Орбан написав голові Євроради Мішелю "миротворчого" листа щодо війни в Україні, - Bild
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після своїх "мирних вояжів" написав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, у якому висловився про війну в Україні та дипломатичні відносини з Росією.
Про це пише німецьке видання Bild, яке отримало доступ до листа Орбана, передає Цензор.НЕТ.
Про що написав Орбан?
У листі Орбан надає "коротку оцінку" своїх нещодавніх переговорів з лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та Дональдом Трампом, а також "деякі пропозиції для вашого розгляду".
Про війну РФ проти України прем’єр Угорщини написав так: "Загалом можна констатувати, що інтенсивність військового конфлікту радикально посилиться найближчим часом".
У листі також ідеться про необхідність відновлення дипломатичних відносин з РФ і "політичного наступу" на Глобальний Південь.
Також Орбан закликав до переговорів про "мирну конференцію" з Китаєм, "повагу якого було втрачено через позицію ЄС щодо війни в Україні".
Критика Байдена
Також угорський прем’єр пише про свої переговори з Дональдом Трампом і критикує чинного президента США Джо Байдена, який, як стверджує Орбан, "не в змозі змінити нинішню провоєнну політику США, і тому не можна очікувати, що він почне нову політику".
Однак глава уряду Угорщини хвалить Трампа: "Я можу з упевненістю сказати, що відразу після своєї перемоги на виборах він не чекатиме до своєї інавгурації, а відразу ж буде готовий негайно виступити в ролі мирного посередника. У нього є докладні та обґрунтовані плани щодо цього".
Водночас Орбан також попереджає, що перемога Трампа на виборах дорого коштуватиме ЄС: "Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України".
Раніше повідомлялося, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан ознайомив лідерів ЄС зі своїм "мирним планом" за результатами візитів до Києва та Москви.
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Совдепія, в часи застою….
План скурив?
поділення Угорщіни між Румунією,Словаччиною та Австрією??
а переселення всіх угорців в Рязань??
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Чисто як на гоп-стопі - "давай гаманець із мобілою і розлучайся мирно друзями, або отримуєш по рилу і ми в тебе те саме конфісковуємо"
* САУ Гіацинт - вичерпані, на базах зберігання тільки мотлох, вже пішло помітне скорочення у військах;
* МТЛБ - вичерпані, на базах зберігання тільки мотлох, вже пішло катастрофічне скорочення у військах, нові штурмові роти комплектуються цивільним автотранспортом типу "китайських баггі".
* Парк танків - виснажений, бази зберігання містять не більше 700 танків всіх типів, доступних для відновлення, все інше - канібалізований мотлох. У військах, вірогідно, на поточний момент не більше 1000 танків "на ходу" (у порівнянні з 3000 на початок 2022 року!). Ще десь 600 танків - на майданчиках танкоремонтних заводів - і вони не встигають їх ремонтувати - кількість танків там тільки росте.
Тож ТАК!!! "інтенсивність військового конфлікту радикально посилиться найближчим часом" - ***** орбану на вушко ж сказав. Всього ж достатньо. Саме тому ***** вирішив нову мобілізацію провести - під назвою "ротація". Для чого всіх мобиків, що вже є у військах - на контракт перевести...
значить той хто цьомав трампиню в сраку - стане менше їсти.
Сам чЮрбан може в Китаї на конференціях підхачовуватись, а його виборці хай більше бульби садять.
Тобто в сухому залишку орбан шестерить у ху-йла який розв'язав війну, шестерить у китайози який спонсорує війну і шестерить у трампа який перекладе трати на війну на твій же ЕС?
Так ти чий козачок, орбан?
Отоді він дійсно буде мирним та позитивно вплине на світовий порядок.