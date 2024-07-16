Орбан написав голові Євроради Мішелю "миротворчого" листа щодо війни в Україні, - Bild

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після своїх "мирних вояжів" написав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, у якому висловився про війну в Україні та дипломатичні відносини з Росією.

Про це пише німецьке видання Bild, яке отримало доступ до листа Орбана, передає Цензор.НЕТ.

Про що написав Орбан?

У листі Орбан надає "коротку оцінку" своїх нещодавніх переговорів з лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та Дональдом Трампом, а також "деякі пропозиції для вашого розгляду".

Про війну РФ проти України прем’єр Угорщини написав так: "Загалом можна констатувати, що інтенсивність військового конфлікту радикально посилиться найближчим часом".

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У листі також ідеться про необхідність відновлення дипломатичних відносин з РФ і "політичного наступу" на Глобальний Південь.

Також Орбан закликав до переговорів про "мирну конференцію" з Китаєм, "повагу якого було втрачено через позицію ЄС щодо війни в Україні".

Критика Байдена

Також угорський прем’єр пише про свої переговори з Дональдом Трампом і критикує чинного президента США Джо Байдена, який, як стверджує Орбан, "не в змозі змінити нинішню провоєнну політику США, і тому не можна очікувати, що він почне нову політику".

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Однак глава уряду Угорщини хвалить Трампа: "Я можу з упевненістю сказати, що відразу після своєї перемоги на виборах він не чекатиме до своєї інавгурації, а відразу ж буде готовий негайно виступити в ролі мирного посередника. У нього є докладні та обґрунтовані плани щодо цього".

Водночас Орбан також попереджає, що перемога Трампа на виборах дорого коштуватиме ЄС: "Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України".

Раніше повідомлялося, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан ознайомив лідерів ЄС зі своїм "мирним планом" за результатами візитів до Києва та Москви.

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