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Орбан: Путин не заинтересован в прекращении огня в Украине, чтобы создать предпосылки для мирных переговоров

Віктор Орбан та Володимир Путін

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что российский диктатор Владимир Путин не выразил заинтересованности в прекращении огня в Украине, чтобы создать предпосылки для более предметных мирных переговоров. Путин считает, что настоящие переговоры невозможны без привлечения обеих сторон, то есть России.

Об этом он сказал в интервью Роджеру Кьоппелю - главному редактору еженедельника Die Weltwoche, известного пророссийской позицией, передает Цензор.НЕТ.

По словам Орбана, Путин сказал ему, что настоящие переговоры невозможны без участия обеих сторон, и "то, что они делают без них, не имеет значения, что логично" - очевидно, имея в виду Глобальный саммит мира.

Также российский диктатор заявил Орбану, что Россия уже отреагировала на первые предложения Украины еще весной 2022 года, и что с тех пор позиция Москвы не изменилась и Россия готова вести переговоры на тех же условиях.

Читайте: Орбан в Москве: "Позиции Украины и России далеки друг от друга"

Венгерский премьер также спросил Путина, как он относится к идее прекращения огня перед тем, как начнутся основательные переговоры о мире.

Он сказал, что не имеет положительных ожиданий по этому поводу. Зеленский говорил, что не имеет положительных ожиданий, потому что россияне использовали бы это против Украины, а Путин - что украинцы использовали бы эту паузу против России. А я сказал: "Давайте подумаем, я понимаю ваши аргументы", - рассказал премьер Венгрии.

Орбан заявил, что считает себя "единственным западным лидером", который может говорить и с Киевом, и с Москвой одновременно, поскольку все остальные "создали ситуацию, в которой они не могут иметь прямой контакт с двумя основными игроками", включая россиян, и что он ведет эти переговоры, потому что ищет "самый быстрый и кратчайший путь к прекращению войны".

Читайте: Орбан прибыл в Китай в рамках своей "миротворческой миссии"

Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Напомним, что перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.

3 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский не поддержал его предложение о прекращении огня для переговоров с РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стамбульские договоренности могут стать основой для переговоров с Украиной, - Путин

Автор: 

переговоры (5073) путин владимир (31566) россия (96216) Виктор Орбан (479)


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Топ комментарии
+44
Які ж "гарні" пропозиціїї надсилила Україна, якщо Пукін третій рік про них забути не може?...Але ОПа продовжує розповідати про поганий Мінськ...
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08.07.2024 08:46 Ответить
+27
Коли в офісі єрмака сидять єрмаки та подоляки, то нічого дивного. Вони б вже давно продали країну, якби народ не заважав.
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08.07.2024 08:57 Ответить
+18
У орбана манія величі ...
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08.07.2024 08:42 Ответить
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У орбана манія величі ...
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08.07.2024 08:42 Ответить
Чого це манія? Та на ньому тільки сала до 2-х центнерів не враховуючи гівна. Не кожна свиня така велика як Обран.
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08.07.2024 09:15 Ответить
в - м.... не кожна свиня, а ось кожна льоха- така.
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08.07.2024 09:49 Ответить
Радше синдром вахтера.
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08.07.2024 12:14 Ответить
Чуда-орбан празрєл,но нє савсєм...
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08.07.2024 08:43 Ответить
Які ж "гарні" пропозиціїї надсилила Україна, якщо Пукін третій рік про них забути не може?...Але ОПа продовжує розповідати про поганий Мінськ...
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08.07.2024 08:46 Ответить
А ОПа може щось справді гарного вигадати? Компетенції вистачає пограти на роялі, не більше.
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08.07.2024 08:56 Ответить
Коли в офісі єрмака сидять єрмаки та подоляки, то нічого дивного. Вони б вже давно продали країну, якби народ не заважав.
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08.07.2024 08:57 Ответить
Це погана новина
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08.07.2024 08:57 Ответить
На мою думку Мінськ був дійсно поганим, але зараз сітуація набагато гірше. Які є варіанти?
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08.07.2024 09:21 Ответить
Краще було б в 2014 кацапи під Києвом?
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08.07.2024 09:50 Ответить
а який саме пункт "Мінська" тобі не сподобався? вивід кацапськиx військ? проведення після цього виборів по українським законам? українські андміністрації у Лугандоні? чи напиши свій варіянт?
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08.07.2024 09:58 Ответить
Орбан може себе хоч Чінгісханом вважати, факт залишається фактом: ***** припинить вогонь тільки після виведення ЗСУ з чотирьох зазначених областей.
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08.07.2024 08:52 Ответить
кацапи не припинять вогонь, ніколи! поки в них є, той вогонь.
а, зараз з вогнем все гірше і гірше.
і, дуже важлива тема легітимності, зе!пересидента.

