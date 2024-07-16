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Новини Війна
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Орбан написав голові Євроради Мішелю "миротворчого" листа щодо війни в Україні, - Bild

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан написав листа голові Євроради Шарлю Мішелю

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після своїх "мирних вояжів" написав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, у якому висловився про війну в Україні та дипломатичні відносини з Росією.

Про це пише німецьке видання Bild, яке отримало доступ до листа Орбана, передає Цензор.НЕТ.

Про що написав Орбан?

У листі Орбан надає "коротку оцінку" своїх нещодавніх переговорів з лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та Дональдом Трампом, а також "деякі пропозиції для вашого розгляду".

Про війну РФ проти України прем’єр Угорщини написав так: "Загалом можна констатувати, що інтенсивність військового конфлікту радикально посилиться найближчим часом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн скасувала візит колегії Єврокомісії до Угорщини після "мирних вояжів" Орбана

У листі також ідеться про необхідність відновлення дипломатичних відносин з РФ і "політичного наступу" на Глобальний Південь.

Також Орбан закликав до переговорів про "мирну конференцію" з Китаєм, "повагу якого було втрачено через позицію ЄС щодо війни в Україні".

Критика Байдена

Також угорський прем’єр пише про свої переговори з Дональдом Трампом і критикує чинного президента США Джо Байдена, який, як стверджує Орбан, "не в змозі змінити нинішню провоєнну політику США, і тому не можна очікувати, що він почне нову політику".

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Однак глава уряду Угорщини хвалить Трампа: "Я можу з упевненістю сказати, що відразу після своєї перемоги на виборах він не чекатиме до своєї інавгурації, а відразу ж буде готовий негайно виступити в ролі мирного посередника. У нього є докладні та обґрунтовані плани щодо цього".

Водночас Орбан також попереджає, що перемога Трампа на виборах дорого коштуватиме ЄС: "Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України".

Раніше повідомлялося, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан ознайомив лідерів ЄС зі своїм "мирним планом" за результатами візитів до Києва та Москви.

Також читайте: Орбан після візиту в РФ надіслав ЄС листа про путінський "мир для України"

Автор: 

Угорщина (2358) Євросоюз (13767) Віктор Орбан (587) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+11
П'ята колона. Поквапились свого часу з прийомом Угорщини до ЄС і НАТО.
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16.07.2024 10:05 Відповісти
+10
Це його таке хобі, гадити і писати листи, щоб втягнути, у лайно воєнного злочинця прутіна, і інших людей, як сам, у ньому уже вимазавсЯ!!
Совдепія, в часи застою….
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16.07.2024 10:04 Відповісти
+8
той "мирний план"містить
поділення Угорщіни між Румунією,Словаччиною та Австрією??
а переселення всіх угорців в Рязань??
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16.07.2024 10:10 Відповісти
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Це його таке хобі, гадити і писати листи, щоб втягнути, у лайно воєнного злочинця прутіна, і інших людей, як сам, у ньому уже вимазавсЯ!!
Совдепія, в часи застою….
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16.07.2024 10:04 Відповісти
Це підлість. Ота брудна і липка, від якою верне. Видно, як він смакує її аби нею плюнути кожному і побачити як від неї обтираються мовчки, замість того, щоб всім плюнути в нього разом.
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16.07.2024 10:07 Відповісти
І де той план? Одна лицимірна жижа.
План скурив?
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16.07.2024 10:04 Відповісти
Так ,а де мирний план?
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16.07.2024 10:05 Відповісти
П'ята колона. Поквапились свого часу з прийомом Угорщини до ЄС і НАТО.
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16.07.2024 10:05 Відповісти
Ось тому нас і не беруть ні до ЄС, ні до НАТО. Бачать, як у нас п'ята колона добре живе вже 30 з копійкою років.
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16.07.2024 10:47 Відповісти
той "мирний план"містить
поділення Угорщіни між Румунією,Словаччиною та Австрією??
а переселення всіх угорців в Рязань??
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16.07.2024 10:10 Відповісти
"Загалом можна констатувати, що інтенсивність військового конфлікту радикально посилиться найближчим часом".
==========

Чисто як на гоп-стопі - "давай гаманець із мобілою і розлучайся мирно друзями, або отримуєш по рилу і ми в тебе те саме конфісковуємо"
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16.07.2024 10:19 Відповісти
Незалежні осінтери, шляхом аналізу супутникових фото баз зберігання, довели:
* САУ Гіацинт - вичерпані, на базах зберігання тільки мотлох, вже пішло помітне скорочення у військах;
* МТЛБ - вичерпані, на базах зберігання тільки мотлох, вже пішло катастрофічне скорочення у військах, нові штурмові роти комплектуються цивільним автотранспортом типу "китайських баггі".
* Парк танків - виснажений, бази зберігання містять не більше 700 танків всіх типів, доступних для відновлення, все інше - канібалізований мотлох. У військах, вірогідно, на поточний момент не більше 1000 танків "на ходу" (у порівнянні з 3000 на початок 2022 року!). Ще десь 600 танків - на майданчиках танкоремонтних заводів - і вони не встигають їх ремонтувати - кількість танків там тільки росте.

Тож ТАК!!! "інтенсивність військового конфлікту радикально посилиться найближчим часом" - ***** орбану на вушко ж сказав. Всього ж достатньо. Саме тому ***** вирішив нову мобілізацію провести - під назвою "ротація". Для чого всіх мобиків, що вже є у військах - на контракт перевести...
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16.07.2024 10:20 Відповісти
"Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України".

значить той хто цьомав трампиню в сраку - стане менше їсти.
Сам чЮрбан може в Китаї на конференціях підхачовуватись, а його виборці хай більше бульби садять.
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16.07.2024 10:27 Відповісти
Бгг.
Тобто в сухому залишку орбан шестерить у ху-йла який розв'язав війну, шестерить у китайози який спонсорує війну і шестерить у трампа який перекладе трати на війну на твій же ЕС?
Так ти чий козачок, орбан?
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16.07.2024 10:36 Відповісти
Так буває - сере людина собі у штани, розуміє що сере, розуміє що у своїж штани, а зупинитись неможе...
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16.07.2024 10:46 Відповісти
Можу лише порадити Орбану вигравіювати цей мирний план на листі скла, потім подрібнити його блендером і зжерти в компанії з путлєром, Кімом, Сі, та Хаменеї .
Отоді він дійсно буде мирним та позитивно вплине на світовий порядок.
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16.07.2024 11:34 Відповісти
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16.07.2024 11:50 Відповісти
 
 