РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7228 посетителей онлайн
Новости
10 820 103

Трамп готов стать посредником в мирных переговорах между РФ и Украиной после избрания его президентом США, - Орбан

Орбан: Трамп готовий стати посередником між Росією та Україною

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы на выборах кандидат в президенты США Дональд Трамп сразу готов быть посредником на мирных переговорах между Украиной и РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

"Я могу с уверенностью сказать, что сразу после победы на выборах он не будет ждать до своей инаугурации, а сразу будет готов выступить в роли мирного посредника. Он имеет для этого детальные и обоснованные планы", - заявил Орбан.

В то же время премьер Венгрии отмечает, что в случае победы Трампа финансовые отношения между ЕС и США по поддержке Украины изменятся.

"Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины", - добавил он.

Также читайте: Посол Маркарова о покушении на Трампа: Все виновные должны быть привлечены к ответственности

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию.

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.

Автор: 

Трамп Дональд (6703) Орбан Виктор (543)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
трамп з орбаном ідуть за кораблем.
показать весь комментарий
16.07.2024 07:22 Ответить
+16
Вони то підуть за корблем, а що робити нам, коли майже вся зброя і гроші на зарплати військовим і пенсіонерам йдуть із США? Наш Найвєлічайший Боневтік Херпідович за 5 років, крім як обіцяти і брехати через відоси і марафон, так і нічого не зробив для оборони. А його попереджали!
показать весь комментарий
16.07.2024 08:51 Ответить
+12
Мадярська наволоч,=вбивцю Путіна,залитоно кров'ю вбивством дітей, Який фвін мироттворец бабло нафти трубопроводу'Дружба" перекрити в Все,чому дітей бомбят а Нафту качають мадярами,морда свиняча!
показать весь комментарий
16.07.2024 07:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Похоже снюхались тремпель с торбаном! Лохматый писарем возьмёт будку мордатую на переговоры. Что же осень поздняя нам готовит? Как же херово---когда свои руки крюки и мозги солома!
показать весь комментарий
16.07.2024 22:22 Ответить
За знищену Україною ядерну зброю бувшого СРСР націлену на НАТО ще в 1996 році ні один підписант доречі включно з РФ не хоче виконувати свої забовязання по забеспеченню суверенитету і теріторіальній цілосності України, а всі хочуть бути посередниками , заробляючи на цьому, а навіщо , якщо "українська" влада за 30 років ні підіймала це питання, тому що теж на цьому заробила і заробляє і зараз.
показать весь комментарий
16.07.2024 22:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 