тому, форсують тему перемир'я.
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08.07.2024 08:56 Ответить
поки існує Україна кацапня не припинить вогонь, навіть не чекайте.
валянками кидатись, плювати будуть,,,
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08.07.2024 09:47 Ответить
на просте запитання, а на зуя ви це робите, голосракі?
відповіді не буде - тут важливий сам процес...
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08.07.2024 09:49 Ответить
Легітимність Зє, на жаль, поза будь яким сумнівом.
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08.07.2024 10:01 Ответить
та є певні сумніви які шмаркля могла би припинити з самого почятку - запитати Констітуційний Суд.
і все стало б на свої місця.
ми всі розуміємо яка була б відповідь,
але це була б офіційна відповідь,
яка припинила би всі питання на цю тему.
але буба навіть на це не спромігся і потужно засцяв...
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08.07.2024 10:23 Ответить
як, шостий президент, так, термін якого вийшов, без сумнівів.
але, як діючий? .... в стані передачі повноважень.
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08.07.2024 10:42 Ответить
є певні розбіжності в статтях Констітуції.
1. Президент робить до приходу іншого Президента до влади.
2. Виборори Президента неможливі під час діі воєнноґо стану.
і тут тут же поряд
3. 5 років і не більше і на ***.
здавалось би чого простішого як не запитати Констітуаційний Суд?
саме на це він і існує, шо би розтулмачувати нам, сірим, ці розбіжності...
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08.07.2024 10:53 Ответить
І на жаль ресурсу в нього овердох...... для цього...
мало того забороняє нам приєднатися до нато навіть при умові що ці області він повністю окупує
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08.07.2024 08:57 Ответить
Він з цих областей тужиться "вивести ЗСУ" вже десять років і півмільона втрачених солдат.
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08.07.2024 09:15 Ответить
Тобто ніякого припинення вогню не буде, що власне з самого початку було зрозуміло.
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08.07.2024 09:14 Ответить
Можливе лише одностороннє припинення, як у 2014.
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08.07.2024 09:14 Ответить
Вологі мрії москалів, одностороннє припинення більше неможливе.
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08.07.2024 09:16 Ответить
але тиснуть вони на болюче , ми втрачаєм людей , а вони біоресурс ( а ресурс завідомо менш цінний ніж люди)
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08.07.2024 09:20 Ответить
Це називається "війна", якщо ви не в курсі.
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08.07.2024 09:23 Ответить
Вони нахабні, та їх нахабство часом спрацьовує.
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08.07.2024 09:21 Ответить
Тільки якщо вони не озвучили ротом. Як тільки щось ляпнули - значить все навпаки.
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08.07.2024 09:26 Ответить
"Можливе лише одностороннє припинення, як у 2014." А конкретнее?
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08.07.2024 12:17 Ответить
Ні. Він погодиться навіть на демілітаризовану зону під управлінням України у херсонській та Запорізькій областях. Тільки б санкції зняли і дозволили залишити Крим і Донбас.
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08.07.2024 11:23 Ответить
отбан, був посланий в кремль, перевірити, типу це той самий путін, чи всьо?
і, як що ви уважно подивитесь, то періодично, хтось зустрічається з плєшивим.
навіть токаєв.
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08.07.2024 08:54 Ответить
Цікаво як вони оцінюють, якщо там щоразу новий.
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08.07.2024 10:08 Ответить
справа не в тім в чому там зацікавлений придурок пуйло, а справа в тім коли до тугодумів типу байдена доходить розуміння що чим скоріше знімаються якісь нєвменяємі обмеження на удари по військам кацапів тим скоріше кацапам нічим воювати буде, хіба що в скач на конях ще й на НАТО нападуть
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08.07.2024 08:56 Ответить
Досвід припинення вогню у нас не малий ,ще за часів
Порошенко припиняли .
Україна ,як правило,припиняла ,а рашка ,теж як правило ,
навіть і не збиралася .

