю ваши аргументы", - рассказал премьер Венгрии.

Орбан заявил, что считает себя "единственным западным лидером", который может говорить и с Киевом, и с Москвой одновременно, поскольку все остальные "создали ситуацию, в которой они не могут иметь прямой контакт с двумя основными игроками", включая россиян, и что он ведет эти переговоры, потому что ищет "самый быстрый и кратчайший путь к прекращению войны".

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Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.

3 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский не поддержал его предложение о прекращении огня для переговоров с РФ.

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