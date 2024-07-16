Трамп готов стать посредником в мирных переговорах между РФ и Украиной после избрания его президентом США, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы на выборах кандидат в президенты США Дональд Трамп сразу готов быть посредником на мирных переговорах между Украиной и РФ.

"Я могу с уверенностью сказать, что сразу после победы на выборах он не будет ждать до своей инаугурации, а сразу будет готов выступить в роли мирного посредника. Он имеет для этого детальные и обоснованные планы", - заявил Орбан.

В то же время премьер Венгрии отмечает, что в случае победы Трампа финансовые отношения между ЕС и США по поддержке Украины изменятся.

"Я более чем убежден, что в случае вероятной победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины", - добавил он.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию.

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.