Пропозиція Орбана безглузда і це той випадок ,коли
Зеленський відповів гідно .
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08.07.2024 08:57 Ответить
Орбан - багаторічний агент фсб. яка валізами возила гроші на його передвиборчі кампанії
так що менше ведіться на ці вистави
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08.07.2024 08:57 Ответить
танцювала риба з раком...
все вже, рітуальні танці двох ідіотів скінчилися?
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08.07.2024 08:58 Ответить
ЄС потрібно терміново лікувати. Це точно, як про хрестик і труси. Головуючий (хоч і всього пів-року) у раді Європи Орбан ,їде до кримінального злочинця ,якому найвищий кримінальний суд в Європі виписав ордер на арешт, обнімається з ним, та ще й пропагує його людоїдські ідеї.
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08.07.2024 09:06 Ответить
Орбабан це не про шо ...зеленський та вся зелена шобла це кремлівські пасинки зрадники , їх не поважають а годувати треба...
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08.07.2024 09:08 Ответить
очурбан, можеш бути вільним і іти найух разом з своїм власником
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08.07.2024 09:09 Ответить
Если ты встречаешься с разыскиваемым преступником и не сделал всё возможное, чтобы его арестовали, то ты вообще-то СОУЧАСТНИК! Пора сажать этого долбня!
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08.07.2024 09:10 Ответить
Тоді мета ціх подорожив - особистий з'язок дЕрьмака та його песика Вальоді з їх шефами з ГРУ ГШ РФ та ФСБ і передача плешивому щуру особливо таємних планів ЗСУ.
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08.07.2024 09:12 Ответить
Навіщо трястить над тим, куди мадяр їде? Це х...йлотурне організоване спеціально, що показати, мовляв є типу країни Європи, які кацапстан підтримують. По суті все...
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08.07.2024 09:20 Ответить
щоб всякі дениси войцеховські могли просунути свій кловунський висєр про "вивід ЗСУ з чотирьох областей України" в коментарях до новини про те "куди мадяр їде". Більше ніякого сенсу в цьому нема.
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08.07.2024 09:22 Ответить
я його заспамил, він бот
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08.07.2024 09:39 Ответить
100%
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08.07.2024 12:42 Ответить
Коротше, льод "пєрєговоров" тронувся - зелень через Орбана кидає ***** маляви про "справедливий мір", ***** зі своєї сторони, кидає свої маляви. Перетинають нюанси, щоб врешті решт, "сайтісь пасєрєдінє". Швидше всього буде Стамбул 2 в лайт варіанті, зафіксують США і Китай. Охлос активно розвертають в потрібному напрямку марахвоном.
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08.07.2024 09:29 Ответить
"сайтісь пасєрєдінє" вийде хіба що на міжнародному трибуналі над руснею.
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08.07.2024 09:32 Ответить
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08.07.2024 09:41 Ответить
Міг Фіцо поїхати до кремльовської мразі. Але словацький вафлєглот ще не очухався після прояву всенародної любові
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08.07.2024 09:44 Ответить
Ти дивись який Передаст.
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08.07.2024 09:49 Ответить
Головне питання: чи справді нато, член якого є орбан, вороже до росії?
От би орбан розповів, як він переконував пу у зворотньому.

Чи не переконував?
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08.07.2024 10:16 Ответить
Звісно що ні, нато це блок захисту якого доречі боїться ***** , але боїться ***** і вороже це не тотожне в цьому світі
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08.07.2024 10:22 Ответить
Дуже показово що орбан поїхав саме до Сі після путіна. Ось хто справжній хазяїн Кремля.
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08.07.2024 11:24 Ответить
когда майдан ? или зеленые до полного уничтожение ждать ?
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08.07.2024 12:23 Ответить
 
 